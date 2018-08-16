Один день плохих новостей

С горечью приходится констатировать, что облик нашей страны становится всё более мрачным и отталкивающим. Иностранцам, посещавшим футбольный чемпионат в месяц хороших новостей, наверное, всё равно - им тут не жить. Но каково российским гражданам регулярно получать известия о разнообразных измывательствах со стороны государственной машины? Давит она людей словно клопов. Усердно, без передышки. Взять один только текущий день.

Прокуратура предупредила организаторов "Марша матерей" об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, а ранее московская мэрия призвала отказаться от акции, назвав её угрозой общественной безопасности. А дело-то в чём? Несколько женщин - актрисы, литераторы, журналистки - решили выступить в защиту содержащихся несколько месяце в СИЗО девушек (18-летней Ани Павликовой и 19-летней Маши Дубовик), проходящих по крайне сомнительному делу экстремистского сообщества "Новое величие". Они требуют изменить обвиняемым меру пресечения на домашний арест, учитывая их состояние здоровья, подорванное условиями заключения. Женщины предложили пройтись к зданию Верховного суда, держа в руках детские игрушки, чтобы напомнить представителям судебной власти о человечности. Сами следователи и судьи не видят ничего экстраординарного в длительном содержании под стражей вчерашних школьниц, которые ворковали меж собой якобы о чём-то антигосударственном, а теперь у одной воспаление внутренних органов, у другой обнаружена опухоль, но никакие медицинские меры не принимаются. Думается, Росгвардия во всеоружии готова встретить участников несанкционированного митинга. Любопытно, прибудут ли для расправы с матерями казаки с нагайками?

В Забайкалье возбуждено очередное дело по факту применения насилия к осужденным. Пока оно расследуется в отношении неустановленных сотрудников колонии ИК-5, которые избили отбывающих наказание лиц, будучи расстроены проигрышем сборной РФ по футболу в игре с Хорватией. Вероятно, здесь привычно велась воспитательная работа, прививался патриотизм - именно о таких методах в обществе широко узнали после появления в интернете шокирующих видео с пытками осуждённых. Теперь будто специально дали сигнал сверху, раз подобные дела в отношении работников ФСИН стали возникать с пугающей частотой. Между тем о жалобах осуждённых на необоснованное применение физической силы, унижающее и оскорбляющее человеческое достоинство обращение СМИ сообщали много и раньше, однако властью чаще всего данные факты игнорировались, хуже того, авторов жалоб преследовали за клевету. Кажется, обычной для России "кампанейщиной" пытаются успокоить общественное мнение. Дойдёт ли когда-нибудь до того, что каждый конкретный случай будет честно и объективно рассматриваться не по особому требованию начальства, а потому что так положено?

Шестерым московским полицейским вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии или объявлен строгий выговор за издевательства над преподавателем Высшей школы экономики Бродским. Человека незаконно задержали на Ярославском вокзале, правоохранители вели себя очень агрессивно (хотя он старался держаться спокойно и ответил на все вопросы), отобрали документы, заставили раздеться догола. Бродский охарактеризовал произошедшее как "очевидное насилие над личностью и унизительный совершенно опыт". Интересно, а если бы полицейские стащили трусы со столичного мэра, православного епископа или какой-нибудь госдумовской депутатши, то аналогично бы отделались строгим выговором (кстати, в действующем Трудовом кодексе этот вид дисциплинарного взыскания отсутствует)? А если с простого работяги, то обошлось бы выговором не строгим или вовсе бы обошлось?

Спустя 2 недели после согласованного митинга против пенсионной реформы в Москве был арестован один из его организаторов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Ему предъявили обвинение в нарушении порядка проведения митинга, мол, он начал акцию, не дойдя до места мероприятия, а ещё уничтожил портреты лиц, похожие на руководителей государства. Удальцов назвал всё это выдумкой, но суд назначил максимальное наказание по соответствующей административной статье - 30 суток ареста. Таким образом, доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Кумина сможет выйти на свободу лишь после выборов 9 сентября. Может быть, с определением места вообще обязать организаторов проводить межевание, чтобы затем регистрационная палата выдавала разрешительный документ на стояние демонстрантов (лучше на коленях) в чётко определённых границах в означенное время? Плакаты, изображения, лозунги можно утверждать в Росплакатнадзоре, прописав требования к содержанию, размеру шрифтов и порядку утилизации. Тогда, наверное, свобода собраний и шествий будет больше соответствовать конституционной декларации нежели сейчас.

В Тольятти задержали пенсионерку Кузаеву, экс-руководителя самарской "Общины коренного русского народа", за размещение экстремистских записей в соцсети "ВКонтакте". В 2016г., как утверждает следствие, она опубликовала видео, разжигающее межнациональную рознь. Это уже 4-е по счёту уголовное дело на бабушку, год как заблокирован счёт, куда перечислялись её пенсионные накопления, раз она внесена в список экстремистов и террористов. Адвокат Кузаевой считает, что пенсионерке готовят роль организатора экстремистского сообщества, предполагающего до 10 лет лишения свободы. Количество дел за репосты и фотожабы в социальных сетях наводит на мысль, что с убийцами, грабителями, коррупционерами в России уже покончено.

И это новости за один только день!

Когда их читают президент Путин, премьер Медведев, другие высокопоставленные чиновники, депутаты Госдумы, что они ощущают? Верят они, что это безобразие и есть торжество закона? Верят, что с таким багажом стране можно развиваться, что у России есть хоть какие-то перспективы? Может здравомыслящий человек воспринимать вышеописанные ситуации нормальными? И если они ненормальные, то отчего повторяются с пугающей частотой? Или элита такие новости не читает, полагая, что лучше надеть узду на интернет и СМИ, чтобы не расстраивали обывателей и самих власть предержащих? А, быть может, считает такие новости полезными, вводящими подданных в необходимый трепет?

А что по этому поводу думают обыкновенные жители страны? Понимают ли они, что это - плата за гражданскую пассивность, за "начальству виднее"? Или по-прежнему надеются, что их лично сия участь минует? Либо допускают, что государство в лице своих представителей вправе прищучить зарвавшихся или просто под горячую руку попавших граждан?

...Жить в душной атмосфере запретов и произвола стало совсем неуютно. И ждать, что раболепие большинства вдруг сменится их гражданственностью, не приходится. Правда, остались несколько матерей, готовых ради чужих детей выйти на несогласованную акцию, несмотря на угрозы репрессий. Думается, насилие против матерей и для государства страшно. Не потому что за матерей в России кто-то способен заступиться, нет. Просто это означает переступить ещё одну грань, ведущую в пропасть аморальности и бесчеловечности, а падать туда не хочется никому.