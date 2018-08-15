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Московский листок

В Москве прошел несогласованный "Марш матерей"

Опубликовано 15.08.2018 в разделе комментариев 0

В Москве прошел несогласованный "Марш матерей"

В центре Москвы в среду вечером прошла несанкционированная акция "Марш матерей" в поддержку фигурантов дела организации "Новое величие", обвиняемых в экстремизме.

По подсчетам РБК, в шествии приняли участие от 1 тыс. до 2 тыс. человек. По оценке МВД - около 200.

Организаторами акции стали литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Участники марша прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской, у дверей суда они оставили детские игрушки. Затем они перекрыли проезжую часть на Большом Ржевском переулке, около здания Верховного суда, скандируя: "Свободу", "Детям не место в камере".

Полиция попыталась оттеснить участников к тротуарам, но они отказывались уходить и продолжали скандировать. В итоге людей оттеснили с проезжей части, движение возобновилось. К месту скопления участников марша подъехал ОМОН.

Перед началом "Марша матерей" организаторов акции предупредили о том, что мероприятие не согласовано с властями. К одному из организаторов шествия – актрисе Яне Трояновой – пришли сотрудники уголовного розыска. Правоохранители вручили ей предостережение от прокурора о недопустимости нарушения закона.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Позже выяснилось, что идея создания оппозиционной организации принадлежит оперативнику ФСБ. Он же написал для нее устав и арендовал помещение для проведения собраний.

 



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