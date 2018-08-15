Треть российского бюджета уходит на содержание силовиков и чиновников

Правительство России продолжает сокращать расходы на социально-экономические программы наращивая траты на оборону и чиновников, сообщает издание Finanz со ссылкой на отчет Минфина о расходах бюджета за январь-июль текущего года.

Из-за высоких цен на нефть и падения рубля доходы правительства за первое полугодие текущего года достигли 10,497 трлн рублей, что почти на 20% выше прошлогоднего уровня. "В результате бюджет впервые за 7 лет остался профицитным - поступления превысили расходы на 1,3 трлн рублей, что, впрочем, только усилило его силовой и бюрократический крен", - отмечает издание.

Согласно отчету, расходы на армию и другие силовые структуры выросли на 154 млрд рублей, до 2,664 трлн рублей.

Почти вдвое подорожало содержание президента Владимира Путина – с 6,8 до 11,3 млрд рублей. Финансирование почти 6-миллионного госаппарата выросло на 63,1 млрд рублей, или 11%.

Финансирование таможни, налоговых и контролирующих органов выросло почти на 15%, или 17 млрд рублей, до 135 млрд.

Общие расходы на силовиков и чиновников превысили 3,3 триллиона рублей, что составляет треть расходной части российского бюджета.

На 41% увеличились затраты на обслуживание государственного долга.

При этом, расходы на программу поддержки экономики сократились на 40,2 млрд рублей по сравнению с прошлогодними. В 1,5 раза было урезано финансирование ТЭКа а также космических программ.

Бюджетные расходы по статье «социальная политика», в том числе, траты на пенсионное обеспечение сократились на 8,2%, или 248 млрд рублей.