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Московский листок

"Самолёты делать можно, на приём записаться нельзя!" Или как рабочие "Салюта" в мэрию ходили

Опубликовано 16.08.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жилье
"Самолёты делать можно, на приём записаться нельзя!" Или как рабочие "Салюта" в мэрию ходили

9 августа 2018 года жильцы общежития авиамоторного завода «Салют» пришли на приём в правительство Москвы.

Их дом подвис между разными ведомствами, в итоге они не имеют регистрации, а также вынуждены в любой момент опасаться попытки выселения.

Именно с этим вопросом они пришли в правительство Москвы, но чиновники стали отказываться их принять, а правоохранители на входе - отказывались пропустить, заявляя, что тут режимный объект и без регистрации их пропустить не могут.

Несколько людей, имевших регистрацию, пустить были готовы, но проблема в том, что активисты инициативной группы, непосредственно работавшие с документами, в это число не попадали.

«Наш завод тоже режимный объект и приходить на него работать - добро пожаловать, даже без регистрации!» - «удивились» данной ситуации сотрудники завода.

Люди начали скандировать:

«Нас это не устраивает!",

"На приём!",

«Позор!»,

«Просим выйти кого-нибудь умного!»,

«Собянин, ответь людям!»

Наступило 5 вечера. Правоохранители и чиновники заявили жильцам, что сотрудники Приёмной ушли домой и они (жильцы общежития) должны покинуть Приёмную. Люди отказались и продолжили скандировать. Через пять минут отключили свет. Работницы Приёмной начали покидать здание, люди провожали их ласковыми пожеланиями: «Подожди ещё немножко, не спеши сигать в окошко!»

Примерно через полчаса появился заместитель заведующего Приёмной В. В. Свистунов. После этого, наконец, начался разговор по существу - о подготовке документов для встречи представителей жильцов и руководства ДГИ.

Впрочем, за исключением утверждения «Мы не заинтересованы накапливать социальное напряжение», никаких гарантий того, что эта встреча, действительно, состоится, жильцы не получили. Так что есть вероятность, что рабочим и инженерам «Салюта» ещё не раз придётся отрывать столичных чиновников от их любимых дел.



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