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Московский листок

Путин возобновил традиции династии Романовых

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 3

путин россия царь
Путин возобновил традиции династии Романовых

Именно так выглядит эта новость в российских медиаконцентраторах: 

Путин возрождает традицию российских императоров
 
О том, что президент России в субботу посетит свадьбу главы австрийского МИДа, первой сообщила Kronen Zeitung. Ссылаясь на свои источники в политических кругах Австрии, газета пишет, что «Владимир Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя». 
 
В последний раз российский лидер был на такой церемонии 105 лет назад, в мае 1913 года. Тогда, на свадьбе дочери германского императора Вильгельма Второго Виктории-Луизы и принца Эрнста Августа Ганноверского в последний раз встретились три кузена, через год вступившие в войну — немецкий кайзер, русский царь и король Великобритании.
 
***
 
А не слишком ли много монархических традиций возрождается в Путинской России, которая по конституции все еще числится республикой?
 
Безусловно, бессменное руководство развращает и народ, и власть - страна без политической конкуренции застаивается, элиты наглеют, а рядовой гражданин все меньше ощущает себя гражданином, и все больше подданным.
 
Странно, что "кухаркины дети", заняв высшие посты в республиканском руководстве, так активно примеривают на себя причиндалы родовой знати. Откуда эта тяга к роскоши и неумеренность в расходах, наглость и презрение к любым республиканским институтам?
 
Я бы не рискнул назвать путина глупым человеком, но разве то, что делает он и его окружение - умно?
 
Каждый день ведущие СМИ публикуют призывы собрать немножко денег на лечение того или иного ребенка. Денег нет. На больных детей. А на свадьбу австрийского министра, конечно, есть - не думаю, что Путин полетит туда с пустыми руками. Наверно, подарок будет поистине царским.
 
А может быть, все уже зашло куда дальше? И Путин летит на свадьбу исполнить свое право сеньора?
 
Анатолий Баранов


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Всего комментариев к статье: 3
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назвался царем-полезай в подвал Ипатьевского дома.А ты как думал?!
тут,милок,все серьезно написал 16.08.2018 00:52
шуточки кончились.
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рр
И написал 16.08.2018 00:33
На Путина каждый день тратится 41 млн, не считая его развлечений.
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(без названия)
Дед Отмороз написал 16.08.2018 00:19
Вот и хорошо. Надеюсь, что и закончит он как последний Романов Николай 2. А то уже заждались совсем.
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