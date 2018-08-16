Путин возобновил традиции династии Романовых

Именно так выглядит эта новость в российских медиаконцентраторах:

О том, что президент России в субботу посетит свадьбу главы австрийского МИДа, первой сообщила Kronen Zeitung. Ссылаясь на свои источники в политических кругах Австрии, газета пишет, что «Владимир Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя».

В последний раз российский лидер был на такой церемонии 105 лет назад, в мае 1913 года. Тогда, на свадьбе дочери германского императора Вильгельма Второго Виктории-Луизы и принца Эрнста Августа Ганноверского в последний раз встретились три кузена, через год вступившие в войну — немецкий кайзер, русский царь и король Великобритании.

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А не слишком ли много монархических традиций возрождается в Путинской России, которая по конституции все еще числится республикой?

Безусловно, бессменное руководство развращает и народ, и власть - страна без политической конкуренции застаивается, элиты наглеют, а рядовой гражданин все меньше ощущает себя гражданином, и все больше подданным.

Странно, что "кухаркины дети", заняв высшие посты в республиканском руководстве, так активно примеривают на себя причиндалы родовой знати. Откуда эта тяга к роскоши и неумеренность в расходах, наглость и презрение к любым республиканским институтам?

Я бы не рискнул назвать путина глупым человеком, но разве то, что делает он и его окружение - умно?

Каждый день ведущие СМИ публикуют призывы собрать немножко денег на лечение того или иного ребенка. Денег нет. На больных детей. А на свадьбу австрийского министра, конечно, есть - не думаю, что Путин полетит туда с пустыми руками. Наверно, подарок будет поистине царским.

А может быть, все уже зашло куда дальше? И Путин летит на свадьбу исполнить свое право сеньора?

Анатолий Баранов