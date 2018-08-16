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Московский листок

Анатолий Баранов: Эдак Украина заберет всю Волгу, поскольку там еще и канал имени Москвы имеется

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 0

флот море каспий азов
Анатолий Баранов: Эдак Украина заберет всю Волгу, поскольку там еще и канал имени Москвы имеется

Дал комментарий для "Свободной прессы".

На Украине хотят снять «блокаду» Азовского моря Россией с помощью стран Каспийского бассейна. С таким предложением в эфире телеканала «112 Украина» выступил экс-офицер Генштаба ВСУ полковник в отставке Олег Жданов. 

Для этого, по его мнению, Украине необходимо расторгнуть существующий договор с Россией о статусе Азовского моря и убедить страны Каспийского бассейна наладить транзит через Азов.

— Кто такой Жданов? Полковник ВСУ в отставке… — напоминает главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Сразу вспоминается вольтеровский Кандид: кем вы были во французской армии? Сержантом? У нас будете капитаном! Кстати, без преувеличений — при переходе из советской армии в войска той или иной республики офицеры получали звания на пару ступенек выше. Ну вот и представьте советского майора, рассуждающего о геополитике…

— Действительно ли можно говорить о «блокаде» Азовского моря? Она так сильно напрягает Киев?

— Если можно говорить об «оккупации» Крыма и Донбасса, то почему нельзя говорить о «блокаде» Азовского моря? Говорить вообще можно о чем угодно, язык он без костей. Напрягает или нет несуществующий украинский флот режим мореплавания в Азовском море? Наверно, напрягает, раз ради этого напряжения они захватывают уже третье российское судно — если б не эта активность не по уму, украинского флота в Азовском море просто никто бы не замечал.

— Насколько гипотетически реально то, о чем говорит Жданов?

— На Украине сейчас не очень хорошо с образованием, особенно с военным — все академии остались в России, учить высших офицеров реально негде, разве что отправлять на обучение за границу. Вот и не знают украинские офицеры географии, не знают, что единственная транспортная артерия между Каспием и Азовом проходит через территорию РФ, называется Волго-Донской канал, и ни к каким иным каспийским государствам никакого отношения не имеет.

— А нужен ли странам Каспия выход в Азовское море?

— Не знаю, что конкретно нужно прикаспийским государствам, думаю, каждому нужно что-то свое. Но они должны прекрасно понимать, что проблемы Азовского моря их не касаются ни в какой степени. 

 Насколько, по-вашему, сегодня можно говорить об урегулированности статуса Азовского моря? По словам Жданова, наличие Волго-Донского канала обязывает Россию и Украину считать Азовское море не внутренним, как оно сейчас по договору между нашими странами, а полузамкнутым…

— Статус Азовского моря вообще никак не урегулирован, поскольку оно по факту было внутренним водоемом СССР, а после его распада между Украиной и РФ демаркации водных границ не проводилось. Режим мореплавания там по-прежнему «внутренний».

Что касается канала, то давайте посмотрим, как ведет себя Украина на своих внутренних водных артериях? Разве не на внутренних водных артериях Украины были арестованы российские суда в соответствии с законодательством Украины исключительно? И с какой стати внутренняя российская река Волга вдруг становится международным водным путем? Я напомню географию, до канала от Каспия по Волге надо плыть больше 100 километров, и потом по Дону километров двести. Эдак Украина «заберет» всю Волгу, поскольку там еще и канал имени Москвы имеется, и вообще «Москва — порт пяти морей». Но для начала надо бы разблокировать Дунай и Днепр для российских судов…



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