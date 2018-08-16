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Московский листок

Объединенная компартия выступила в защиту Сергея Удальцова

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 4

суд арест удальцов
Объединенная компартия выступила в защиту Сергея Удальцова

Заявление ЦК ОКП

14 августа в Москве был задержан и доставлен в Мещанский суд столицы лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Исходя из совершенно надуманных обвинений, суд приговорил Удальцова к 30-дневному аресту в связи с его участием в митинге протеста в Москве, состоявшимся 28 июля 2018 года. Удальцова даже лишили возможности использовать свое право на защиту.

Сергей Удальцов является одной из наиболее заметных и деятельных политических фигур широкомасштабного народного выступления против так называемой «пенсионной реформы». Размах протеста связан с тем, что планы властей по повышению возраста выхода на пенсию касаются всех: и пенсионеров и молодежь, людей левых взглядов и людей либеральных взглядов, сторонников самых различных политических сил. Российская буржуазия и сформированные ею законодательная и исполнительная власть с особым цинизмом затыкают дыры в бюджете не из своего кармана, а за счет трудящихся.

Провластные СМИ всячески замалчивают народный протест, делают вид, что его не существует. Власть расценивает народные выступления как бунт и проявление экстремизма. А если имеет место бунт, то надо изолировать его зачинщиков. Российская власть не считает нужным вести широкий диалог с обществом, вынести этот вопрос на общероссийский референдум, стремится ограничить его обсуждение стенами парламента, который давно уже перестал быть «местом для дискуссий».

Испытывая страх перед народным возмущением, власть своими действиями хочет посеять страх среди протестующих, учиняя судебные расправы над лидерами протеста. Но это ей не удастся. Протесты будут продолжаться. Никакие суды всех не пересажают.

Сергей Удальцов является доверенным лицом кандидата в мэры Москвы от оппозиции Кумина, одним из наиболее активных деятелей в его избирательной кампании. Выборы состоятся 9 сентября, Удальцова власти изолировали до 13 сентября.

Подобные методы судебного преследования активистов оппозиции на первый взгляд должны играть на руку действующему мэру Собянину, деятельность которого с каждым годом вызывает все больше нареканий москвичей. Но это на первый взгляд.

Мы убеждены, что месячный арест Удальцова негативно скажется на результате Собянина, увеличит число его непримиримых противников.

ЦК ОКП заявляет о своей солидарности с Сергеем Удальцовым и требует его немедленного освобождения.

Свободу Сергею Удальцову! Никакой поддержки Собянину! Никакого доверия правительству Путина-Медведева!



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: кто против против
Szanya написал 16.08.2018 10:49
армии народа и полиции с народом...
============
Эдак, Вы, Товарищ, склонны несколько преувиличивать, у нас с ними несколько раз источники финансирования, Собака достаточно хорошо знает кто ее кормит и, как минимум, не будет кусать хозяина.
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ну хоть так....
Фурманов написал 16.08.2018 10:48
г-н Удальцов,который все больше напоминает зиц-председателя Фунта,послужит делу продвижения лимитчика кумина во власть....авось,кумин не забудет...
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кто против против
224266 написал 16.08.2018 09:58
Это намек тем, кто против так называемой &#171;пенсионной реформы&#187;? Но через 30 дней он выйдет и с новой и ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ силой продолжит дело борьбы против ограбления старых людей 55-65 лет. Молодец Сергей и хоть кто-то защищает завоевания народа за 100 лет от озверевшей власти силовиков-чиновниц-олигархии у которых кстати пенсионный возраст не повышают...вот они и "отрабатывают свои льготы пенсии и зарплаты усиленно" перед правителями. Такое было часто в истории страны - противостояние власти и народа , армии народа и полиции с народом... Надо уметь или научиться власть имущим договариваться, реформы проводить в мягкой форме, отказывать от явно дебильных или неприемлимых законов и т.п... иначе будет плохо всем.
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(без названия)
киргуду написал 16.08.2018 09:37
из текста..:" а если имеет место бунт,то надо ликвидировать зачинщиков.!!!а зачинщик бунта медведев!!! это он изверг и целое ведро под его руководством бунт в народе сотворяют !!
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