Новое в технологиях переизбрания власти

ОБЪЯВЛЕНИЕ

(хочу помочь другу честно заработать; ну и каждый из вас заработает по 1.000р)

Мэрия Москвы, желая нагнать явку на выборах в сентябре хотя бы до 15%, организовывает "карусель" по голосованию за Собянина.

Выглядеть это будет абсолютно прилично и с точки зрения закона не наказуемо. Вас нанимают как "наблюдателя на выборах". Никто не покупает ваш голос и т.д., это никому не нужно, мэрия покупает лишь явку. Не проголосуете же вы за кого-то другого, кроме Собянина - вы просто не знаете - кто там ещё кандидаты.

При этом вам нужно сделать лишь одно - ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ. На одну минуту.

А потом вы должны будете в специальной группе в вотсапе просто написать - вежливо ли вас встретили на избирательном участке. Не важно - вежливо или не вежливо - просто напишите своё наблюдение в одном предложении. В этом и заключается работа наблюдателя от мэрии.

А в качестве доказательства того, что вы на выборы вообще ходили - там же в группе в вотсапе вы должны будете разместить свою фотографию из избирательной кабины со своим бюллетенем.

За это вы получаете 1.000 рублей. Но и это ещё не всё! Если вам удаётся привести с собой на выборы ещё одного человека - вы получаете за это дополнительно 200 рублей.

Лёгкая, абсолютно законная и доходная форма народного наблюдения за выборами, организованная мэрией Москвы. В сущности - в продолжение их налаживания работы в ЖЭКах по системе "одного окна" - и всё без очередей.

Для примера - допотопные методы работы "наблюдателей от демократической общественности". Они платят наблюдателям на выборах 800 рублей, а то и вообще ничего не платят, а только чаем поят. И при этом бедные наблюдатели должны сидеть на избирательных участках весь день и правда за чем-то наблюдать. Дикость какая-то.