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Московский листок

Мосгорсуд отменил продление ареста Милосердову, но не отпустил...

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 0

суд талаева милосердов сырова
Мосгорсуд отменил продление ареста Милосердову, но не отпустил...

Мосгорсуд отменил постановление Хамовнического суда о продлении меры пресечения Петру Милосердову до 24 сентября.

Пока срок стражи сокращён - до 23 августа (на каком основании вообще избрана такая мера пресечения, ведь никто с этим требованием в суд не выходил - тоже вопрос, в котором уже будет разбираться Президиум Мосгорсуда, Верховный суд и ЕСПЧ). И назначено новое рассмотрение. Дата не определена, но всё должно произойти в ближайшие дни.

Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок

С 24 июля Милосердов сидит в СИЗО непонятно вообще почему. Но, как говорит адвокат Матвей Цзен, у этого беспредела есть предел.

Следователь признана виновной в бездействии и - подлоге?

***

Судя по всему, возмущение общества по поводу хамства Хамсуда тоже возымело свое действие. Все-таки мотивировка "будет сидеть, потому что должен сидеть" недостаточна даже для российского "правосудия".

Конечно, торжеством закона это еще назвать трудно - торжество закона будет тогда, когда Милосердов окажется не просто на свободе, а с извинениями, а на скамье подсудимых будут находиться следователь Талаева, судья Сырова и другие. Но это пока из области ненаучной фантастики.

Но что очень важно - все больше людей верят, что окажутся, непременно окажутся под судом все те, кто причастен к творящемуся сегодня беспределу.

***

Может показаться странным, что реь идет об ответственности судьи и следователя, хотя понятно же - "дело Милосердова" вовсе не является следствием произвола двух дам бальзаковского возраста. За этим стоят интересы куда более влиятельных лиц - от казахстанского диктатора до влиятельных лиц в российских верхах, имеющих здесь сугубо меркантильный интерес, грубо говоря, "сидящих на подсосе" у иностранного режима. Деньги там настоящие, большие.

Но ответственность непосредственных исполнителей "телефонного права" не нужно приуменьшать.

Сегодня судья живет куда лучше, чем, скажем, депутат. У него огромная по российским меркам зарплата и пенсия, которая будут составлять до 80 процентов от прежнего заработка. Он неподсуден практически никому - мы знаем случаи, когда даже совершившим тяжкие преступления судьям удавалось уходить от ответственности. И что бы судья там не насудил, практически ему ничего не грозит за это - в отличие от "влиятельных лиц", которые при желании могут раздавить судью или прокурора, как таракана.

Ясно, что судья боится не нарушить закон, не принять откровенно неправосудное решение - он боится недовольства сверху. 

А надо, чтоб боялся нарушить закон.

Как это сделать? Да наказывать надо, сажать надо! 

Тогда судья неправедный тысячу раз подумает, идти ли на поводу "телефонного права" с риском потерять не только кормушку и статус, но и личную свободу. А сейчас у него и мыслей таких нет. 

А.Б.



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