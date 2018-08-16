Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Марш матерей" прошёл в Москве под дождём и под запретом, Ленинград поддержал пикетом

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 1

москва репрессии силовигархия новое величие
"Марш матерей" прошёл в Москве под дождём и под запретом, Ленинград поддержал пикетом

В Москве в среду вечером прошла акция "Марш матерей" в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые проходят по уголовному делу, возбужденному по статье за организацию экстремистского сообщества - по версии следствия, группа из 10 человек готовила захват власти путем госпереворота, сообщают "Радио Свобода" и "Медуза". 

Организаторами "Марша матерей" стали Татьяна Лазарева, Яна Троянова, Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская.

Участники сообщали о намерении пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице, держа в руках игрушки своих детей, и потребовать освобождения девушек. 

Шествие подошло к зданию Верховного суда России. Участников акции скандировали "Свободу". Как сообщает сайт радиостанции, в мероприятие участвовали не менее 300 человек. 

Около здания Верховного суда находилось всего несколько сотрудников полиции. Они попытались вытеснить собравшихся с проезжей части на тротуар, но у них это не вышло. Собравшиеся скандируют "Свободу!" и "Детям не место в камере!" 

Участников акции сопровождала патрульная служба, полицейские перекрывали улицы, чтобы люди могли перейти дорогу. 

Тем временем, на место событий подъехали около полутора десятков сотрудников ОМОНа. Они организовали коридор на проезжей части, достаточный для проезда одной машины. Никого не задержали. 

В 20 часов полиция начала просить собравшихся разойтись, так как мероприятие окончено. Полицейские дали мегафон журналистке Анне Наринской - одному из организаторов акции. Она поблагодарила собравшихся и тоже предложила им разойтись. 

Собравшиеся начали расходиться. Оставшиеся время от времени скандируют лозунги с призывом отменить 282-ю статью УК и освободить политзаключенных. 

Перед началом акции организаторов предупредили о том, что мероприятие не согласовано с властями. Ранее к одному из организаторов "Марша матерей" актрисе Яне Трояновой пришли сотрудники уголовного розыска. Правоохранители вручили предостережение от прокурора о недопустимости нарушения закона. 

В документе прокуратура подчеркнула, что ответственность грозит и за организацию, и за участие в несогласованном публичном мероприятии. В надзорном ведомстве напомнили о незаконности действий "экстремистского характера". 

"С утра нагрянул уголовный розыск, искали Троянову. Ее в квартире не было. Дали мне вот эти бумажки. Видимо, уголовница. Ну, и репост бы. Вернул все обратно", - написал Сигарев.

Начальник департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сказал "Интерфаксу", что мэрия просит людей воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем. Адвокат Дубовик Максим Пашков считает, что акция может повредить его подзащитной. 

Мать Павликовой в эфире "Эха Москвы" заявила, что не видит в митинге ничего политического: "Это просто митинг в поддержку детей, и все". 

В Санкт-Петербурге вечером в среду прошла акция у памятника Анне Ахматовой напротив СИЗО "Кресты". Полиция фотографировала паспорта людей с плакатами и просила их разойтись на расстояние 50 метров друг от друга, чтобы соблюсти правила одиночного пикетирования.

- Акция, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - весьма своевременная, и важно что в ней приняла такое деятельное участие творческая интеллигенция, не побоявшись одёргиваний прокуратуры: явлена и гражданская отвага и способность к самоорганизации, а заодно страна увидела, что миллиардерский, путинский режим бесит не одних трудящихся и пенсионеров, а ещё и тех, чьих детей (вместо того чтоб препятствовать бегству капиталов, ловить крупных воров) режим имеет наглость судить за посягновение на свою диктатуру - диктатуру в интересах сверхбогатого меньшинства.

Новости по теме:

В Москве прошел несогласованный "Марш матерей"

Объединенная компартия выступила в защиту Сергея Удальцова 

В "Марше матерей" 15 августа примет участие мать фигурантки дела "Нового величия"

Соорганизатору "Марша матерей", актрисе Яне Трояновой грозят уголовной ответственностью



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Завидонов Никорим написал 16.08.2018 10:34
Я хочу сказать, что женщин в тюрягу надо сажать только за сверхтяжкие преступления, типа: преднамеренное убийство нескольких совсем невиновных человек.
Ну допустим: подрыв жигулей Лада-Калина вместе с сожителем Кабаевой, и от этого взрыва погибли совсем посторонние прохожие.
Вот в таком духе.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться ...
14.08.2018
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
14.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Самолёты делать можно, на приём записаться нельзя!" Или как рабочие "Салюта" в мэрию ходили (0)
Изъятие сверхприбылей у олигархата "обсчитают" в министерствах, ещё не ставших олигархиями (0)
"Марш матерей" прошёл в Москве под дождём и под запретом, Ленинград поддержал пикетом (1)
Мосгорсуд отменил продление ареста Милосердову, но не отпустил... (0)
Новое в технологиях переизбрания власти (0)
Объединенная компартия выступила в защиту Сергея Удальцова (4)
Анатолий Баранов: Эдак Украина заберет всю Волгу, поскольку там еще и канал имени Москвы имеется (2)
Путин возобновил традиции династии Романовых (17)
Референдум или роспуск Государственной думы? (12)
Один день плохих новостей (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: ВВП. возьми их обратно в Думу, пусть заткнутся !
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всем доброго утра
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Трампа разозлить хотели?
Дарья Митина Дарья Митина: Скандалы, интриги, расследoвания!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Свoбoду Удальцoву!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss