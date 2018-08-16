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Московский листок

Изъятие сверхприбылей у олигархата "обсчитают" в министерствах, ещё не ставших олигархиями

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 0

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Изъятие сверхприбылей у олигархата "обсчитают" в министерствах, ещё не ставших олигархиями

Министерствам поручено представить расчеты в рамках инициативы по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса и выработать общую позицию к 17 августа. Об этом ТАСС сообщили три источника в отрасли. 

По их данным, свои обоснования "к вечеру четверга" в Минфин должны представить четыре министерства, среди которых Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды. По словам собеседников агентства, к этому сроку должно быть сформировано "общее видение вопроса". 

Пока непонятно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний из "списка Белоусова" через налоги, или будут предложены и другие механизмы. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что правительство не планирует изымать часть доходов у бизнеса. 

В то же время Силуанов говорил, что правительство, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Решение пока не принято, подчеркивал представитель Кремля. 

С инициативой изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов выступил помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину. Он отмечал, что эти средства можно направить на выполнение майского указа президента. 

Среди компаний, у которых предлагается изъять сверхдоходы, оказались, в частности, НЛМК, "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норникель", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Уралкалий", "Фосагро" и другие. 

Как предупредили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), капитализация фондового рынка РФ в результате данных мер может упасть на 3 трлн рублей. В РСПП также прогнозировали, что инициатива негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

"Разовое" снижение капитализации российского фондового рынка, учитывая текущие уровни оценки российских компаний, может составить до 3 трлн рублей. Акции металлургических и химических компаний уже снизились на фоне предложения изъять их сверхдоходы. Можно оценить, что уменьшение капитализации рынка в целом превысит 10%". - цитирует ТАСС обращение Шохина к Путину. - 

В связи с этим Шохин, в частности, просит президента поддержать позицию РСПП, согласно которой идея об изъятии свердоходов у компаний "может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий". 

От редакции: Забавно, как бесит, как нокаутирует правящий класс и его обслугу сам лишь разговор о том, что у олигархата, из фондов легко восполнимых новыми прибылями (результатом эксплуатации мощностей задаром доставшихся при приватизации заводов и рабочих рук), можно изъять те же самые миллионы, которые хотят "сэкономить" путём реализации пенсионной реформы. Вот сейчас "состоятельные кроты" сядут за свои счёты обсчитывать риски и потерю инвестиционного климата и в ответ точно предложат приватизировать остатки государственного имущества, ещё что-то производящего - заводского... Да, этот маховик точно обратно не вращается - поговорят и забудут, и решат, что пенсионеров грабить гораздо легче и безопаснее для "инвестиционной привлекательности" - ну, не яхты же Усманова и особняки Медведева продавать в такой ситуации? Не Миллергоф же на Истре отдавать каким-то более богатым господам, чтобы они наполнили казну для реализации майского бла-бла Путина шестилетней давности? Силовигархия не должна страдать от своей же риторики: за "улучшение" своей жизни народ заплатит пенсиями, решено!

Д.Ч.

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