Африка страдает от голода, недостатка медикаментов, а Америка - от передозировок...

Аварийные бригады в Нью-Хейвене, штат Коннектикут зарегистрировали случаи массовой передозировки наркотиков примерно в течение 24 часов. Было зарегистрировано как минимум 76 обращений в экстренные службы со стороны людей, которые почувствовали себя плохо или потеряли сознание. Об этом сообщается на сайте NBC Connecticut.

Первые случаи подозрения на передозировку были зарегистрированы накануне вечером в парке возле Йельского университета. Отмечается, что пострадавших рвало, у них были галлюцинации, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием. Утром в среду в течение трех с половиной часов было зарегистрировано еще около 18 подобных случаев, и их количество продолжало расти. 71 человек был госпитализирован, еще пятеро от госпитализации отказались. При этом некоторые из госпитализированных в первый раз и отпущенных из больницы спустя какое-то время вновь были госпитализированы с теми же симптомами.

Глава пожарного управления Джон Олстон на пресс-конференции рассказал, что жертвы передозировки, предположительно, употребляли синтетическую марихуану, известную как К2. Другие официальные лица отмечают, что К2 могла быть смешана с опиатом или фентанилом, что делает получившийся наркотик намного более мощным и опасным, а его употребление может привести к летальному исходу.

Полиция между тем арестовала местного жителя, который может быть причастен как минимум к нескольким случаям передозировки. Как сообщает портал, при нем были найдены наркотики, но официальное обвинение еще не предъявлено. Также задержаны еще два человека, однако причастны ли они к инциденту, пока неизвестно.

Мэр города Тони Харп опубликовал заявление, в котором высоко оценил работу спасательных служб, которые помогли спасти жертв передозировки. В администрации города также предупредили, что использование любых уличных наркотиков может привести к смерти или серьезным медицинским осложнениям.

Ранее в ООН был опубликован доклад, согласно которому каннабис является самым популярным наркотиком среди молодежи. По предварительным оценкам, во всем мире хотя бы один раз каннабис употребляли 13,8 миллиона молодых людей в возрасте 15-16 лет, что составляет 5,6%.

"Из-за кажущейся доступности каннабиса, наряду с представлением о низком уровне риска, он относится к числу тех веществ, употребление которых чаще всего начинается в подростковом возрасте. Каннабис нередко употребляется вместе с другими веществами, а употреблению других веществ, как правило, предшествует употребление каннабиса", - сообщают эксперты.

Каннабис также стал наиболее распространенным наркотиком в 2016 году. Согласно данным ООН, в прошлом году его хотя бы раз употребляли 192 млн человек. Число потребителей этого вида наркотика продолжает расти: за период 2006-2016 оно увеличилось примерно на 16%, что соответствует приросту мирового населения за тот же период.

Эксперты также сообщают, что на фоне роста наркорынков рекордных уровней достигло производство кокаина и опиума. По данным ООН, мировой объем производства кокаина в 2013-2016 годах после снижения в период 2005-2013 годов вырос на 56% и составил приблизительно 1410 тонн. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений, отмечают авторы доклада. По их данным, бoльшая часть кокаина в мире производится в Колумбии.

Также растет совокупный глобальный объем производства опия. В период 2016-2017 годов он вырос на 65% до 10 500 тонн. Как отмечается в отчете, это, "безусловно, является самым высоким зафиксированным показателем в статистике УНП ООН, которая ведется с начала XXI века".

От редакции: У каждого общества свои пороки... Сверхпотребление как образ жизни, конечно же, рано или поздно приводит к наркомании. Бывает, и тоже в США - на наркотики садятся от бедности и беспросветности, отсутствия социальных перспектив, пресловутых "лифтов", но в данном случае мы видим ухмылку зажравшегося империализма. Поставляя в Европу достаточно подобной гадости, не препятствуя наркотрафику, а зачастую даже и поддерживая политические режимы в Центральной и Южной Америке, поставляющие наркотики американской знати - США в лице своих даже среднезажиточных граждан, желают спрятаться в наркотические миры от проблем действительности, от проблем, сжирающих остальную, беднейшую часть человечества.

И в это же самое время на другом континенте, через океан напротив - "Каждый миг - передозировка", как пел Егор Летов. Африка страдает не только от голода, недостатка медикаментов, жилья, но и от религиозных войн, от последствий торжества пережитков религиозного сознания. Монетизировав излишки сверхпотребляющих (как минимум - на изготовление из этого же сырья лекарств, обезболивающих) - там можно было бы проводить ликбез, чтобы по крайней мере искоренить колдунов и проповедников. Почитайте ниже материал Андрея Лошака об Африке, и уловите, насколько разными проблемами сейчас охвачены разные участки человечества, и догадайтесь, как легко можно было бы решить проблемы первостепенные, связанные с материальным обеспечением развития общества - за счёт изъятия у сверхпотребляющих того, что им давно уже не нужно. Когда-то, в другой стране на нашей земле - существовало прекрасное предприятие по переделке таких вот, как в США, заблудших душ и умов. Там, кстати, в 1930-х сидели и за распространение наркотиков и за "голубые" пороки (читайте с моим предисловием всё ту же "На островах ГУЛАГа" Фёдоровой). Называлось оно ГУЛАГ - о нём сложено нынешними заблудшими достаточно мифов, целые музеи-страшилки построены в Москве, чтобы тиражировать дезу, чтобы напугать тех, кто никогда не приблизится к сверхпотреблению, однако именно ГУЛАГ, воспитывающий трудом любовь к социализму - самое лучшее до сих пор, и устрашающее буржуазию, средство, способное искоренять любые буржуазные пороки и завихрения "свобод" - свобод самоистребления...

Дмитрий Чёрный, редактор

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