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Московский листок

Как и коренных евреев в Москве, самарских русских подозревают в экстремизме

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 0

репрессии экстремизм самара 282
Как и коренных евреев в Москве, самарских русских подозревают в экстремизме

Бывшую главу самарской "Общины коренного русского народа" Любовь Кузаеву, задержанную 14 августа, обвинили в организации экстремистского сообщества. 

Пенсионерке предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса РФ и десяти "экстремистским" эпизодам, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Кузаевой, юриста международной правозащитной группы "Агора" Тимура Мифтахутдинова. Сама пенсионерка считает все подозрения необоснованными и вымышленными, отметил он. 

По его словам, речь идет об организации экстремистского сообщества (часть 1 статья 282.1 УК РФ - один эпизод), возбуждении ненависти организованной группой (пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ - четыре эпизода), возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (часть 1 статьи 282 УК РФ - один эпизод), реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ - два эпизода), публичных призывах к сепаратизму (часть 1 статьи 280.1 УК РФ - один эпизод) и осуществлении экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статья 280 УК РФ - один эпизод). 

"Кузаеву задержали на 48 часов 14 августа. Видимо, сегодня следователи планируют выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей пенсионерки", - добавил адвокат. 

Он напомнил, что, помимо того, что Кузаеву подозревают в размещении экстремистских материалов в соцсети "ВКонтакте", по мнению следствия, по ее указанию члены объединения якобы экстремистской направленности "Община коренного русского народа Самарской области" также размещали соответствующие материалы в социальных сетях". 

Между тем представитель Самарского районного суда Самары сообщил агентству, что в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении Кузаевой, заседание пока не назначено. 

Изначально Любовь Кузаева подозревалась в разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовных дел послужила публикация во "ВКонтакте" видеоролика. Следствие считало, что он был размещен в 2016 году с нетбука Кузаевой. Сама она утверждала, что не размещала видео, а нетбук находился в офисе и вход в систему не был защищен паролем. Поэтому к нетбуку имел доступ неограниченный круг людей. 

Уголовное дело против пенсионерки возбуждали еще в сентябре 2917 года, в ноябре - второе. В первом случае Росфинмониторинг внес Кузаеву в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Из-за этого Кузаева до сих пор не может вступить на правах наследницы в наследство, а счет, на который поступали ее пенсионные начисления, был заблокирован.

Напомним, аналогичный, но анекдотичный случай задержания был недавно в Москве. Столичные стражи порядка 10 августа провели обыск в Московской еврейской религиозной общине в рамках доследственной проверки, начатой в отношении лидера еврейского движения "Шахар" Александра Каргина. В рамках следственных действий у него нашли антисемитские материалы. 

"Сегодня сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве пришли в офис. В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет", - сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Каргина Игорь Зубер. 

Сам общественный деятель пояснил на своей страничке в Facebook, что обыск проводился в здании Хоральной синагоги. "Шаббат у меня не задался с самого утра. Позвонили из Хоральной синагоги и сказали, что туда пришла полиция и просят меня приехать. По приезду выяснилось, что будет происходить обследование помещения в котором я бываю. Вроде как, поступила оперативная информация, что я, мол, занимаюсь экстремистской деятельностью", - написал Каргин. 

По словам лидера движения "Шахар", к моменту его появления в помещении "на видном месте красовалась стопочка книг и распечатанный листок". "Почти вся литература была националистической (в очень плохом смысле), а зачастую и просто антисемитской направленности. Книги а-ля "Катехизис православного человека" и "Окончательное решение еврейского вопроса" якобы хранились у меня! У еврейского деятеля! Ну, вы поняли", - добавил Каргин. 

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