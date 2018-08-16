ООН призывают расследовать убийство журналистов в ЦАР из США, не из РФ...

Американские сенаторы от республиканской и демократической партий Марко Рубио и Крис Кунс направили письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу, в котором призвали задействовать механизмы организации для объективного расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Текст обращения опубликован на сайте Кунса.

Сенаторы отмечают, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев расследовали в ЦАР деятельность частной российской группы наемников, силы которой были также развернуты в Сирии и на Украине и которая, как сообщается, связана с Евгением Пригожиным, магнатом из сферы общественного питания, близким к президенту Владимиру Путину. Итогом их деятельности должен был стать документальный фильм для независимого медиапроекта противника Путина Михаила Ходорковского. Хотя обстоятельства произошедшего в ЦАР все еще неясны, российские государственные СМИ связали убийство журналистов с ограблением.

В то же время сенаторы обращают внимание, что убийство произошло на фоне расширения присутствия российских сил в ЦАР - с одобрения ООН Россия поставляла в эту страну оружие и боеприпасы, а также командировала военных инструкторов.

Напомним, убитые россияне прибыли в ЦАР как туристы, но работали над совместным с Центром управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского расследованием, посвященным деятельности наемников из РФ в Африке. В частности, журналисты собирались посетить территорию поместья Беренго, где, по данным прессы, может находиться база частной военной компании Вагнера. В столицу ЦАР Банги съемочная группа прибыла 28 июля, затем россияне хотели поехать в поместье Беренго, но там потребовали аккредитацию Минобороны ЦАР. У них переписали данные и пообещали дать им пропуск через пять дней.

30 июля съемочная группа выехала к помогающему журналистам консультанту из миссии ООН по имени Мартин, путь должен был занять около полутора дней. Но поздно вечером россияне попали в засаду, их автомобиль обстреляли неизвестные. Мэр города Сибю Анри Депеле заявил, что мотивом убийства стало ограбление. Известно, что у россиян с собой было около девяти тысяч долларов и ценная аппаратура. Впоследствии жандармы обнаружили ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон, принадлежавшие журналистам.

По одной из версий, гибель журналистов не была случайной. Мартин, с которым они общались в ЦАР, назвался сотрудником ООН, что оказалось неправдой. Именно Мартин свел россиян с человеком, который вызвался быть их водителем и проводником. В итоге он увез журналистов в сторону от их маршрута, где они и попали в засаду. Причем самому водителю удалось спастись.

С Мартином журналистов познакомил сотрудник издания РИА ФАН Кирилл Романовский. Интрига состоит в том, что РИА ФАН считается главным сайтом "фабрики медиа", связанной с "фабрикой троллей" силовигарха Пригожина - агентством, которое на коммерческой основе занималось размещением комментариев в поддержку российской власти в интернете.

1 авгута в небольшом интервью "Интерфаксу" коллега и соавтор погибшего режиссера-документалиста Александра Расторгуева сценарист Сусанна Баранжиева, с которой он поддерживал связь, находясь в Африке, - сообщила: "За день до нападения он писал мне, что их задержали полицейские. Я спросила за что, он ответил, что там нельзя снимать. Пришлось полицейскому давать взятку, чтобы выбраться оттуда".

Также Расторгуев писал, что первый день съемок прошел впустую, а основной пласт материала они планировали снять 30 июля, и при этом сетовал на отсутствие переводчика, потому что "водитель ничего не понимал", сообщила собеседница агентства. Также, по ее словам, Расторгуев писал ей, что у них есть план съемок и что им нужно переехать в другой город. После этого связь с ним оборвалась.

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