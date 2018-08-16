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Московский листок

"Наступления не будет": украинские каратели захватили пятнадцать километров в ДНР

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 2

позор днр донбасс всу прилепин
"Наступления не будет": украинские каратели захватили пятнадцать километров в ДНР

Украинская армия взяла под свой контроль территорию в Донбассе, площадь которой составляет 15 кв.км. По словам командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, силовики планируют и «дальше отодвигать» позиции от населенных пунктов. 

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении так называемой «антитеррористической» операции на территории Донбасса, продолжающейся более четырех лет. Однако после принятия документа в регионе началась операция объединенных сил. Власти Киева заявили, что предыдущий формат проводимой операции полностью себя исчерпал.

В настоящее время руководство военной операцией в Донбассе передали непосредственно украинским военным...

Напомним, один из главных пропагандистов "русской весны", Захар Прилепин покидая передовую, был уверен в июле, что наступления ВСУ на его участке не будет. Уходя с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), он заявил об этом родной «Свободной прессе». 

Прилепин отметил, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой. В то же время он обосновал свое решение тем, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя накопилось много нерешенных дел. При этом писатель остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат». 

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Всего комментариев к статье: 2
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Еще раз о главном: катитесь НАХ с вашим йопнутым русским миром!
""с.. к.. о..т.. о.. в... е...д"" написал 16.08.2018 15:08
А что такое ДНР, Баранов? Что за страна такая? - Неудачный кремлевский проект на территории "братского народа", с целью уничтожения Украины ! И не каратели, а Бойцы ВСУ всего лишь постепенно отвоевывают занятые бандитами из РФ и местным люмпен-сбродом украинские земли. И пять же, свиньи русским братья! Русский "особый путь" - канализация Истории... :)
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-,,.,, написал 16.08.2018 14:17
Любой договор с кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида",стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан.Начав против Украины захватническую войну кацапопитеки, поставили себя на один уровень с бешеными собаками,которых расстреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувст не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А уж как США давят и грабят кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.Вот примерно так.
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