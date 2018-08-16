Украинская армия взяла под свой контроль территорию в Донбассе, площадь которой составляет 15 кв.км. По словам командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, силовики планируют и «дальше отодвигать» позиции от населенных пунктов.

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении так называемой «антитеррористической» операции на территории Донбасса, продолжающейся более четырех лет. Однако после принятия документа в регионе началась операция объединенных сил. Власти Киева заявили, что предыдущий формат проводимой операции полностью себя исчерпал.

В настоящее время руководство военной операцией в Донбассе передали непосредственно украинским военным...

Напомним, один из главных пропагандистов "русской весны", Захар Прилепин покидая передовую, был уверен в июле, что наступления ВСУ на его участке не будет. Уходя с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), он заявил об этом родной «Свободной прессе».

Прилепин отметил, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, что не является его спецификой. В то же время он обосновал свое решение тем, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя накопилось много нерешенных дел. При этом писатель остается советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат».

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