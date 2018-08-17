Модные диеты продвигает правительство, развалившее сельское хозяйство?

Вы видали когда-нибудь блюда, предлагаемые дорогому россиянину в качестве здорового питания? Если нет, посмотрите на это чудо в интернете. На плоской тарелочке лежит щепотка тёртой моркови, пучок укропа, три листика салата, ломтик заморского плода манго или авокадо, долька чеснока, ржаной сухарик. Рядом плошка овсяной кашки и некое белое вещество с горошину, поименованное куриной грудкой. И вывод крупным шрифтом, мол, употребляя подобные натюрморты, полнеть вы точно не будете. Сомневаться не приходится.

Ниже обязательно следует громадный перечень вредных продуктов, повышающих холестерин, сахар, вызывающих непреодолимые аллергии, разлагающих печень и надрывающих сердце. Знакомясь с приведённым списком, возникает вопрос: как русские люди, веками набивавшие желудки болезнетворной гадостью, умудрились не только сохраниться до наших дней, но и создали самое крупное государство в мире? По уверениям диетологов, они должны были изойти по крайней мере вместе с динозаврами, которые вымерли от нездоровой тяги к жирной мясной пище.

N.B. Последующий текст может оскорбить чувства вегетарианцев. Если вы вегетарианец, воздержитесь от дальнейшего прочтения. Судебные иски за оскорбление чувств вегетарианцев автор будет опровергать данным примечанием.

Главный объект беспощадной критики тонких людей, озабоченных состоянием здоровья упитанных соотечественников - свинина. Производство свинины в СССР в 1985г. составляло 5,9 млн.тонн, в РСФСР к началу 90-х – 3,5 млн.тонн. После наступила эра вермишелевых моделей с ногами от ушей и оголтелой пропаганды против сала и колбас с натуральной жиринкой, что привело в течение ельцинского десятилетия к падению производства свинины в сельхозорганизациях в 6 (!) раз. Частный сектор ещё сколько-то терпел, но содержание поросёнка по расходам приближалось к затратам на автомобиль. Ездить же верхом на свинье или в свиных упряжках прикоснувшееся к цивилизации поколение стеснялось, предпочитая пусть подержанный, но «Жигуль», хоть и называло его «ведро с выхлопом».

В тучные годы высоких нефтяных цен Россия за счёт крупных товаропроизводителей нарастила показатели до прежнего уровня – 3,5 млн.тонн в 2017г. Правда, от вкусовых качеств осталось немногое, разве что специи и глутамат натрия. Некомпетентные покупатели нередко обвиняют супермаркеты в торговле под видом свиного мяса африканским бизоном, индийским слоном и австралийским кенгуру, так как они равноценно без вкуса и запаха. Однако нет, то достижение нашего агропрома, разделывающего и использующего теперь каждую тушу на 100% (ранее 40-50% отправлялось в отходы) – поросячьи потроха, размолотые шкуры, кости, пятаки и хвостики можно отведать в тушёнке, едва ли не основном товаре, успешно сдерживающем инфляцию. В котлетах и пельменях – богатая белком соя, без мяса. А вот домашняя свининка, от которой слюнки текут, осталась лишь в воспоминаниях стариков.

Борцы за здоровый образ жизни призывают исключить из рационов оставшееся подобие свинины, полуфабрикатов и колбас. «Отрава», - утверждают они. Возможно, оказываясь в чем-то правы.

«Красное мясо – верная смерть». В битве с говядиной поклонники диетического питания имеют блестящие успехи. В СССР в 1985г. производили 7,4 млн. тонн говядины и телятины, в РСФСР к началу 90-х – почти 4,5 млн.тонн, в демократической РФ в 2017г. – всего 1,6 млн. тонн. Причём, с начала нового тысячелетия производство неуклонно сокращается. В сёлах корова стала музейной редкостью. В моём родном селе двадцать лет назад стадо крупного рогатого скота из частных домовладений превышало 100 голов, сейчас доживает свой век последняя рогатая скотина. Закон арифметики. С сегодняшними расходами на заготовку сена и комбикорм хозяину остаётся разве что самому переселиться в хлев, чтобы делить кров с бычками, вместе с ними пастись на лугу, так как на большее ресурсов не хватит.

Противостояние с ключевым носителем холестерина, яйцом птицы, куда более упорное. В СССР в 1985г. производили 80 млрд.шт., в РСФСР к началу 90-х - 37 млрд., в лихое десятилетие производство упало до 23 млрд., а к нашему времени вернуло позиции к моменту глубокого экономического кризиса накануне распада страны – 36 млрд. Нет-нет, да кто-нибудь из бойцов оздоровительного фронта заикнётся, что есть холестерин вредный и есть полезный. Тенденция такова: с ростом отечественного птицепрома в яйцах увеличивается количество полезного холестерина, но чуть стоит маятнику производственных мощностей качнуться назад, как сразу поползёт вверх его вредность.

Вообще, куриное мясо относится к разряду диетических, с чем, вероятно, связано наращивание объёмов производства мяса птицы, превысившие советские результаты. До накачанных американских окорочков – «шварценеггеров» российские тушки пока не дотягивают, но уже тождественны им по отсутствию запаха при варке. Обильно сдобренные соусами и приправами они обладают довольно сносным вкусом, особенно если ими закусывать водку или хлебцы для худеющих.

В СССР в 1985г. производили молока более 100 млн.тонн, к началу 90-х в РСФСР – 55 млн., в России 2017г. – всего 31 млн., причём с 2000г. никаких сдвигов к лучшему не наблюдается – за 15 лет численность коров уменьшилась на 31% (почти 4 млн.голов). Исходя из этих цифр, легко догадаться, что молоко и молочные продукты постепенно превращаются во врага №1 на диетическом фронте.

Если верить диетологам, молоко – практически яд, насыщенный трудно усваиваемыми жирами, повышающими риск целого ряда смертельных заболеваний. Тысячу лет для русской нации корова была кормилицей, и вот – убийца! Огромное количество современных детей - аллергики, и у многих из них выявляют реакцию на молоко! Однако если российский гражданин в среднем употребляет – 250 кг молока в год, то советский выпивал 400 кг и не болел.

А, может быть, секрет кроется в качестве продукции? Например, в разбодяженном в воде сухом порошке под кодовым названием «молоко». Или в том факте, что сливочного масла в нынешней РФ изготавливают 400 тыс.тонн (в СССР выпускали в 4 раза больше), но из этих четырехсот тысяч 40% – спреды, неизвестные в ненавистном либералам «совке». Весной текущего года «Росконтроль» установил, что две трети сыров на прилавках – фальсификат, в которых нет ни грамма молока, они на 100% состоят из растительного жира.

Просвета нет. Грибы впитывают токсины. Разносолы не в почёте, потому как соль – солёная смерть. Сладкое под запретом, ведь торты и конфеты – углеводная смерть. В 2017г. Россия импортировала 891 тыс.тонн пальмового масла, а в первом полугодии нынешнего года его поставки увеличились ещё на 35%. То есть чуть ли не всякий товар набит пальмовым маслом, ведущим к атеросклерозу, онкологии и прочим хворям, но… удешевляет продукцию, бесконечно радуя тем самым электорат. Нет же у избирателя возможности покупать булку экологически чистого хлеба за 500р, коей, к примеру, на Вятке торгует бывший пионер кооперативного движения перестройки Стерлигов.

…Сонм диетологов, рассуждающий о вкусной и здоровой пище, кажется, есть правительственная структура. Он призван убедить жителей страны, что стол предков – не более чем языческое заблуждение о домовых и русалках. Отказ от традиционного продовольственного набора, недостаточного в силу развала тех или иных отраслей или изменившегося до неузнаваемости из-за новейших технологий пищевой промышленности, гарантирует иллюзию достатка в будущем. Набивал регулярно брюхо манкой и толокном – подсчитаешь, в Турции отдохнуть сможешь. Потчевал детишек пареной репой, ну и соберёшь их к новому учебному году, не стыдно будет.

Конечно, небогатый выбор. Пожалуй, из полезного в русских краях остались лишь капуста да брюква. От заграницы - кокосы и рыба, но она не каждому по карману. Предлагаются каша без масла да постное гороховое пюре. Яблочко на спас. Зелень, пожалуйста, от щедрот правительства – без ограничений. Благо травой многие колхозные поля заросли.

Что? Глядя на такое меню, жить тошно? Ничего, зато долго, чему грядущее повышение пенсионного возраста непреложное доказательство.