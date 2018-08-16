Мособлдума борется не с замусориванием Подмосковья, а с дачным борщевиком

Депутаты Мособлдумы приняли трех чтениях закон об обязательных работах по борьбе с борщевиком Сосновского в Московской области. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента.

«В части установления ответственности юридических, физических и должностных лиц за непроведение мероприятий по выявлению земельных участков борщевика Сосновского предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа. Градация штрафа для граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб., должностных лиц от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц от 150 тыс. до 1 млн руб.»,- сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Документом предлагается установить обязанность юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и физических лиц по проведению работ по удалению борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Также предлагается установить административную ответственность за невыполнение работ по удалению борщевика Сосновского. Изменения позволят должностным лицам органов местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный контроль, привлекать к административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц за невыполнение работ по удалению борщевика Сосновского.

Полномочия по рассмотрению административных дел предлагается возложить на административные комиссии муниципальных образований Московской области.

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Отметим, что рядом с борщевиком (который некоторые хозяйства ещё используют как силос) мусорная проблема явно покрпнее будет... Однако от верных "воробушков" ничего не слышно на эту тему. А народ-то ждёт решения проблемы!

На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ.

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев.

Материалы по теме:

Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска

Ядрово вздуло временный купол, удерживающий вонь - марш на Москву зреет...