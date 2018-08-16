Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мособлдума борется не с замусориванием Подмосковья, а с дачным борщевиком

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 0

едро выборы подмосковье мусор
Мособлдума борется не с замусориванием Подмосковья, а с дачным борщевиком

Депутаты Мособлдумы приняли трех чтениях закон об обязательных работах по борьбе с борщевиком Сосновского в Московской области. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента. 

«В части установления ответственности юридических, физических и должностных лиц за непроведение мероприятий по выявлению земельных участков борщевика Сосновского предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа. Градация штрафа для граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб., должностных лиц от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц от 150 тыс. до 1 млн руб.»,- сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. 

Документом предлагается установить обязанность юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и физических лиц по проведению работ по удалению борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

 

Также предлагается установить административную ответственность за невыполнение работ по удалению борщевика Сосновского. Изменения позволят должностным лицам органов местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный контроль, привлекать к административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц за невыполнение работ по удалению борщевика Сосновского. 

Полномочия по рассмотрению административных дел предлагается возложить на административные комиссии муниципальных образований Московской области. 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Отметим, что рядом с борщевиком (который некоторые хозяйства ещё используют как силос) мусорная проблема явно покрпнее будет... Однако от верных "воробушков" ничего не слышно на эту тему. А народ-то ждёт решения проблемы!

На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ. 

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев.

Материалы по теме:

Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска

Ядрово вздуло временный купол, удерживающий вонь - марш на Москву зреет...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться ...
14.08.2018
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
14.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мособлдума борется не с замусориванием Подмосковья, а с дачным борщевиком (0)
"Наступления не будет": украинские каратели захватили пятнадцать километров в ДНР (2)
ООН призывают расследовать убийство журналистов в ЦАР из США, не из РФ... (0)
Как и коренных евреев в Москве, самарских русских подозревают в экстремизме (0)
Африка страдает от голода, недостатка медикаментов, а Америка - от передозировок... (0)
"Самолёты делать можно, на приём записаться нельзя!" Или как рабочие "Салюта" в мэрию ходили (0)
Изъятие сверхприбылей у олигархата "обсчитают" в министерствах, ещё не ставших олигархиями (0)
"Марш матерей" прошёл в Москве под дождём и под запретом, Ленинград поддержал пикетом (2)
Мосгорсуд отменил продление ареста Милосердову, но не отпустил... (0)
Новое в технологиях переизбрания власти (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела: схватка в Забайкалье
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела: схватка в Забайкалье - схватка за Будущее
Максим Калашников Максим Калашников: Ситуация "едет". Смута уже неминуема. М.Калашников, И.Стрелков, АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: ВВП. возьми их обратно в Думу, пусть заткнутся !
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всем доброго утра
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss