Работодатель и администрация Люберец играют авиаконструктором в футбол?

Мы уже неоднократно писали про А. Блинцова, бывшего ведущего конструктора завода им. Камова, выброшенного управляющей компанией УК «Камела» (позже «Камела» переименовала себя в «Приму») на улицу. Другие СМИ тоже об этом немало писали.

После одной из таких публикаций Блинцова вызвали в Администрацию Люберец и предложили собрать документы, чтобы поставить его в очередь на жильё в качестве малоимущего. Часть документов нужно было взять с прежнего места жительства. Уже зная, какой прием его ожидает, Блинцов пригласил с собой съемочную группу. Реальность оправдала и даже превзошла ожидания не только Блинцова, но и съёмочной группы.

Когда Александр Блинцов в сопровождении съёмочной группы зашёл в управляющую компанию (расположена в ДК "Искра") за выпиской из домовой книги, охранник «Искры» сначала сказал - «Подождите до 11-ти», потом категорически заявил, что управляющей компании в здании нет вовсе. При включении камеры махал руками и угрожал разбить камеру. Слова охранника об отсутствии управляющей компании в "Искре", повторила какая-то женщина, заявившая, что является сотрудником оного ДК.

Для уточнения адреса управляющей кампании мы пошли в здание общежития, из которого в феврале 2017 выселили на улицу А. Блинцова. Охранник общежития орал, махал руками, угрожал разбить камеру. Угрожал вызвать полицию, но признал, что управляющая компания находится всё же в ДК «Искра», на втором этаже. Мы снова вернулись в ДК. Охранник ДК орал, махал руками, пытался не пустить съемочную группу на второй этаж. Мы прошли. Управляющая компания нашлась.

Сотрудники управляющей компании орали, махали руками, требовали прекратить съемку. Кстати, женщина, заявлявшая, что работает в ДК, оказалась сотрудницей управляющей компании. Наконец, нам заявили, что паспортистка находится в здании общежития. Мы вернулись в здание общежития. Там охрана уже не махала руками и не орала, а вызвала паспортистку. Паспортистка выслушала и ушла звонить начальству. Вернувшись сказала, что начальник (Морозов) в отпуске, когда вернется, не ясно, а дать выписку без его подписи она не может.

Мы вернулись обратно в «Искру». Там находилась ещё и бухгалтерия, в которой Блинцову нужно было получить выписку с расчетного счёта. Но бухгалтерша отказалась дать и его. При включении камеры она, с виду почтенная пожилая женщина, также начала орать, толкаться и махать руками не хуже охранника. Впрочем, охранник уже спешил ей на помощь. Совместными усилиями им почти удалось разбить оператором, ведущим съёмку, стеклянный шкаф, с каким-то кубком, завоеванным школьниками из ДК "Искра".

В итоге - единственное, что смилостивились сделать господа из «Примы», это принять заявление Блинцова с просьбой выдать ему выписку из паспортной книги и расчётного счета. Да и то, правильно смогли расписаться под ним только с третьего раза.

Мы очень надеемся, что издевательство над Александром Блинцовым в УК «Прима» не является согласованной с администрацией игрой в футбол авиаконструктором. И в этом случае администрация примет меры к тому, чтобы данное издевательство прекратилось и УК «Прима», наконец, выдало Блинцову необходимые ему документы.