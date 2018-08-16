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Московский листок

Национальный Лидер всё по свадьбам да по заграницам...

Опубликовано 16.08.2018 в разделе комментариев 3

силовигархия классоваяненависть
Национальный Лидер всё по свадьбам да по заграницам...

Президент России Владимир Путин по дороге в Берлин совершит остановку в Австрии, чтобы посетить свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Путин получил приглашение на торжество во время визита в Вену и, по словам Пескова, «с удовольствием его принял». Это не первое частное мероприятие за границей, которое посещает президент, однако кремлевский спикер не смог навскидку сказать, когда такое было в прошлый раз. 

На вопрос о подарке молодоженам Песков ответил, что пока не может этого сказать, но пообещал сообщить позже. По его словам, неизвестно, сколько продлится визит Путина на свадьбу, так как мероприятие не протокольное, однако «есть рамки визита в Берлин, которые будут соблюдены».

Избранником 53-летней Кнайсль стал финансист и предприниматель Вольфганг Майлингер. По информации австрийского издания Kronen Zeitung, помимо Путина, среди гостей будет канцлер Австрии Себастьян Курц, его заместитель Хайнц-Кристиан Страче и несколько членов правительства страны. Торжество состоится в федеральной земле Штирия, точное место не называется.

- Ну что тут скажешь, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - у богатых свои причуды... Помнится, пока шахта "Распадская" осыпалась и в Путинской России считали потери, сам Путин гостил вот в этой же Австрии, пил шампанское на новой вилле  Абрамовича, название вот подзабыл (своя же статья 2010-го года подсказывает:  в Нусдорфе, Вена-Деблинг, по данным Austrian Times, участок с четырехэтажным домом обошелся Абрамовичу в 9,6 млн евро.) - не очень я в этих виллах разбираюсь, так что "всё Путём", да? пожелаем ему успешных гастролей - и если там сильно понравится, может и не возвращаться, революция начинается по своим законам, и уж царям да президентам о ней не докладывают, как в одно из воскресений 1905-го года, постреляют бунтовщиков и без него - пусть отдыхает, не парится, лето ж такое классное...

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Дед Отмороз написал 16.08.2018 18:13
Вот оно как. Черный, Вы ведь вроде в пролетарии записывались. А тут желаете национальному лидеру, тьфу не то написал, главному врагу трудового народа России успешных гастролей. Не знаю как Вы, Черный, а я бы, да и настоящий пролетарий, этому врагу народа пожелали бы: во-первых, обязательно не сдохнуть до рассмотрения его преступлений народным трибуналом, а во-вторых, обязательно дождаться гуманного приговора в виде кола в зад. Вот как то так думаю было бы справедливо.
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хз
прокоп написал 16.08.2018 18:13
Мне кацца он поехал лечиться...
"Пишут, у Путина злокачественная лимфома. Дошли молитвы народа, "Господь наказал"...
твиттер Николай Алтухов.
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Лидер на букву "п".
Жора Апрятин написал 16.08.2018 17:50
Обратно старика Владимира Владимира Мугабе не пускать.
Пусть по заграницам и катается.
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