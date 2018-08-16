Павликову отпустили под домашний арест. Надо так же вызволять Удальцова!

Дорогомиловский районный суд Москвы смягчил меру пресечения фигурантке дела организации "Новое величие" Анне Павликовой. Она будет отпущена из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: изменить в отношении обвиняемой Павликовой меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", - огласила решение судья Ирина Деваева.

Срок домашнего ареста Павликовой установлен до 13 сентября. Девушка будет находиться в московской квартире отца в районе Крылатское.

Накануне следствие просило перевести ее под домашний арест. Это ходатайство на сегодняшнем заседании поддержала прокуратура. "Учитывая изложенные следствием обстоятельства, а также положительные характеристики обвиняемой и ее состояние здоровья, ходатайство следствия поддерживаю и прошу удовлетворить", - заявил прокурор.

Позднее сегодня суд рассмотри вопрос о смягчении меры пресечения другой фигурантке дела - Марии Дубовик.

Отпустить девушек из СИЗО просили ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Накануне в Москве прошла акция в поддержку задержанных.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта отправил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 17-летнюю на тот момент Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест. Они обвиняются по ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества). Если их вина будет доказана, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

По мнению защитников, обвинение против активистов построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу оппозиционно настроенных молодых людей. Участники "Нового величия" заявляли, что человек, которого называли Руслан Д., предложил им превратить оппозиционный чат, в котором они общались, в полноценное движение с политической программой и сам написал для него устав. По информации некоторых СМИ, Руслан Д. является либо штатным сотрудником силовых структур, либо информатором полиции.

От редакции: Не вникая в суть самого дела, ясно всем: Павликова явно не зачинщица, и ей не место в тюрьме. Конечно, помогла Рарити из "Мой маленький пони" - картинка играет большую роль в нынешней флэш-мобилизации... У Удальцова же всё, напротив, серьёзно - начиная с непримиримой позиции по пенсионной реформе, и заканчивая тем, что "жёг не по-децки". Однако нам тут важен прецедент: буржуазная Фемида поддаётся давлению общественности, и если пустяковое, провокаторское, насквозь проментовванное дело "Нового величия" способно так мобилизовать гражданское общество, неплохо бы теперь в этом же составе идти вызволять (и в СМИ и в реальности) товарища Удальцова, ведь он-то точно ни в чём не виноват, кроме как в том, что ненавидит (и ему, как и прочим нам - есть, за что) власть силовигархии.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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