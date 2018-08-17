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Московский листок

Свадьба Поклонской как операция спецслужб

Опубликовано 17.08.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

царь поклонская свадьба
Свадьба Поклонской как операция спецслужб

Этаким строевым, я бы сказал, армейским шагом продефилировала по многим СМИ и соцсетям невероятная весть о женитьбе депутата Госдумы Н.Поклонской.

Невероятная, потому что когда разведенной девице под 40, а это очередной муж - «в лучших домах Лонд`она» обычно обходятся без помпы и рекламы.

Избранник прославленной царебожицы - 47-летний И.Соловьев. Из оперативников разогнанной налоговой полиции и МВД. Ныне шеф аппарата Уполномоченного по правам человека г-жи Москальковой. Где ж еще служить после налоговой?

Прохановская «Завтра» утверждает, что Иван Николаевич «глубоко верующий человек, безусловный консерватор, традиционалист».

Браксочетались немолодые уже молодые где-то в Крыму и там же играли свадьбу. Казалось бы, ну и что? Какое наше дело? Особенно на фоне учиненного фракцией неугомонной панночки «пенсионного геноцида» (сама она, кстати, не оскоромилась - единственная проголосовала против). Отвлекающий информационный вброс?

Но «сенсацию» со ссылкой на малоизвестный сетевой ресурс воспроизвели РИА «Новости», «Известия», «КП», «МК». Случаен ли такой натиск? Не думаю. Я бы даже рискнул предположить, что была на сей счет команда из кремлевского Агитпропа.

Уж если наисерьезнейший «Стрингер» не устоял и воспроизвел - значит, это была новость № 1 вчерашнего дня.

А поскольку Няша «забита» у меня в поисковике - поневоле и я получил с десятка полтора ссылок на торжественное слияние депутатско-чиновничьих сердец.

А почему забил в поисковик - тоже понятно. Не ради карих глаз, конечно. Пишу о Крыме 25 лет. Даже больше, чем о подпольных борделях им. товарищей Лужкова и Собянина.

Достаточно сказать, что в 1993 г. побывал в Симферополе в журналистской группе поддержки первого кандидата в президенты Крыма Юрия Мешкова. Выборы-то мы выиграли, только потом с согласия «всенародно пьющего» Ельцина пан Кучма молодую Республику разогнал. Свергнутому Ю.Мешкову пришлось бежать в Россию.

И когда в марте 2014-го Крым и Севастополь «вернулись в родную гавань», главный редактор нашего «Патриота» Михаил Земсков и поручил мне наладить контакты с ее новой прокуроршей.

Однако не вышло. Не ответила пани перебежчица ни на первое наше обращение, ни на специально адресованное ей Открытое письмо. Отписки прислали третьи лица.

С тех-то пор и начали терзать меня смутные сомнения. Подумалось, что Крым-то не так уж и нужен сметливой даме, как это расписывали официозные СМИ.

 Вскоре подтвердилось. Как только кумир поманил ее в Москву от «партии сласти» - тут же перебралась на Охотный ряд. Да и оклады несравнимы. Хотя клялась народу Крыма в верности, как, впрочем, и народу Украины в свое время.

А тут еще получаю на одну «нетленку» дружеский совет: «Поосторожнее с Поклонской. Она проект ФСБ и Володина». Это когда «маргариновый король» из Саратова сидел в нелегитимной адм. президента и изрекал холуйские перлы типа: «Путин - это Россия».

Наверно, каждый из нас хоть раз был женат. По второй профессии я электрик-строитель. И маленько представляю, как происходит «торжественный пуск невесты в эксплуатацию».

А что поведал нам недавнорожденный сайт пером главреда г-жи Кашеваровой? Все здесь предельно скрыто и подано в гомеопатических дозах.

Свадьба в Крыму, но не назван город и ЗАГС. Не было фото с регистрации, обмена обручальными кольцами, росписями в книге жалоб... э, ну то есть вы поняли в какой.

Но главное - снимок брачующейся пары г-жа Кашеварова дала слишком отфотошопленный, как все сразу заметили. Счастливого жениха просто пришпандорили к грустно стоявшей Няше, пририсовав ей к затылку нечто наподобие фаты.

Это 38-летней разведенной даме с дочерью белую фату?

А раз столько вопросов - начинаю по журналистской привычке искать ответы. Еще Маркс же учил: «Подвергай все сомнению». А он был блестящим публицистом и редактором «Новой Рейнской газеты», если кто не в курсе. Коллега.

Гуглю и нахожу на сайте аппарата омбудсмена декларацию «глубоко верующего» новобрачного Ивана Соловьева о доходах за 2017 г. В ней значится, что у него есть законная супруга и трое несовершеннолетних детей. Жилой дом и несколько квартир. Проверьте. http://ombudsmanrf.org/ombudsman/content/income.

Как понимать это двоеженство? Не знаю. Гадать и придумывать не хочу. Каких-либо поздравлений им не видел. Даже из РПЦ.

Сами молодожены о своем очередном счастье ни словом не обмолвились. И попросили рассказать о нем только одно (!) сетевое издание. Даже не «Дождь».

У меня пока одна версия: их тайная женитьба походит на банальную операцию спецслужб. Все шито-крыто, но как-то неуклюже.

Конечно, как пишут сетевые остряки, одну из своих квартир молодожен может уступить Няше и прописать ее в ней. Поскольку своего жилья в Москве у нее нет.

Но вот согласится ли на это первая супруга?



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Психиатр
А. Головенко, автор статьи написал 17.08.2018 00:35
Пшел вон, педик
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(без названия)
Психиатр написал 17.08.2018 00:33
Вчера:
1. Александр Головенко:
А я не верю, что "Поклонская вышла замуж"
Сегодня:
2. Александр Головенко:
Свадьба Поклонской как операция спецслужб
.
Люди, помогите Головенко!
Разве вы не замечаете, что он окончательно с глузду съехал?
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А если это не розыгрыш???
А. Головенко, автор статьи написал 17.08.2018 00:24
Если это не преднамеренный веселый розыгрыш, то и не знаешь, что думать. Все тут шито белыми нитками
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