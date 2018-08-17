Удальцов объявил сухую голодовку, левая общественность жестко выступает в его защиту

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, 15 августа арестованный за повторное нарушение при проведении митинга, второй день держит сухую голодовку, сообщила «РИА Новости» его жена Анастасия Удальцова.

А почему бы не посадить кандидата в мэры на время выборов?

«Он объявил голодовку в момент принятия судьей Мещанского районного суда постановления, когда она его озвучила. Но учитывая, что его задержали в 16 часов, значит двое суток через час уже будет. Я вчера передала воды <...> Он мне сегодня позвонил и говорит: "Я воду не пью, зачем мне вода. Больше не передавай"»,— сказала товарищ Удальцова.

Объединенная компартия выступила в защиту Сергея Удальцова

От имени редакции ФОРУМа.мск, категорически поддерживая жесткую линию, которую выбрал Сергей Удальцов, просим его все же подумать касательно формы протеста: сухую голодовку в течение 30 дней живому человеку выдержать не реально. А Сергей нужен нам и живым, и здоровым.

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Заявление сопредседателей предвыборного штаба Вадима Кумина в связи с арестом Сергея Удальцова

Координатор «Левого фронта» и наш товарищ Сергей Удальцов арестован на 30 суток по делу о повторном нарушении при организации митинга. Такое постановление вынес во вторник вечером судья Мещанского районного суда. В связи с этим решением Удальцов объявил голодовку протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.

Речь идет о ч. 8 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях - «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сам по себе предлог для ареста является примером абсурдной казуистики - по мнению обвинения, Удальцов на санкционированном митинге устроил свой несанкционированный.

Арест Удальцова показателен в качестве иллюстрации общей политической обстановки в стране. Политика в нынешней России - дело рискованное. Политика - не дело народа, говорят нам, политика - дело чиновников.

Власть не желает слушать людей, которыми пытается управлять. Власть нуждается в голосах на выборах, но далее наше мнение их перестаёт волновать.

Осадить ярких активистов - это нормально для власти. Давайте заткнём им рот - и снова станет всё благопристойно и тихо. Никто не будет мешать им повышать тарифы и налоги, проводить пенсионную реформу и любые другие социальные аферы.

Мы объединились в штабе кандидата Вадима Кумина для того, что бы был услышан голос людей, выступающих за сохранение социальных гарантий, за самое элементарное человеческое достоинство, за гражданское чувство.

Мы не требовали ничего, что можно было бы признать экстремизмом, выступали за бесплатный проезд (о ужас!), уменьшение количества платных парковок, за строительства социального жилья, сохранение надбавок пенсионерам в Москве. Но даже такой вариант политической деятельности оказался неприемлемым. Как только стало понятно, что желания большей части жителей Москвы совпадают с нашей позицией - начались аресты. Арест Удальцова - это четкий сигнал всем активистам: сидите тихо, сидите молча.

Несанкционированный митинг на санкционированном - эта впечатляющая формулировка всей общественно политической жизни, которая сегодня является досадной помехой для существования офшорной бюрократии, сосущей ресурсы из нашей страны.

Сегодня под угрозой находятся все, кто пытается остановить безумный эксперимент с пенсиями и отменой социальных гарантий.

Наша команда - не угроза России. Угрозой являются те, кто отдает приказы об арестах и преследованиях, кто отнимает последние деньги у стриков и говорит об отмене пенсий вообще. Угроза - те, кто сажает детей за репосты в социальных сетях и фальсифицирует выборы.

Сегодня внутренняя политика, которая проводится в России, заставляет чувствовать себя чужими в собственной стране огромное количество наших сограждан - именно это, а не Сергей Удальцов является главной угрозой политической стабильности!

Вадим Кумин

Леонид Зюганов

Захар Прилепин

Сергей Шаргунов

Максим Шевченко