У матушки пенсионного реформатора Володина обнаружилась московская квартира за 230 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал информацию об элитной недвижимости, записанной на имя матери председателя Государственной думы и члена бюро высшего совета партии "Единая Россия" Вячеслава Володина.

Квартира, принадлежащая 82-летней бывшей учительнице Лидии Петровне Барабановой с 2011 года, располагается в столичном жилом комплексе "Белый лебедь" на Мичуринском проспекте, говорится в блоге Алексея Навального. Ее площадь - около 400 квадратных метров, а стоимость, по данным ФБК, составляет 230 миллионов рублей.

Также ФБК отмечает, что начиная с 72 лет пенсионерка Барабанова активно занимается бизнесом - сейчас она владеет десятью компаниями с миллиардными оборотами (в том числе агрохолдингами в Тверской и Смоленской областях), охотничьими хозяйствами площадью 50 тысяч гектаров, а две недели назад зарегистрировала новую компанию "Холдинг Днепрово" и внесла в ее уставный капитал 10 миллионов рублей.

Ранее пресса писала, что Барабанова является собственником 14 тысяч гектаров земли. Еще почти 70 тысяч гектаров были сданы в аренду на 49 лет охотничьим хозяйствам, которыми она владеет.

Авторы расследования ФБК предполагают, что Барабанова - "фиктивный собственник и фиктивная бизнесменша, все принадлежит самому Володину и он коррупционер". Юристы фонда готовят заявления по этому поводу в СК РФ и прокуратуру.

Бывшая воспитатель и учитель младших классов Лидия Барабанова, которую в СМИ называют матерью спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зарегистрировала новый холдинг. Внимание на это обратил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров. В своем «Твиттере» он опубликовал соответствующий скриншот страницы из базы данных СПАРК, однако твит был удален.

В СПАРКе есть карточка новой компании, бенефициаром которой является Барабанова. Указано, что АО «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа текущего года по адресу: деревня Городня Новодугинского района Смоленской области. Уставный капитал компании — 10 млн рублей.

Переписывание имущества на престарелых родственников - отработанная схема сокрытия доходов чиновниками-коррупционерами. Однако у такой схемы есть и второстепенная цель. По мнению юриста "Трансперенси интернешнл - Р" Григория Машанова, дорогостоящие квартиры оформляются на пожилых родственников чиновников, чтобы не платить налог на имущество.

"Согласно ст. 406 налогового кодекса РФ, пенсионеры освобождаются от уплаты налогов на жилую недвижимость, так что если это единственная квартира Лидии Петровны, то она может не платить государству примерно четверть миллиона рублей в год", - говорит юрист, слова которого приводит Русская служба BBC.

В пресс-службе фракции "Единая Россия" сказали сотрудникам радио "Свобода", что давать комментарии "затруднительно", поскольку Володин, "как и все депутаты Госдумы, находится в отпуске".

Отметим, что Володин большую часть жизни официально работал на различных государственных должностях - был вице-губернатором Саратовской области, вице-спикером, руководителем аппарата правительства, замруководителя администрации президента, а в 2016 году стал председателем Госдумы.

На всех этих должностях он не мог заниматься бизнесом. Однако он всегда декларировал высокий заработок. Так, за 2017 год высокопоставленный чиновник заработал 51,4 млн рублей. Официально эти заработки объяснялись тем, что раньше Володин якобы занимался бизнесом, и в 2016 году продал акции принадлежавших ему ранее компаний, связанных с производством подсолнечного масла, маргарина и майонеза.

На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке "Россия" почти 540 миллионов рублей. Чтобы заработать основу своего благосостояния, у Вячеслава Володина были девять месяцев и два дня в 1999 году - когда он не являлся госслужащим, писала Meduza.

По словам Навального, толчком к расследованию в отношении Володина стало его странное с точки зрения оппозиционера поведение: спикер Госдумы с самого начала слишком откровенно агитировал в поддержку спорного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Во время обсуждения реформы с избирателями Володин оговорился, что если ничего не менять, то встанет вопрос о существовании государственных пенсий вообще. А на вопрос, что делать тем, кто не согласен с повышением пенсионного возраста, он ответил довольно цинично: "Если пенсионеры хотят жить дольше, то пусть идут на спортплощадки".

Планы правительства повысить возраст выхода на пенсию вызвали массовое недовольство россиян и обрушение рейтингов президента, правительства и "Единой России". 80% россиян, по данным соцопросов, заявили, что не согласны с более поздним выходом на пенсию.

Новости по теме:

Володин "заработал" в 2016-м миллионов больше Володи?

У "единоросса" Вячеслава Володина нашли 2,7 миллиарда рублей

Матушка думского долларового миллионера Володина разжилась очередным холдингом