Новый бомбардировщик или продление ресурса планера до 40 лет?

В Казани представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Сегодня прошла церемония его выкатки, то есть передачи на наземные и летные испытания.

Как сообщил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, ВКС получат Ту-22М3М в 2021 году.

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Я извиняюсь, это успех отечественого авиастроения?

Вообще Ту-22 совершил свой первый полет в 1958 году, то есть за год до моего рождения. А так я прекрасно помню эту машину еще по военным лагерям, году так в 1982-м. Уже тогда эта машина была, мягко говоря, не новая. Да ее вскоре и с вооружения сняли...

Нет, я конечно в курсе, что Ту-22 пережил множество всяческих модернизация, и Ту-22М "практически новая машина". Но и Ту-22М совершил первый полет в 1969-м году... Нет, и потом модернизации были, и машина хоть и древняя, но вполне хорошая - для своих задач.

Давайте же скажем честно - планируется модернизировать на Казанском авиационном заводе до 30 Ту-22М3. Задачей является продление ресурса планера до сорока календарных лет, а также выполнения комплекса работ по наступательному вооружению самолёта. Понятно? Даже не новые машины будут строить, а просто продлят ресурс планера уже действующих и сильно устаревших. Ну, конечно, чего-то добавят, как без этого?

Но как-то срамотно продление срока службы планера до 40 лет выдавать за какую-то глубокую модернизацию. Чего модернизировать-то? Уже Ту-160, самолет следующего за Ту-22 поколения, устарел. Может еще Ту-95 как-нибудь модернизируем?

Вот хочется спросить, а модернизации Ту-160 что, не будет?

Хочется поинтересоваться, а как с созданием нового супер-пупер стратега ПАК ДА? Вот уже десяток лет нам про него рассказывают всякие интересные вещи. 10 лет - это срок, а что сделано?

По словам заместителя министра обороны Поповкина, технический проект нового бомбардировщика должен быть полностью завершён к 2015 году. В августе 2012 года было объявлено, что аванпроект ПАК ДА уже завершён и утверждён, начинаются опытно-конструкторские работы по нему. Проект самолёта был утверждён в марте 2013 года. В апреле 2014 года стало известно, что конструкторское бюро имени Туполева завершило этап предэскизного проектирования.

Понятно, что в переводе на русский язык это значит "ни хрена не сделано"?

Ну а если тратятся деньги на модернизацию (скорее реставрацию) 30 самолетов Ту-22М3М, то ясно, что ни выпуска новых Ту-160, ни тем более дорогостоящих работа по ПАК ДА не будет?

Первый полет несуществующей машины уже намечен на 2015 год. Но нет ни двигателя, ни планера даже в эскизе, ничего нет.

Для сравнения - ПАК ФА превратился в почти самолет к 2010 году, когда первый прототип совершил первый полет. Прошло 8 лет, истребителя пятого поколения нет, хотя по плану он должен в этом году уже встать в строй, поступать в войска. Но пока что есть 10 лётных прототипов и 3 прототипа для наземных испытаний, которые все еще продолжаются.

Но там хотя бы что-то сделано, а в части нового стратегического бомбардировщика - ничего еще. И если Ту-22М3М пока что только прошел выкатку, а в строй по плану поступит не раньше 2021 года, то ясно, что никаких бомбардировщиков пятого поколения в третьем десятилетии 21 века у нас не будет.

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Ах да, пошла уже твориться легенда, что Ту-22М3М станет носителем гиперзвуковой ракеты, и вся модернизация затеяна под это. Вы верите? Верите в гиперзвуковую ракету, которую хоть сейчас можно подвесить на консоль стратегического ракетоносца?

А.Б.