Право в государстве загнившего фашизма

«Адвокатское сообщество»

Давно хотел высказаться об адвокатах, тем более, что адвокату Алексею Суханову отказались восстановить статус адвоката и иркутские суды.

Но сначала мой случай. В ноябре 2015 года я обращался к Президенту Адвокатской палаты Москвы Полякову с заявлением, признать незаконным деяния следователя Талаевой Н.А. и Хамовнического суда, которая, фабрикуя против меня уголовное дело, не давала заключившему со мною соглашение адвокату Чернышеву оказывать мне юридическую помощь. И вместо него приглашала обозначать моего защитника специальных адвокатов по соглашению с ней. Между тем, адвокатам участие в подобном попрании закона следователями и судами было запрещено решением адвокатов России.

Но вместо того, чтобы исполнить Решение Совета Адвокатской палаты РФ от 27 сентября 2013 года, который, повторю, запретил адвокатам участвовать в таких беззаконных деяниях следователей и судей, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы с благословения Полякова оправдала этих приглашённых следователем адвокатов в моём деле и не лишила их статуса адвоката. Эти поляковские «адвокаты», заседающие в Квалификационной комиссии, фактически объявили, что следователь и суды - это не преступники и даже не люди, поскольку даже их незаконные деяния это «обстоятельства» непреодолимой силы, которые прекращают обязательства между обвиняемым и его адвокатом. По мнению поляковских «адвокатов», следователи и судьи это не лица, могущие совершать преступления, оговоренные в статьях 299, 300 и 305 УК РФ, а некая сила, ниспосланная адвокатам самими богом и стоящая над законом.

Понятно, что в силу таких рабских взглядов на судей и следователей, Квалификационная комиссия даже не пробовала оценить, насколько законными являются действия следователя и судов в моём деле. А ведь задача адвокатов и заключается в том, чтобы защищать доверителя от БЕЗЗАКОНИЯ СУДОВ И СЛЕДСТВИЯ, а не помогать этому беззаконию!

И если адвокат вышесказанного не понимает, то он не адвокат, он не юрист, соответственно, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты г. Москвы состоит из «адвокатов» того сорта, которые сразу же убеждают обвиняемого признать вину и подписывать всё, что требует следователь, а потом признать приговор суда.

Но, как я начал, на периферии дела с адвокатскими палатами не лучше. Адвокатская палата Иркутской области в декабре 2017 года лишили статуса Алексея Суханова за то, что его избили приставы Тверского райсуда, когда Суханов пытался исполнить свой долг адвоката. Совет АП Иркутской области, в которой числился Суханов, не поверил Суханову и предоставленным им фактам, а поверил мировому судье Тверского района, которая «установила», что это адвокат избил приставов. Это сколько же нужно иметь совести адвокатам в этой Адвокатской палате Иркутска, чтобы поверить такому бреду?!

Но я в данном случае хочу обратить внимание на другое - на уверенность «адвокатов» не этих палат (с ними всё понятно), а вообще адвокатов, что уж с ними-то такого не может произойти - их хата с краю!

Эти советы адвокатских палат - выборные органы, вы, адвокаты, их избираете. Но ведь у вас нет и попыток поменять членов этих советов на честных людей, нет ни малейших попыток «адвокатского сообщества» хоть как-то возмутиться бессовестностью пригретых властью членов адвокатских палат.

А в апреле этого года пришло такое сообщение: «Члены адвокатской палаты Москвы лишили Марка Фейгина, пытавшегося без особого успеха защищать Надежду Савченко, Pussy Riot, задержанных за терроризм украинцев и других странных людей — статуса адвоката. Об этом он сам сообщил в твиттере. И уже два часа уточняет своё моральное состояние. Напомним, что ранее блогер Анатолий Шарий выиграл первый суд у адвоката Фейгина. Хамовнический суд удовлетворил исковые требования и обязал Фейгина опровергнуть информацию, озвученную в эфире радиостанции «Говорит Москва». Суд также взыскал в пользу заявителя — Анатолия Шария — судебные издержки в размере 66 тыс. рублей».

Отвлекусь и начну с вопроса: кем должен быть «блогер», чтобы выиграть иск в Хамовническом суде? Это вам не Навальный, это тот ещё «блогер».

Но, однако, не о «блогере» речь. Фейган заполнил твиттер воплями:

«Русской адвокатуре никогда не смыть этого позора. Пусть живут с этим!».

«К холуйскому российскому суду присоединилась ещё более холуйская адвокатура. Год они изворачивались, изыскивая способ, как бы меня лишить статуса адвоката».

«Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище».

То есть, когда эта «адвокатура» плевала на Мухина и Суханова, то, по Фейгану, в этом не было никакого позора. Но вот когда эта «адвокатура» повторила свой подвиг на Фейгане, уверенном, что уж его-то хата далеко на краю, то вот это, оказывается, позор.

Нет, Марк, позор - это твоё молчание, когда тобой же избранные в Адвокатскую палату деятели откровенно позорили себя предательством статуса адвоката, а ты одобрительно молчал!

По образу и подобию своему

В феврале этого года я написал об аресте по части 1 статьи 2821 УК РФ Петра Милосердова, и о том, что этот журналист молчал о нашем деле - деле ИГПР ЗОВ. И вот теперь, как и следовало ожидать, Пётр сообщает о том же, что происходило и с нами по нашему делу, - о незаконном продлении ему содержания под стражей по ходатайству следователя Талаевой, Хамовнический суд (как бы судья Сырова) совершенно беззаконно продлил ему 6-месячный арест ещё на два месяца — до 24 сентября.

Поскольку уже третий раз в этой короткой заметке всплывает Хамовнический суд, то в очередной раз отвешу поклон московским судам, чтобы никто не забывал, что всех судей московских судов подобрали руководители судебного департамента Москвы Липезин и Лопатина. А этих мерзавцев арестовали в 2015 году за то, что они с помощью мерзавцев-судей Москвы украли из бюджета 1,5 миллиарда рублей. Что с ними стало - неизвестно, но то, что их подельники по воровству - судьи Москвы - по-прежнему подписывают бумажки с названиями «постановление» и «приговор», - это известно.

А я хочу дать свеженькие сообщения о тех, кто назначил в должность следователя Талаеву.

«10.08.2018. Бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко обвинили в получении взятки в миллион долларов, сообщил прокурор Игорь Потапов. «По данному эпизоду Максименко предъявлено обвинение», — сказал Потапов. По версии ФСБ, вместе с Максименко миллион долларов от криминалитета получили бывший первый заместитель начальника столичного главка СК генерал Денис Никандров, бывший глава СУ СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко и экс-глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов».

Не помню, обсуждал ли я, что этого мерзавца, генерала Дрыманова, тоже арестовали. И, понятное дело, этот негодяй драл взятки со всех:

«Скандалы вокруг бывшего главного следователя Москвы продолжаются даже после его ареста. Пока следствие разбирается в получении Александром Дрымановым взяток от криминальных авторитетов, генерал, по всей видимости, решил не допустить попадания в материалы уголовного дела других незаконных эпизодов своей биографии. Об угрозах в свой адрес сообщил адвокат Евгений Рыжов, который три года назад бежал в США, опасаясь уголовного преследования после конфликта с Дрымановым».

Получив от Дрыманова угрозу быть убитым, этот Рыжов обратился в ФБР США с просьбой о защите и объяснением, за что его хотят убить. Дело в том, что он обязан был передать Дрыманову взятку по своему делу, а теперь Дрыманов опасается, что этот Рыжов станет свидетелем. А связь СКР Бастрыкина с мафией в США налажена - это по сути одна банда, - вот Рыжов со страху и дал ФБР свидетельские показания:

«Согласно требованиям, часть взятки из 3 млн долларов я должен был передать в США: в Москве посреднику вручался первый транш в 1 млн долларов, а далее в Майами 1 млн, и остаток в Москве. Причем за деньгами в штаты должен был прилететь сам Дрыманов или кто-то из его ближайшего окружения: я им — деньги, они мне — постановление о закрытии уголовного преследования. Мое дело специально было выделено в отдельное производство, что получилось в итоге, вы знаете. Посредника Кочкина задержали при передаче первого миллиона, но Дрыманов его отпустил, а дело по вымогательству до сих пор не расследуется, возбуждено, но лежит мертвым грузом в СК. Сейчас этим делом занялись американские силы правопорядка. Вымогательство взятки — серьёзнейшее преступление в США, наказание до 15 лет, и американцы не хотят, чтобы на их территории совершали преступления».

Так вот, о персоналиях СК.

Эта мразь, полковник Крамаренко, был непосредственным начальником Талаевой и вместе с ней стряпал дело ИГПР ЗОВ, а мерзавец генерал Дрыманов был начальником Крамаренко. Оба этих скота подписывали ходатайства о незаконных арестах членов ИГПР ЗОВ.

Ну и вопрос - могли эти скоты принять на работу следователем кого-то, отличного от себя?