Производители попросили правительство помочь повысить цены на колбасы и полуфабрикаты

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети и ускорить рост цен на колбасы и полуфабрикаты, сообщает газета "Ведомости". В письме производители также просят отрегулировать ценообразование мясного сырья "путем восстановления конкурентной среды".

По данным НСМ, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. Причиной подорожания сырья в союзе считают ограничения импорта: с октября 2017 года запрещен ввоз свиней из США и Европы, а с декабря прошлого года - говядины и свинины из Бразилии.

Ранее газета сообщила, что крупные производители мясопродуктов, среди которых "Останкино", "Дымов" и "Продо" объявили о резком повышении закупочных цен на сырье. По словам участников рынка, подорожание мяса ростом цен на корма, запретом на импорт из ряда стран, а также вспышками африканской чумы свиней и аномальной жарой в Центральной части России. По словам исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, в рознице цена на мясную продукцию может в ближайшее время вырасти на 5–12%.