Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Два очередных уголовных дела по фактам обстрелов жителей ДНР возбуждены СК, обстрелы продолжаются

Опубликовано 17.08.2018 в разделе комментариев 0

украина охранка днр лнр ато всу
Два очередных уголовных дела по фактам обстрелов жителей ДНР возбуждены СК, обстрелы продолжаются

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

В Главном следственном управлении СК установлены новые факты проведения украинскими военными обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в результате которых получают ранения мирные жители, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

5 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке. В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения, отметили в СК. 

14 августа украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате обстрела не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница получила осколочное ранение. 

По данным фактам СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). 

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в Следственном комитете. 

В июне СК возбудил четыре уголовных дела после обстрела западной части Горловки, Коминтерново и Саханки Новоазовского района, а также Докучаевска.

Напомним, вчера украинская армия взяла под свой контроль территорию в Донбассе, площадь которой составляет 15 кв.км. По словам командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, силовики планируют и «дальше отодвигать» позиции от населенных пунктов. 

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении так называемой «антитеррористической» операции на территории Донбасса, продолжающейся более четырех лет. Однако после принятия документа в регионе началась операция объединенных сил. Власти Киева заявили, что предыдущий формат проводимой операции полностью себя исчерпал.

В настоящее время руководство военной операцией в Донбассе передали непосредственно украинским военным... 

Новости по теме:

Хроники обстрелов "своих граждан" в Донбассе со стороны ВСУ

Прилепин передумал лично устанавливать путинский триколор в Киеве

Прилепин поблагодарил Яроша и обещал "ответку". Такую же как за Мозгового?

"Наступления не будет": украинские каратели захватили пятнадцать километров в ДНР



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться ...
14.08.2018
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
14.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дядя Сэм возмущён предательством Украины из-за поставок двигателей в КНР (0)
Два очередных уголовных дела по фактам обстрелов жителей ДНР возбуждены СК, обстрелы продолжаются (0)
Производители попросили правительство помочь повысить цены на колбасы и полуфабрикаты (0)
Право в государстве загнившего фашизма (3)
Модные диеты продвигает правительство, развалившее сельское хозяйство? (7)
Новый бомбардировщик или продление ресурса планера до 40 лет? (8)
У матушки пенсионного реформатора Володина обнаружилась московская квартира за 230 млн рублей (11)
Удальцов объявил сухую голодовку, левая общественность жестко выступает в его защиту (7)
Свадьба Поклонской как операция спецслужб (16)
Павликову отпустили под домашний арест. Надо так же вызволять Удальцова! (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Выкатили. Закатим?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как ядовитый борщевик - Европу.
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Готовы?
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк-слoупoк
Дарья Митина Дарья Митина: Вадим Кумин агитирует за Илью Свиридова?....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss