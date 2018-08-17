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Московский листок

Дядя Сэм возмущён предательством Украины из-за поставок двигателей в КНР

Опубликовано 17.08.2018 в разделе комментариев 0

украина сша кнр
Дядя Сэм возмущён предательством Украины из-за поставок двигателей в КНР

США обвинили Украину в предательстве американских интересов из-за поставки двигателей для боевых самолетов в Китай. Об этом говорится в материале газеты The Washington Times. 

По данным издания, украинская компания "Мотор Сич" поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей. 

Эксперт по Китаю, бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. "По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США", - констатировал он. Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, со своей стороны, заявил, что Вашингтон должен надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку. 

Это не первый скандал такого рода. В прошлом году украинское КБ "Южное" оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее. Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, опубликовала газета The New York Times. 

В Киеве на это отреагировали противоречивыми заявлениями. Сначала эту информацию опровергли, заявив, что на украинских заводах таких двигателей не производят. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай. Впоследствии Украина все же подтвердила, что последние баллистические ракеты КНДР, скорее всего, содержат компоненты двигателя советской эпохи РД-250, который производился украинским предприятием "Южмаш".

Напомним, Пентагон объявил 20 июля о выделении Украине средств в размере 200 млн долларов на проведение подготовки военнослужащих и закупку военной техники в рамках сотрудничества в области безопасности, сообщает CNN. Это информацию подтвердили в посольстве Украины в Вашингтоне. 

"Пентагон объявил сегодня о выделении Украине в рамках сотрудничества в области безопасности средств в размере 200 млн долларов на [проведение и закупку] дополнительную подготовку [украинских военнослужащих], [военной] техники и [предоставление] консультативных услуг для укрепления обороноспособности сил Украины", - отмечается в пресс-релизе американского оборонного ведомства, который цитирует ТАСС. 

Таким образом, указывают в Пентагоне, с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на сумму более чем 1 млрд долларов. 

Вновь выделенные средства пойдут на приобретение военной техники и оборудования, предназначенного для "проведения текущих программ боевой подготовки и [удовлетворения] оперативных потребностей", включая "возможности для повышения качества системы командования и управления войсками на Украине, систем ситуационной оценки обстановки, защищенной связи, мобильности военнослужащих", а также приборы ночного видения, улучшение уровня оказания военно-медицинской помощи. 

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