"Свадебный президент" из РФ может стоить министру иностранных дел Австрии портфеля

Визит российского президента Владимира Путина на свадебную церемонию министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не имеет никакого политического подтекста. Об этом агентству APA заявил официальный представитель австрийского МИДа.

«Это прежде всего частный праздник и личный визит, и это не меняет внешнеполитического курса Австрии», — сказал он.

Австрийский депутат Европарламента от Партии зеленых Мишель Раймон раскритиковал Кнайсль за приглашение Путина на свадьбу. Он назвал президента России «самым агрессивным внешнеполитическим противником Европейского союза».

«На этом фоне не только приглашение Путину было бы неприемлемым, даже простое кокетство с ним», — написал Раймон в Twitter.

Он призвал Кнайсль уйти с занимаемой должности. В случае отказа, как считает Раймон, австрийский канцлер Себастьян Курц должен принять решение, согласно которому Кнайсль оставит свой пост.

15 августа стало известно, что Путин в субботу, 18 августа, посетит Австрию, чтобы поприсутствовать на свадьбе Кнайсль. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова и помощника главы государства Юрия Ушакова, у Путина на этот день также запланирован визит в Берлин, он встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

От редакции: Поди, пойми эту буржуазию... Какие-то свои у них конспирологии, обидки. Потяно, что вся АПэшечка иМИД сейчас вон из кожи лезут, чтобы поднять рейтинг Путина. Не пиаром на родине - тут сплошные провалы и "непопулярные решения", так хоть показать холопам России Путинской, что государя любят, уважают и приглашают за границей, что он там желанный гость на свадьбах, свадебный генерал из КГБ - пикантная персона. Казалось бы, что может быть глупее, после мегазатратного, позорного мундиаля, который кроме расеянских путан, хорватской президентши и пивных на Никольской никого не пропиарил, - лезть опять по заграницам, делать там улыбчивое лицо, пока на родине продавливают пенсионную реформу? Но ведь лезет "главный европеец"! Значит, какой-то хитроплан имеется и в данном случае, чтоб "Северный поток - 2" поддержать, внешнюю политику силовигархии всячески популяризировать, заручиться поддержкой европейских держав-с...

Д.Ч.

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