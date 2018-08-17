Апелляцию Удальцова отклонили: месяц сидеть ему постановили где-то очень высоко

Вернулся только что из Мосгорсуда. Оставили Серёгу Удальцова, как и ожидалось, под стражей. Длилось заседание со всеми перерывами 4 часа почти. Виолетта Волкова была в прекрасной форме - выдвинула массу вопросов к "доказательной базе". Вызывают вопросы как безымянный аккаунт с видеозаписью некоего Mеrcury (не Фрэдди ли покойный, часом?), так и отсутствие датировки этой видеозаписи, по которой вроде бы можно догадаться, что это митинг против пенсионной реформы 28 июля, но именно догадаться. Суду, если это не шарашкина контора на защите многомиллиардных интересов силовигархии, а действительно независимый, серьёзный суд, требуются более серьёзные, репрезентативные доказательства. Тут же всё, как и в "Деле грузинских шпионов илз ЛФ" - шито белыми нитками и безымянными доносчиками из "органов", которые момент "правонарушения" не пытались пресечь, а только снимали, а потом "стучали"...

Вообще тотальное какое-то дежа-вю весеннего процесса 2014-го года, судилища над Лёнькой и Серёгой, только народу поменьше. Сергей выглядит для держащего 3-й день сухую голодовку - хорошо, уверенно, выступал в свою защиту долго и доказательно, а когда так же долго просматривали видео-доказательства, из которых в зале можно было разобрать лишь мегафонный голос Удальцова, Сергей, словно вдохнул того, митингового мятежного духа, и уже не сдерживался: "Поддерживаю тех, кто жёг изображения реформаторов. Да их всех самих сжечь нужно!"

Так что - ну вы понимаете, - какого снисхождения суда в лице весьма миловидной и молодой дамы (забыл фамилию, типично русскую) можно было ждать при всяком отсутствии раскаяния? Наличие двух несовершеннолетних сыновей дама не сочла аргументом - так что месяц, "выданный" Мещанским судом, судом высшей инстанции подтверили и советовали жаловаться в Верховный суд, где нынче работает тот самый Замашнюк, который "Дело грузинских шпиёнов" вёл в 2014-м...

Нет, без мощного, зримого народного заступничества тут ничего не поделать, машинка буржуйского правосудия назад сама не вертится.

Сергей главным наказом пришедшим его поддержать товарищам сказал: "продолжайте работу интенсивнее, революционнее, серьёзнее!"

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