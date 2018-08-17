Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дом организатора митингов против "Ядрово" в Волоколамске обыскали - в поисках мусора?

Опубликовано 17.08.2018 в разделе комментариев 0

едро фэсбы подмосковье воробьёв мусор ядрово
Дом организатора митингов против "Ядрово" в Волоколамске обыскали - в поисках мусора?

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к организатору митингов против мусорного полигона "Ядрово" Артему Любимову. 

Об этом сам активист сообщил "Эху Москвы" 17 августа. При себе силовики имели судебную санкцию на проведение обыска. Любимов полагает, что это связано с его позицией по вопросу мусорного полигона под Волоколамском. 

Накануне, 16 августа, стало известно, что в отношении Любимова возбудили дело из-за якобы сокрытого им американского гражданства (статья 330.2 УК РФ). По версии следствия, Любимов с 2014 года не оповещал российские миграционные органы о том, что у него двойное гражданство. Ему грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. 

В марте активиста задержали накануне очередного митинга против "Ядрово" и затем арестовали на 15 суток.

Напомним, 4 августа на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ. 

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев. 

Новости по теме:

Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска

Ядрово вздуло временный купол, удерживающий вонь - марш на Москву зреет...

Мособлдума борется не с замусориванием Подмосковья, а с дачным борщевиком 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться не стал
Борис Джонсон вынес журналистам чаю, а извиняться ...
14.08.2018
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
Вадим Кумин: Это просто полнейшая катастрофа!
14.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дом организатора митингов против "Ядрово" в Волоколамске обыскали - в поисках мусора? (0)
Апелляцию Удальцова отклонили: месяц сидеть ему постановили где-то очень высоко (0)
"Свадебный президент" из РФ может стоить министру иностранных дел Австрии портфеля (2)
Дядя Сэм возмущён предательством Украины из-за поставок двигателей в КНР (9)
Два очередных уголовных дела по фактам обстрелов жителей ДНР возбуждены СК, обстрелы продолжаются (2)
Производители попросили правительство помочь повысить цены на колбасы и полуфабрикаты (6)
Право в государстве загнившего фашизма (10)
Модные диеты продвигает правительство, развалившее сельское хозяйство? (14)
Новый бомбардировщик или продление ресурса планера до 40 лет? (25)
У матушки пенсионного реформатора Володина обнаружилась московская квартира за 230 млн рублей (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Медвежoнoк:
Максим Калашников Максим Калашников: От Партии Дела и АПН Северо-Запад
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Выкатили. Закатим?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как ядовитый борщевик - Европу.
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Готовы?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss