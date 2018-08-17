Дом организатора митингов против "Ядрово" в Волоколамске обыскали - в поисках мусора?

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к организатору митингов против мусорного полигона "Ядрово" Артему Любимову.

Об этом сам активист сообщил "Эху Москвы" 17 августа. При себе силовики имели судебную санкцию на проведение обыска. Любимов полагает, что это связано с его позицией по вопросу мусорного полигона под Волоколамском.

Накануне, 16 августа, стало известно, что в отношении Любимова возбудили дело из-за якобы сокрытого им американского гражданства (статья 330.2 УК РФ). По версии следствия, Любимов с 2014 года не оповещал российские миграционные органы о том, что у него двойное гражданство. Ему грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

В марте активиста задержали накануне очередного митинга против "Ядрово" и затем арестовали на 15 суток.

Напомним, 4 августа на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ.

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев.

Новости по теме:

Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска

Ядрово вздуло временный купол, удерживающий вонь - марш на Москву зреет...

Мособлдума борется не с замусориванием Подмосковья, а с дачным борщевиком