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Московский листок

На юге Одесской области испытана украинская крылатая ракета

Опубликовано 17.08.2018 в разделе комментариев 0

украина турчинов всу
На юге Одесской области испытана украинская крылатая ракета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинской крылатой ракеты, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 17 августа. 

Тестирование боеприпаса проходило на юге Одесской области. «Крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу», — сказал Турчинов. 

Глава СНБО добавил, что снаряд точно поразил морскую цель на расстоянии 100 км. 

По его словам, украинские крылатые ракеты способны поражать враждебные суда на расстоянии до 300 км и даже в портах их базирования.

Ранее Турчинов заявлял, что украинские ракеты не только не уступают, но и превосходят российские аналоги. Однако пользователи соцсетей восприняли хвастовство главы СНБО весьма скептически. Кое-кто предположил, что «обстановка в психдиспансере стабильная».

Тем временем вчера стало известно, что украинская армия взяла под свой контроль территорию в Донбассе, площадь которой составляет 15 кв.км. По словам командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, силовики планируют и «дальше отодвигать» позиции от населенных пунктов. 

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении так называемой «антитеррористической» операции на территории Донбасса, продолжающейся более четырех лет. Однако после принятия документа в регионе началась операция объединенных сил. Власти Киева заявили, что предыдущий формат проводимой операции полностью себя исчерпал. 

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