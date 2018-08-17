Газпром выплатил в виде бонусов менеджеребцам треть того, что РФ задолжала 50 тысячам трудящихся

Долги по зарплатам в России выросли за июль 2018 года на 586 миллионов рублей, или на 20,9 %, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативные данные Росстата.

Общая задолженность работодателей перед работниками из-за отсутствия у организаций собственных средств составила на 1 августа 3 млрд 389 млн рублей. Всего по состоянию на 1 августа имелась задолженность по зарплате перед 50,4 тысячами человек - это менее 1% от всех сотрудников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности. Общая сумма долгов составила 3,38 млрд рублей.

Наибольшие долги по зарплатам наблюдаются с начала 2018 года на обрабатывающих производствах - 44% всех задолженностей. Еще 23% приходится на сферу строительства, 8% - сельского хозяйства и охоты, 6% - транспорта, 5% - добычи полезных ископаемых.

Лидерами по долгам по подсчетам государственных статистиков, в июле оказались Приморский край, где работники не дополучили 447,3 млн рублей, Санкт-Петербург (323,4 млн. рублей) и Хабаровский край (259,6 млн. рублей).

Сведения Росстата касаются организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

От редакции: А теперь давайте посчитаем, то есть сравним долги по зарплате с бонусами, которые недавно выплатили газпромовским менеджеребцам - мы с вами, поскольку торгуют они именно нашим по конституции газом. 3 млрд 389 млн рублей - это всего долгов на всю Россию. А в Газпроме всего 16 человек, топ-менеджеребцов, получили бонус (то есть сверх и так космических окладов) за первое полугодие 1,6 миллиарда рублей. Как тут не завестись не просто классовой ненависти - а желанию национализировать то, что должно кормить всю страну, а не кучку ожиревших бездельников? Народ вон - десятками тысяч сидит без зарплат, а силовигархия находит в закромах родины ещё и на миллиардные бонусы тем, кто уселся на вентиле!

Д.Ч.

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