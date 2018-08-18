В Раменском районе Подмосковья э-стаповцами сорван панк-фест "Ледокол"

Сотрудники Центра «Э» задержали четверых участников музыкального панк-фестиваля «Ледокол», проходящего в Раменском районе Подмосковья. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщил ОВД-Инфо.

Как рассказал изданию один из задержанных, Виктор Карпович, на фестиваль пришли несколько человек, представившихся сотрудниками Центра «Э». Они сказали, что хотят поговорить с организаторами мероприятия, но тех не было на месте. Роль организаторов взяли на себя Карпович и его друг, после чего обоих на гражданском автомобиле повезли в районный отдел полиции. В беседе с ними один из сотрудников правоохранительных органов сказал, что провести фестиваль им не дадут.

Позже сотрудники полиции задержали еще двоих участников фестиваля, среди них есть девушка по имени Анастасия Козлова. Она сообщила журналистам, что вместе с остальными находится в отделе полиции, один из задержанных в настоящее время пишет объяснительную за организацию фестиваля.

По информации телеграм-канала «Прометей», сотрудники Центра «Э» осматривают людей, которые приезжают на железнодорожную станцию.

От редакции: Э-шникам не впервой срывать рок- и особенно панк-концерты. Наверное, специалисты даже появилсиь по этому виду услуг правящему классу. Полтора года назад, в феврале в «Драйв-холле» на Рязанском проспекте был сорван концерт "По+ую мороз", хэдлайнером которого были парни из Эстонии, настоящие, англоязычные панки Mad morality, к которым и прицепились полицаи из-за отсутствия с собой паспортов. Точно так же увезли сперва их э-шнички, а потом обычные полковые менты с дубьём начали разгонять остальные группы со словами вот этими же самыми "концерта не будет"...

Реакция и репрессии - вот вам и новый срок Путина. Всё банально, предсказуемо, бьёт в первую очередь по думающей и творческой молодёжи - и всё это закручивает пружину с тем, чтобы она потом стрельнула в сентябре-октябре уличными протестами... Так что жмите, мужички-эшничкИ - изо всех сил!

Дмитрий Чёрный, бас-гитарист "Банды Махоркина"

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