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Московский листок

Как Лермонтов ответил Путину на нехватку позитива в соцсетях

Опубликовано 18.08.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Как Лермонтов ответил Путину на нехватку позитива в соцсетях

Ах вы, сети, мои сети…

Как мы и договорились, по выходным дням вам за ударный труд полагается облегченно-возвышенное и куртуазно-развлекательное чтение.

А то ведь с ума можно сойти, если каждый день перечислять, кого тувинский командарм привез сегодня в свою интим-баньку в Архангельском.

«С чего начать?» - спрашивал классик в 4-м номере «Искры» 117 лет назад. Начнем с главного.

Надысь президент вступающей в рабство России В.Путин посетовал на молодёжном форуме «Машук» в Минводах на нехватку позитива в соцсетях.

В июле прошлого года, как вы помните, на встрече с одаренными детьми в Сочи он признался, что не владеет Интернетом. Что вызвало у вундеркиндов неподдельное изумление. Дядя Вова с тех пор у них стал проходить по разряду динозавров.

«Видите, какой колоссальный шаг вперед всего за год?! - хотел было воскликнуть, но не могу. Потому что за год невозможно научиться бойко стучать по «клаве» (как я), стать активным пользователем Инета и изучить (!) соцсети. Потому что все они очень разные. Да это и ненужно, а исполняя обязанности президента - и невозможно.

Допустим, если я отдаю предпочтение Твиттеру (общаюсь), то, скажем, на Фейсбук у меня остается меньше времени. И наоборот у Елены Рохлиной, которая стала самой настоящей правозащитницей.  

Так что насчет позитива  нацлидеру, скорее всего, шепнули душеведы в штатском. Похоже, они поняли, что невозможно превратить всех детей России в запрещенную террористическую организацию.

Потому что не могут они накинуть уздечку на весь Рунет, а тем более - на Интернет. Так что жалобу гаранта можно рассматривать как выброс белого флага.

Но тут ответить легче легкого: «Бытие определяет сознание»  (К.Маркс, «К критике политической экономии» (1859).

На лекциях и семинарах в ЛГУ прилежный студент Собчака эту классическую истину, конечно, прорабатывал.

И должен понимать: благодаря ему, нынешнее наше бытие никакого просвета для позитива  не оставляет. Я бы вообще рискнул дерзновенно сказать: надо же ляпнуть такую  хрень накануне антиконституционного повышения пенсионного возраста - то бишь принуждения России к крепостному праву.

 А тут еще повышение НДС, квартплаты, цен на бензин - и что? Весь этот грабеж и обнищание масс выдавать за позитив, как Симулянов… э, то есть Силуанов, Киселев, Соловьев, Володин?

У нас ст. 29 Конституции пока еще гарантирует свободу мысли и слова. Не провозглашает, не декларирует, а именно гарантирует. Каждому.

И этот каждый волен в соцсетях, СМИ, на митингах и на заборах высказывать все, что думает.

О чем злонамеренно «забыли» силовики Колокольцев да Бастрыкин и прочие Лебедевы с Чайками. Оттого наперебой хватают ребят за лайки, посты-репосты, твиты и смс-ки.

И вот какое вразумление вспомнилось мне по этому поводу из романа Мих.Лермонтова «Герой нашего времени»:

«Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины».

В нынешней России время едких истин не только назрело, но и перезрело. Когда они оказываются бессильными - приходят революции.

 

Про чувства болельщиков

Ведь что, на самом-то деле, с этим «чувствами верующих» произошло? Взяли агенты Платов и Михайлов нашу голову и стали ковыряться в ней на предмет узнать: какие чувства в ней роются?

Много всяких чувств обнаружили. Материнские и отцовские чувства. Детки безотчетно любят своих мамок и папок.

Любовные переживания отыскались, в результате чего появляются эти самые детки. Чувства любви к большой и малой родине. Чувства уважения к великому прошлому России и СССР.

Тут из извилин начали искрить чувства ветеранов Великой Отечественной. Их каждый год коробит от того, что сын красноармейца фанерными щитами забивает на день Победы 9 мая Мавзолей Ленина.

Эти все чувства г-да Путин и Гундяев отбросили как ненужный хлам. Зато уцепились за «чувства верующих». Их и договорились защищать Уголовным кодексом в нашем светском государстве, которое по Конституции отделило от себя РПЦ со всеми ее церковными олигархами.

«А кто будет защищать мои поруганные чувства болельщика?», - изумился я, узнав о столь странном выборе двух госбезопасных друзей.

Сказать, что я был жестоко разобижен прошедшим домашним ЧМ-2018 - значит, ничего не сказать. Ждали, надеялись, верили… Миллиарды потратили, столько же распилили. А что в итоге?

В итоге 8 место. Как нашу эту сборную г-н Черчесов и его тренеры готовили - не видел, не знаю. Но не попасть с 11 метров в ворота, как промазал насквозь разтатуированный Федя Смолов - это вы меня извините.

После этой серии пенальти вперед вышли хорватские игроки и в итоге получили серебро. Настоящим открытием мундиаля стала их президент Колинда Китарович. Она прилетала на каждую игру своей команды и болела за нее.

Сидела на трибуне рядом со всеми. Хотя, говорят самой Хорватии, даже нет на карте. Шибко маленькая страна. Всего 4 млн. душ. Таких в одну Москву три штуки запихнуть можно. Но у нее второе место.

А наш на трибунах за свою сборную не переживал, что коробило чувства миллионов болельщиков.

Зато потом игрокам опозорившейся сборной присвоили звание заслуженных мастеров спорта. Что вызвало недоумение в спортивной среде.

«Нам, например, «заслуженных» давали только после победы на Олимпиадах или чемпионатах мира», - заявила знаменитая волейболистка Екатерина Гамова.

Ее поддержали многие именитые спортсмены. А тренеру Черчесову за 8 место дали даже орден. И я еще раз был морально подавлен.

Так кто защитит мои оскорбленные чувства болельщика?

Или только у верующих бывают чувства, за оскорбление которых надо сажать в тюрьму?



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