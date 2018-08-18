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Московский листок

На Украине запретили российские лекарства

Опубликовано 18.08.2018 в разделе комментариев 0

украина медицина
На Украине запретили российские лекарства

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила ввоз и продажу 68 лекарственных препаратов, более 40 из которых изготавливаются в России. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства.

По утверждению службы, качество поставляемых лекарств не соответствует требованиям национального законодательства. В связи с этим постановляется «немедленно проверить наличие указанных препаратов и принять меры по их изъятию для дальнейшего уничтожения».

Среди прочего, в список вошли антибиотики, вакцины, противовоспалительные средства. Помимо российских лекарств, под запрет попала продукция из Франции, Германии и ряда других стран.

***

Нет, я понимаю - незалежность, агрессия, европейский выбор и так далее. Но лекарства-то зачем запрещать?

Сегодня украинская фармацевтическая промышленность производит явно недостаточно лекарств, и по количеству, и по номенклатуре. Конечно, можно покупать лекарства европейского или американского призводства, но у них есть существенный недостаток - они дороги. Так, что подавляющему большинству украинцев просто не по карману.

Я не спорю, российские лекарства могут быть заметно хуже швейцарских, но они ведь дешевле, и существенно. 

Если у меня есть лишние деньги, то я и так скорее всего куплю оригинальный германский или швейцарский препарат. А если нет денег? Тут получается выбор такой: или не по карману, или сиди вообще без лекарства. Кому с того польза?

Хотя понятно - выкинуть с украинского рынка дешевые российские таблетки и заполнить его дорогими европейскими препаратами - это вполне объяснимо. С точки зрения бизнеса. А вот интересы больных мало, кому интересны. Простите за каламбур...

А.Б.



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