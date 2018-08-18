Ползучая сдача Южных Курил японцам идёт полным ходом

Ниже - о третьем весьма конкретном заезде представительной японской делегации на Кунашир и Шикотан для выбора самых лакомых кусочков этих богатейших южнокурильских островов и заключения договоренностей по их освоению с сахалинской и местной южнокурильской администрацией. Это - важнейший этап реальной сдачи. Что ещё можно ожидать от компрадор-предателей.

На этот наш обретенный кровью и трудом предков геостратегически-ключевой и ресурсно-богатейший южнокурильский форпост в перспективнейшей и остроконфликтной Тихоокеанско-Азиатской зоне Путин не мытьём, так катаньем целеустремленно затаскивает японцев, которые, будучи "непотопляемым авианосцем США", в 2009 году нагло-реваншистски, видя желание Путина сдать им наши южнокурильские земли и акватории, официально провозгласили их своими неотъемлемыми "северными территориями". В этих условиях путинский план "совместного с японцами хозяйственного освоения Южных Курил" - акт государственной измены, здесь надо не юлить политикански, а называть вещи своими именами.



Нашими словесными протестами в Кремле подотрутся, грош им цена, и на митинг протеста, если его разрешат (до сих пор не разрешали даже пикет, ведь тема путинской "южнокурильской спецоперации" табуирована), выйдут немногие, только опозоримся, да и выходить на площадь хотя бы в формате законно-разрешенных и ненаказуемых одиночных пикетов (полиция только запишет паспортные данные) - в Москве некому, кроме полутора-двух инвалидов. И не надо строить иллюзий, что кто-то возмутится на Сахалине или Кунашире, когда чужаки будут забирать наше добро. Депутаты ГосДумы РФ понимают, что вякать супротив - это значит загубить свою карьеру, в политических ТВ-шоу говорят о чем угодно, но только не о драме Южных Курил, сдаваемых геополитическому противнику. Активистов же левых и патриотических партий, мы убедились, на аркане не затащить на пикет. Что же делать?



КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОРЫВА нацелен на конкретное и максимально эффективное точечное противодействие компрадор-предательскому. Не надо общих рассуждений и осуждений. Нужны те, кто пожертвует двумя-тремя часами своего времени и встанет с плакатом "Южные Курилы - Русская Земля! Сами освоим свои острова!" на самом людном месте страны перед переходом на Новый и Старый Арбат и Садовое кольцо (это на выходе метро "Арбатская" между кинотеатром Художественный и спуском в переход). Второе место пикета - перед входом в Администрацию Президента РФ на Старой площади на выходе из метро Китай-город. Плакаты выдадим вместе с памяткой по теме, проверку российского паспорта по базе проведут местные полицейские и сотрудники ФСО, бояться не надо, сажать-пытать никто не будет, и мы же обеспечим съемку.



Самое же нужное для успеха нашего противодействия - СЕТЕВИК, то есть тот, кто сможет рассылать наши вопросы об отношении к "совместному освоению", "пенсионной реформе", "зачехлению Мавзолея Ленина в День 9 Мая", "непразднования Дня Победы над Японией 3 Сентября" и т.п. примерно по 1000 (тысяче) персональным электронным адресам значимых должностных лиц и лидеров общественного мнения (депутаты ГосДумы РФ, сенаторы, спикеры региональных заксобраний, лидеры политических партий и движений, члены Общественной Палаты РФ, редакторы бумажных и электронных СМИ). Электронные адреса этих публичных фигур имеются, вопросники-анкетки по каждой теме тоже есть, и на каждую персоналию заведены "визитки"-досье в даже более глобальной, чем Википедия, информационно-репутационной системе ПАНЛОГ http://panlog.com. СЕТЕВИК будет фиксировать ответы или неответы публичного лица на задаваемые ему политически-значимые вопросы в его персональной ПАНЛОГ-"визитке" и формировать его репутацию, топором не вырубить, а жизнь долгая, когда-нибудь припомнят нынешнюю позицию данного публичного лица по тем же Курилам или пенсиям.



Другого варианта воздействовать на зло нет и пока не предвидится. Дело за малым - найти СЕТЕВИКА.



О деталях сегодняшней сдачи Южных Курил - см. материал Третья японская бизнес-миссия прибудет на Курилы с опозданием из-за погодных условий (16 августа 2018, Сергей Киселев).



Третья японская бизнес-миссия с опозданием, но состоится. Намеченным планам опять, как и в прошлом году, мешают погодные условия Южных Курил. 16 августа в конце дня из порта Немуро должен был отойти на Кунашир теплоход "Этопирика" с делегатами.



Но штормовая погода в очередной раз помешала. Судно сможет прибыть в Южно-Курильск только к концу пятницы 17 августа. Тем не менее, хоть и с отставанием от графика, но прибытие японской бизнес-миссии ожидают на Кунашире.



Как и в прошлом году, ее возглавит помощник японского премьер-министра г-н Эйити Хасэгава. Делегация очень представительная. Должны приехать семь сотрудников японского МИД, в том числе директор департамента Европы Ясуси Масаки.



17 человек будут представлять министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, различные агентства исследований в сфере рыбной промышленности, ассоциаций рыболовства, рыболовецкие корпорации префектуры Хоккайдо.



6 человек — специалисты в области сельского хозяйства, они представляют министерство сельского хозяйства, являются президентами известных сельхозкорпораций и ассоциаций. 10 человек на уровне заместителей различных агентств по туризму, руководители туристических компаний. 4 специалиста в области энергетики представляют министерство экономики, торговли и промышленности, специальные организации по развитию новой энергетики. 8 специалистов в области охраны окружающей среды. Это сотрудники министерств, губернаторства Хоккайдо, начальники отделов исследовательских организаций.



Всего на теплоходе "Этопирика" прибудет 68 человек, из них 56 человек — члены делегации, а 12 — это секретари, переводчики и медицинские работники.



На Кунашире и Шикотане с ними будут работать представители федеральных органов власти, правительства Сахалинской области и деловых кругов Сахалинской области и МО "Южно-Курильский городской округ".



Ранее планировалось, что 14 человек будут представлять Правительство РФ — Минэкономразвития России, МИД, Минвостокразвития, Ростуризм, Минсельхоз, Минэнерго и Министерство ЖКХ. В их числе председатель российской части российско-японской рабочей группы по коммерческим вопросам совместной хозяйственной деятельности, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Наталья Стапран. Она — сотрудник Минэкономразвития.



От Сахалинского правительства в Южно-Курильский район на встречу с членами японской бизнес-миссии ожидается приезд председателя правительства области Веры Щербины, ее двух заместителей Алексея Белика и Владимира Сидоренко. Приедут также руководители и заместители министерств ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, агентства по рыболовству, департамента по туризму.



Обещали приехать на Южные Курилы и представители деловых кругов Сахалинской области. Всех гостей будет встречать и сопровождать на Кунашире и Шикотане исполняющий обязанности мэра муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Константин Бутаков.



В течение двух дней японские и российские специалисты, разбившись на группы по направлениям, подробно должны рассмотреть и обсудить несколько вариантов российско-японской совместной хозяйственной деятельности на Кунашире и Шикотане в ближайшие годы. Это туризм, аквакультура, сельское хозяйство, ветроэнергетика на Шикотане, работа с бытовыми отходами. Японские и российские специалисты посетят на двух островах площадки, намеченные под возможное строительство будущих объектов совместной хозяйственной деятельности — под строительство теплиц, мусороперерабатывающего завода, а также природные достопримечательности Южных Курил — как возможные будущие туристические маршруты для японских граждан.



Как и прежде, планируется проведение экспертных консультаций и деловых встреч. В этом году остров Итуруп японская бизнес-миссия посещать не будет.