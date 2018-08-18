Национальный Лидер едет на австрийскую свадьбу не один, а с карманными казачками

Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вместе с ансамблем донских казаков. Об этом сообщает австрийское издание OO Nachrichten.

По сведениям издания, десять человек из казачьего хора должны будут спеть гостям торжественной церемонии традиционные народные песни.

Согласно одной из версий, выступление казаков может стать подарком российского лидера новобрачным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался рассказывать журналистам о том, что Путин подарит 53-летней Кнайсль и ее будущему супругу.

В среду, 15 августа, австрийская газета Kronen Zeitung анонсировала визит российского лидера на торжество, которое состоится на юге земли Штирия. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина. Он пояснил, что глава государства заедет на свадьбу по дороге в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ожидается, что на церемонии будут присутствовать видные австрийские политики, включая федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

От редакции: На "Бизнес-ФМ" ещё обсуждают меню, - вполне национально-колоритное, которое ждёт расеянских гостей австриякской свадьбы, но нам тут гораздо милее расеянское "меню". Как было уже ранее замечено главным редактором ФОРУМа.мск, Путин последовательно возрождает монархические, романовские традиции - об этом Песков однажды прямо сказал "для нас идеал - Николаевская Россия". Что ж, наверное, мудрому монарху (который пока не имеет такого статуса - но долго ли до коронации, при такой-то поддержке реакционных слоёв и в особенности реакционного духовенства?) - самое время поколесить по заграницам, пока на родине пенсионеришки и будущие пенсионеришки что-то всё шумят, протестуют против реформы, пока Центр им. Хруничева не выплачивает рабочим и без того втрое уменьшившуюся зарплату, а негодующим предлагает увольняться...

Пикантность этому свадебному турне президента придают, конечно же, извечно романовские подручные, "герои 1905-го года", карманные казачки - как говорится, и хор бы с ними. Однако только представьте себе тёплую атмосферу свадьбы: тут вам черничная горчичка и квашенная по-австрийски капустка с беконом, а тут - на небольшой, надо полагать, сценке - казачки. Гости кушают, а казачки спивають... Поют, развлекают иностранных господ, русской, славянской доблестью радуют. Что может быть позорнее для "патриотов" - петь власть предержащим перед ресторанными столиками? Вот именно этим, вполне с позиций правящего класса искренним жестом, Путин и показал подлинное место государственников, охранителей, путриотов - их идейные масштабы и роль в нынешней политике. Выступать перед господами иностранцами, пока российский газ и нефть поставляются начальством на их заводы - петь так, чтоб самим было "любо", картинно размахивать шашечками, присядочку выдавать, но только когда господа силовигархи попросят-с. Помнится, недавно очередной атаман выступил с программой борьбы с "врагами народа", в которые были им записаны все, кто против политики Путина - ну, вот замечательно Путин сам ему и ответил, и приголубил подлое, продажное, потешное это сословие.

Д.Ч.

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