Теплоцентраль и горячую воду евроинтегрирующаяся Украина планирует окончательно досоветизировать

В государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины считают, что страна должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой. Об этом заявила член коллегии агентства Мария Яковлева, пишет издание «Обозреватель».

По ее словам, такую реформу нужно было провести «еще 20 лет назад». Так она прокомментировала соответствующее заявление вице-премьера Украины Геннадия Зубко.

Чиновница заявила, что в европейских городах практически отсутствуют системы централизованной подачи горячей воды, вместо нее существует «система зонирования».

На вопрос о возможных рисках этой реформы Яковлева ответила, что такие «гениальные» идеи могут пострадать из-за непрофессионального «народного» исполнения.

На Украине вступил в силу новый закон о ЖКХ. По оценкам экспертов, нововведения приведут к росту тарифов на 20–30%. Последние несколько лет стоимость коммунальных услуг в стране уже выросла в три раза, украинцы вынуждены тратить до половины доходов на оплату счетов, отмечает «РИА Новости».

В июле на Украине нашли решение другой проблемы с водоснабжением. Зубко заявил, что необходимый для обеззараживания воды жидкий хлор будут завозить из Узбекистана.

Надо полагать, что и в Узбекистане хлор - это наследие столь ненавистного киевскому истеблишменту большевизма, индустриализации...

Напомним, предприятия пищевой промышленности Coca-Cola Ukraine, PepsiCo и Carlsberg Ukraine ещё в июле заявили, что могут приостановить выпуск продукции из-за возникших на Украине проблем с очищением питьевой воды. Об этом сказала 14 июля заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия", - сказала она в эфире радио "Громадське".

7 июля компания "Киевводоканал", ответственная за водоснабжение украинской столицы, сообщила о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране, передает ТАСС. По данным компании, 15 июня июня предприятие "Днепразот" - производитель жидкого хлора и соляной кислоты, используемых для обеззараживания - предупредило о прекращении поставок вещества и остановке его выпуска в связи с отсутствием рентабельности из-за высокой стоимости газа.

- Ну вот как-то так, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - начинали с чисто культурного антисоветизма, валили памятники, скакали, вытряхивая из себя остатки советской толерантности (дружбы народов), а теперь дошли и до советской инфраструктуры (создававшейся для воспроизводства совсем иного типа человека и в другой стране, где не было и быть не могло газовых войн, ибо газ был такой же украинский, как и российский, - всенародно-советский, социалистический), которая по буржуазным меркам - лишняя какая-то, это в проклятой УССР проводили теплоцентраль, а теперь-то граждане массово устанавливают нагреватели воды личные, вот такая мораль капитализма. Я столкнулся с этими нагревателями впервые вообще до Евромайдана, в 2012-м в Днепропетровске, там просто не было горячего водоснабжения в районе на улице Героев-панфиловцев (как теперь зовётся, страшно и подумать), и стояли в хрущёвке газовые колонки. Казалось бы - такое знакомое, советское, ан нет! Фирма "Самсунг" - даже такую простейшую технику (с электроискрой, правда) не в силах делать индустрия Украины, хотя рядом - Южмаш... Ну, теперь-то та тенденция победит тотально - государство сильно сэкономит на ТЭЦ, а там и на кизяк перейдёт и "буржуйки" для зимнего личного отопления - это же гораздо цивилизованнее, иметь личные печки, а не потреблять всем государством дорогой "москальский" газ! (впрочем, тут и Газпром виноват не менее местных десоветизаторов инфраструктуры)

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