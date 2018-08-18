Проверявший в дагестанской больнице успешное исполнение "майских" указов Сулейманов, арестован

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Махачкале руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) по Дагестану Магомеда Сулейманова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Он был задержан сегодня в аэропорту Махачкалы сотрудниками ФСБ", - сказал собеседник.

По его словам, Сулейманов подозревается в превышении должностных полномочий. Источник не исключил, что в ходе расследования этого уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника будут возбуждены новые уголовные дела.

Добавим, буквально на этой неделе Магомед Сулейманов посетил Республиканскую клиническую больницу, о чем сообщал РИА "Дагестан". Чиновник, в частности, проверил исполнение "майского" указа Владимира Путина.

"В разговоре с медицинским персоналом я еще раз убедился, что "майский" указ президента России Владимира Путина здесь соблюдается - зарплата выплачивается в срок и в полном объеме", - сказал директор ТФОМС.

Сулейманов поблагодарил главного врача РКБ Ибрагима Магомедова и весь коллектив за хорошие условия, созданные в учреждении: "Хорошие условия наряду с внимательным отношением медицинского персонала во многом способствуют скорейшему выздоровлению пациентов".

Глава отделения ПФР оформлял досрочные пенсии за вознаграждение

В четверг сотрудники управления СК РФ по Дагестану сообщили о задержании еще одного чиновника фонда социального страхования, который подозревается в махинациях. Уголовное наказание грозит начальнику отделения Пенсионного фонда России по городу Каспийску.

По версии следователей, в мае 2014 года подозреваемый, в чьи функции входило принимать решения о назначении (перерасчете) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе о назначении пенсий на льготных условиях (досрочных), предложил своему подчиненному секретарю оформить ее родителям, а также ее тете льготные (досрочные) пенсии за деньги в общей сумме 310 тысяч рублей. Женщина согласилась, а в конце декабря 2014 года передала своему боссу указанную сумму взятки.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп за незаконные действия").

Преступный факт был выявлен в ходе расследования другого уголовного дела о мошенничестве, к которому был причастен тот же начальник отделения ПФР. Мужчина обещал потерпевшей за 470 тысяч рублей оформить ее родственникам и ей самой пенсии по инвалидности, что не входило в его служебные полномочия.

От редакции: Какая-то подмена понятий происходит буквально на глазах. Оказывается, своевременная выплата зарплат - это только по особому указу Путина совершаемое, неимоверно сложное для чинуш, для работодателей, для государства или для буржуя действие? Не обязанность, а спецопреация? То есть, получая зарплату ежемесячно, пока ещё работал в "Литературной России", - я и в этом был несправедлив к без пяти минут монарху нашему? Ведь это исполнялись его указы, майские, 2012-го года! 25 миллионов высокотехнологичнейших рабочих мест, правда, по этим же указам не создали - но вот, выплачивали на предыдущих хоть регулярно. Чёрт, неблагодарная я всё же скотина! И не знал, что это не эквивалент труда, а милость государева, но теперь-то задним числом, перебирая архив со своими публикациями на даче, "отмолю", воздам должное...

Дмитрий Чёрный, не-государственник