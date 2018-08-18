В подмосковном Железнодорожном парный суицид совершил Роман Шингаркин с подругой

Тела молодого человека и девушки с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружили в субботу около многоэтажного дома в подмосковном Железнодорожном. Погибший юноша - 19-летний Роман Шингаркин, сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Парламентарий подтвердил эту информацию РИА "Новости" и радио "Говорит Москва".

17-летняя погибшая, по предварительным данным, была подругой молодого человека. Следователи проводят проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

По данным Telegram-канала Mash, молодые люди были скованы между собой наручниками. Меж тем на фото паблика 112 с места трагедии видно, что тела лежат на некотором расстоянии друг от друга. Пара спрыгнула с 14 этажа.

Погибшая девушка училась на медицинском в подмосковном Пушкино. Накануне вечером она пошла на концерт группы "Аукцыон" и до утра периодически созванивалась с мамой.

Роман Шингаркин оставил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" прощальный пост. "Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв", - говорится в записи, сделанной утром 18 августа.

"Моя с виду кажущаяся обычной жизнь внешне, была чередой страданий внутри, я это старательно скрывал, чтобы не доставлять лишних проблем. У меня внутри сидело много переживаний, я пытался бороться, глушить их, отвлекаться. Я терял на этом силы и чтобы вести нормальную жизнь их уже не хватало. Я не мог выдерживать", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Шингаркин также подчеркнул, что его поступок не связан со скандальной суицидальной игрой "Синий кит", музыкой, политикой или родителями. "Не надо никого наказывать. это всё мы виноваты, наше восприятие мира, наши субъективные переживания. Мы сами судьи, мы сами вынесли приговор, мы сами его и исполнили", - говорится в посте. Причины суицида юноша объяснил тем, что из него получился "печальный человек".

Он также дал ссылку на другой профиль во "Вконтакте", объяснив, что этот человек помог "разобраться в себе, приручил, научил выражать себя". Ссылка ведет на аккаунт под именем Герман Соловей-Клинских. Последний пост на этой странице опубликован в то же время, что и у Шингаркина.

Повествование идет от лица женского пола: "С прошлой осени я начала слишком жестоко биться внутри и наконец, спустя много лет, решила окончательно уйти. Я знала, что это когда-то случится". Автор записи дал ссылку на страницу Шингаркина, отметив, что "умирать с тем, кого любишь, с кем у тебя связь и родство - намного легче".

В марте 2017 года Роман Шингаркин стал своеобразным символом антикоррупционного митинга Алексея Навального в Москве после того, как по соцсетям разошлась фотография молодого человека, забравшегося на фонарный столб на Тверской улице.

Тогда Шингаркина-младшего задержали и доставили в отделение полиции, но обвинение в силу возраста не предъявили. Сам юноша рассказывал, что один из полицейских при задержании ударил его в живот. В апреле того же года Шингаркина снова задержали - на Манежной площади.

Отец молодого человека Максим Шингаркин собирался участвовать в сентябрьских выборах губернатора Московской области от партии "Родина", однако не прошел регистрацию из-за отсутствия необходимых документов.

От редакции: Да что ж за есенинщина такая! Зло берёт, ей-богу - и никакого сострадания тут быть не может. Приговор они себе вынесли... Да не принадлежат вам и только вам ваши жизни! То сын оружейного магната стреляется от наскучившей жизни, то эти юнцы сигают. На всех, знаете ли, Маяковского не хватит и его письма "Сергею Есенину" - но вот в школьную программу я бы его поставил на самое видное место, чтоб суицидальщину пресекать в самом зародыше. Поучаствовать немножко в протестном движении, а потом... ну, известно, при первом же поражении - впасть в депрессию и декаданс. Увы, когда затоптан советский оптимизм, когда полностью сбиты ориентиры жизни - начинает лезть вот эта самая буржуазная бесцельность. Когда всё достаётся слишком легко - по причине нетрудового происхождения доходов и у родителей - и цена жизни падает.

И вот - никакой трагедии, а только глупость, глупость и ещё раз глупость. Поколения родителей тащили вперёд её величество Жизнь, через невзгоды, гражданские войны, блокады, Великую Отечественную, перестройку и 1991-й, чтобы на гребне рукотворно воздвигнутой ими волны встали эти глупыши и вместе оттуда сиганули?! Конечно же, при изменении социальных условий, исчезнут и подобные эксцессы, аномалии развития - но для этого потребуются колоссальные усилия, и именно молодёжи - ну, а нестареющие коммунисты, мы, конечно же, внесём в молодую волну "геном" созидания. Однако ползти в те края - через горы, реки, ущелья и снова горы... И только практикой разубеждать нытиков. Удальцов - вон, голодовку сухую держит, чтобы массы поднять, а эти бросаются жизнями - как мусором...

Дмитрий Чёрный, социальный оптимист

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