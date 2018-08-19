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Московский листок

"Бук", которого не было, врезался в бизнес-центр в Киеве

Опубликовано 19.08.2018 в разделе комментариев 2

В столице Украины прошла репетиция военного парада ко Дню независимости, в ходе которого по Крещатику проехали несколько комплексов «Бук-М1», а также ракетные дивизионы «СНР-300», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее советник президента Украины Петра Порошенко генерал-полковник Игорь Смешко заявлял, что на вооружении украинской армии нет зенитно-ракетных комплексов «Бук», способных сбить воздушное судно на высоте около 12 тысяч метров. «Последний украинский боеспособный дивизион зенитно-ракетного комплекса «Бук-М» с боеспособными частями и ракетами был продан Грузии», - заявил советник президента Украины Игорь Смешко в Брюсселе, отвечая на вопрос, могли ли ВСУ сбить малазийский Boeing рейса «MH-17».

После парада в Киеве стало ясно, что генерал-полковник Игорь Смешко обманул своих партнеров из НАТО – по Крещатику проехали 6 исправных «Бук-М1» и «СНР-300». Кроме того, там же были показаны комплексы «Оса». Про комплексы «Бук-М1» диктор отдельно и с гордостью сообщил, что они готовы сбивать цели (т.е. являются исправными) на высотах до 12 тысяч километров в условиях сильных радиопомех.

***

А после репетиции, буквально на ровном месте, "Бук М-1" еще и врезался в здание бизнес-центра, едва не подавив скопившихся вокруг зевак.

Что тут сказать, если даже для парада не могли найти дееспособного механика-водителя, то откуда взять боеготовый расчет для ракетной установки в боевой обстановке?

Ну вот и ответ на вопрос, кто сбил малазийский "Боинг"...



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Всего комментариев к статье: 2
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ну как,безрукая поцерылая хохломакака,срущая,не снимая штанов,могла сбить боинг?
Дмитрий г.Запорожье.+-,,.,, написал 19.08.2018 00:31
поцерылые хохломакаки-это такие существа,которых Дарвин
охарактеризовал как
переходный этап между овощем и макакой.
Может быть,внутри Боинга была поцерылая хохломакака,которая стала прыгать,и пробила башкой обшивку самолета. В итоге-разгерметизация,катастрофа.Скорее всего,так и было.
Вон в Польше перевернулся автобус-поцерылые хохломакаки
скакали в автобусе и перевернули его на ходу.Ветеринары не смогли спасти трех особей,
остальных отправили в ветеринарную лечебницу.
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Мы не "Газпром", но тоже несем тепло и свет! Ваши РВСН.
!!!TOT Q!-B DATOT!!!&&& написал 19.08.2018 00:15
- Таки убоинг был сбит под контролем амеропитеков - то таки да! Таки там был амерский высотный беспилотник, который и сделал снимок, который выдают за снимок со спутника! Понятно, почему самолеты на этом таки снимке больше полей на земле? То таки да-аа?
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