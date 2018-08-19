Ответ на санкции США – высотные ядерные взрывы?

В студии Максима Калашникова – экономист Владислав Жуковский. Обсуждаем последствия применения против РФ новых американских санкций. Что делать?
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!!!TOT Q! B DATOT!!!&&& написал 19.08.2018 00:33
"В студии Максима Калашникова – экономист Владислав Жуковский."
"Маленький мальчик спрашивает отца -
- А правда, что Великий Маркс был экономистом?
-Правда, отвечает отец.
-Как наша Тетя Клара?
- Нет, наша Тетя Клара - Старший экономист!"