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Московский листок

Ответ на санкции США – высотные ядерные взрывы?

Опубликовано 19.08.2018 в разделе комментариев 1

В студии Максима Калашникова – экономист Владислав Жуковский. Обсуждаем последствия применения против РФ новых американских санкций. Что делать?



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну таки что, авантюристы! Экономисты да юристы? Далеко вам до "кухарки"!
!!!TOT Q! B DATOT!!!&&& написал 19.08.2018 00:33
Вон на кухню - жарить шкварки!
"В студии Максима Калашникова &#8211; экономист Владислав Жуковский."
"Маленький мальчик спрашивает отца -
- А правда, что Великий Маркс был экономистом?
-Правда, отвечает отец.
-Как наша Тетя Клара?
- Нет, наша Тетя Клара - Старший экономист!"
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