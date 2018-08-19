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Московский листок

Почему мы должны бороться за закрытие военно-биологичесой лаборатории Министерства обороны США

Опубликовано 19.08.2018 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического движения Казахстана в разделе комментариев 1

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Почему мы должны бороться за закрытие военно-биологичесой лаборатории Министерства обороны США

В 2016-м году в Алматы в сейсмоопасной зоне была отрыта биологическая лаборатория Министерства обороны США по изучению опасных патогенов якобы оставшихся после советской военно-биологической программы. Лаборатория обошлась Пентагону в 130 миллионов долларов и является закрытым секретным учреждением, проводящим военные исследования.

Эта лаборатория появилась по личному распоряжению президента Назарбаева, а народ Казахстана и жителей Алматы никто и не спрашивал и тем более никто не задавался вопросом, что оно появилось в сейсмоопасной зоне и в густонаселенном районе.  Эта лаборатория создана на базе бывшего советского противочумного НИИ в Алматы и ее официальное предназначение — «обеспечение безопасности особо опасных патогенов, оставшихся в Казахстане от советской военно-биологической программы, и исследований способов защиты от них».

Правда было заявление экс-замминистра обороны РК Амирбека Тогусова, о двойном назначении ЦРЛ, и проводился социальный опрос жителей Алматы проводимый агентством Kazakhstan Today, где 92 % опрошенных на вопрос «Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?» ответили «нет», и наконец, заявление бывшего акима города Алматы Ахметжана Смагуловича Есимова, о том, что он против и никакого согласия на строительство не давал, а к тому же вообще долгое время, находясь на посту, не подозревал о её существовании.

По объективным оценкам экспертов, создание такой лаборатории угрожает как России, так и всей Центральной Азии и  позволяет США решать сразу несколько военных задач: дает возможность проводить военные биологические исследования за пределами своей территории, не опасаясь протестов американской общественности, обходить международные договоренности о запрещении биологического оружия, создавать болезнетворные микроорганизмы, нацеленные на поражение конкретного генотипа, животного мира или населения определенной территории, проводить запрещенные испытания биологических агентов, отслеживая их вирулентность, смертность, пути доставки и другие свойства применительно к области потенциального применения.

Примечательно, что созданный в Казахстане комплекс двойного назначения уже вошел в систему «биологического ПРО», как его окрестили журналисты. Подобные лаборатории созданы Пентагоном по всему миру в частности в Европе, Африке и Юго-Восточной Азии, а на территории республик бывшего СССР в Прибалтике, Украине, Грузии, Азербайджане, Армении, Кыргызстане. То, что это именно военная лаборатория говорит, как стоимость проекта, показывающая, что завезено специальное оборудование, так и то, что куратором программы и данной лаборатории в Алматы является сенатор Ричард Лугара, тесно связанный с американским военным истеблишментом.

Если раньше мы были сливной ямой отходов транснациональных корпораций и регионом добычи полезных ископаемых, то теперь превратились в испытательный полигон. Беда для нас всех как раз и заключается в том, что такие испытания уже проводятся на нашей территории, то есть все мы используемся в качестве подопытных кроликов, как для сбора гентоипов с целью создания специальных боевых веществ, ориентированных на нашу биологическую среду, так и для отработки механизмов распространения болезней и вирусов именно среди местного населения. Типичным примером может послужить неожиданная вспышка менингита в мае и июне этого года в разных регионах страны, которой оказались поражены тысячи людей.

Для тех, кто еще не совсем верит в подобные действия можно привести пример Прибалтики, Грузии и Украины, где особое распространение приобрели массовые вспышки африканской чумы свиней (АЧС). АЧС было выявлено и у 165 свиней в Латвии в этом году, но впоследствии было уничтожено двадцать тысяч животных, что привело к огромным убыткам фермеров. По сообщению издания Sputnik Латвия в Литве фермерским хозяйствам вовсе предлагают полностью отказаться от свиноводства, потому что на территории страны зафиксирована 41 вспышка АЧС. Такие вспышки болезни очень парадоксальны, потому что вирус АЧС не отличался устойчивостью к условиям северных широт, и это свойство не могло появиться просто так за короткий срок, а могло быть создано только в лабораторных условиях.

По сути, на территории Восточной Европы, в Закавказье, а теперь и в Центральной Азии американские военные создают боевые опасные вирусы и заболевания, приспособленные к местным условиям и способные уничтожать как сельскохозяйственных животных, так и людей в огромных масштабах. Эти учреждения своеобразные биологические бомбы Пентагона, расположенные максимально близко к территории противника, и являются дополнительным оружием в будущей третьей мировой войны. Они могут использованы уже сейчас, так как мы видим, что современные войны носят гибридный характер, где не обязательно применение ядерного оружия.

Что же касается данной лаборатории в Алматы, то руководитель Уральского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований Дмитрий Попов пишет следующее: «Если опасения верны, то угроза, исходящая от американского биологического объекта в районе Алматы, будет усиливаться свободным товарообменом между Россией и Казахстаном в рамках Таможенного союза, трудовой миграцией из Центральной Азии и близостью потенциальных очагов опасных болезней».

Поэтому абсолютно понятны требования главы дипломатического ведомства России Сергея Лаврова к своему «союзнику» по ОДКБ открыть для российских специалистов данную лабораторию в Алматы. На что ответа со стороны казахстанских властей так и не последовало. Думаем, что и не последует, так как в существовании таких объектов жизненно заинтересована нынешняя правящая верхушка в Астане. И это касается не только лаборатории, но и учебного центра НАТО, созданного на базе военного института сухопутных войск, а также ядерного могильника и центра низкообогащенного урана, построенного на базе Ульбинского металлургического завода в Восточном Казахстане на деньги США, ЕС и Саудовской Аравии.

Почему-то все записные «экологи» промолчали, когда США несколько лет назад завезли в Усть-Каменогорск, тоже густонаселенный город, находящийся в сейсмоопасной зоне, 18 тонн радиоактивных отходов с американских и японских атомных станций. И в этом случае никто и не спрашивал местных жителей, которые были не осведомлены или выступали категорически против таких проектов. Подобные объекты, являющиеся якобы международными, могут быть использованы в качестве предлога и повода для введения контингента войск США и НАТО для их защиты и охраны от мнимых «террористов».

То есть ларчик открывается просто так как полигоны, лаборатории опасных патогенов, могильники ядерных отходов, маршруты транспортировки грузов открыты ради сохранения и защиты существующего режима, а также необходимы в качестве трамплина и плацдарма для ведения агрессивных действий против соседних стран – России, Ирана, Китая. То есть, как я писал ранее, Казахстан и Центральная Азия становится потенциальным театром боевых действий, где уже сталкиваются военные, политические и экономические интересы мировых игроков. Все это чревато катастрофой для местного населения и погибелью миллионов.

Поэтому и надо всем нам требовать немедленного закрытия как американской военной биологической лаборатории в Алма-Ате, так и ядерного могильника, центра низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске и других военных и полувоенных организаций на территории Казахстана и прекращения транзита грузов для ведения войны против народа Афганистана. Раз Казахстан является членом ОДКБ, то он должен убрать со своей стороны все учреждения и объекты потенциальных противников, иначе полностью теряется смысл в таком «союзничестве».

Мы же должны развернуть информационную кампанию против превращения Алматы и Казахстана в полигон для военных биологических исследований, что несет огромную опасность всем нам и нашим детям!



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Всего комментариев к статье: 1
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Как у наших у ворот Всюду е-ба-ые-вроот! Евро-пеец евро-пейца Прям на улице е-т..."
!!!TOT-Q!-B DATOT!!!&&& написал 19.08.2018 00:24
"Почему мы должны бороться за закрытие военно-биологичесой лаборатории Министерства обороны США"
- Да не надо таки бороться! Таки придут китайцы с Волшебной Бамбуковой Палочкой, амерские конторы таки закроют, местный таки персо-анал сначала допросят так, что мало не покажется - это вам не тоталитарный СССР - а потом расстреляют и продадут на органы... У них уже опыт наведения порядка в уйгуристане есть... А в филармонии заставят Гордых Сказов и прочую сволочь таки петь "Сяо, Ляо, Вей мой, Сяо, Ляо, Вей!". То таки да...
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