За что чиновники получают ордена от патриарха Кирилла?

Маленькая сенсация, товарищи. И скандальчик. Наш постоянный читатель из подмосковного Красногорска Н.Красильников обратил внимание на «коррупционно-вымогательский заряд» церковного ордена Серафима Саровского (2004).

Оказывается, его дают, кроме прочего, «за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов…». За особый. Значит, нам с вами не дадут.

«Позвольте, - вопрошает красногорец, - какая и с кем столько лет идет война, если все время требуется возрождать монастыри? Их что - все время бомбят? Туда - что, народ валом валит укрыться от мирской жизни?»

А теперь вперед - на минные поля! В жаркий день 22 июля патриарх Кирилл вручил губернатору Подмосковья А.Воробьеву церковный орден Серафима Саровского. Фотографии действа тут же запестрели в СМИ и соцсетях.

- В течение четырех лет вы очень тихо, скромно, я бы сказал, без всякого пиара осуществляли свою работу, в том числе и во взаимоотношениях с церковью, содействуя укреплению церковной жизни в Московской области, - разоблачительно процитировало главбатюшку государственное агентство ТАСС. (http://tass.ru/obschestvo/5393811)

Вы, конечно, сообразили, что награда нашла героя аккурат к губернаторским выборам 9 сентября. Как знак пастве, за кого нужно правильно проголосовать.

Насчет «без всякого пиара » владыка явно поторопился. Потому что сам награжденный тут же похвастался в своем блоге «ВКонтакте». Хотя похвальба - явно не красящий верующего грех гордыни. Евангелие же учит: сделал благое дело - молчи, не жди благодарности.

Вот что поведал народу крепитель церковной жизни в Подмосковье: «Для меня большая честь получить из рук Патриарха награду за вклад за восстановление разрушенных святынь - Орден преподобного Серафима Саровского II степени». (https://vk.com/andreyvorobiev?w=wall327815124_82798 ).

А 28 июля тот же «второразрядный агент КГБ Михайлов» повесил церковную цацку уже на пиджак мэра Москвы С.Собянина. Четвертую, кстати, по счету. И тоже, сами понимаете, как знак пастве к выборам 9 сентября живущего с любовницей мэра.

А теперь послушаем спич православного члена КПСС с 1980 г.:

- Считаю эту большую награду признанием нашей совместной работы Москвы и патриархии по восстановлению памятников истории и культуры древнейших храмов Москвы. Сложную, долгую, кропотливую работу по строительству новых храмов Москвы…

Москвичи хорошо знают эту «совместную работу» на грани Уголовного кодекса. Церковные новоделы в исполнении исламских «гастеров» лепят впритык повсюду, несмотря на протесты жителей («Люди считают вашу затею «200 храмов» преступной…», https://forum-msk.org/material/news/14886366.html)

Так сколько уже, Сергей Семенович, сотен миллионов рублей перекачали из бюджета на нужды г-на Гундяева, чтобы нам не ошибиться? Уточните, если не затруднит.

Однако если у нас светское государство, которое по Конституции отделило от себя РПЦ со всеми ее требами и аппетитами церковных олигархов, то какой у тандема Собянин-Воробьев может быть вклад в «возрождение монастырей и храмов»?

Очевидно, финансовый, что им обоим запрещено. Госчиновникам вообще по закону «О свободе совести…» запрещено даже светиться на всяких церковных представлениях, оказывать предпочтение какой-либо конфессии.

Верующих в Москве и Подмосковье, как и по всей стране, по прикидкам МВД, не больше 2-3%. Согласия неверующих и убежденных атеистов на разбазаривание их налогов на «восстановление святынь» оба эти деятеля не спрашивали. Не было на сей счет референдумов или опросов.

Переписи верующих в Москве и Подмосковье тоже никто не проводил. Сколько их - никто не знает. Вера в душе. Доказать, что он верующий, не сможет даже патриарх. Потому что критериев нет. Так что же в основе «подвижничества» братьев во Христе Собянина и Воробьева?

Ларчик, как всегда, открывается просто. По мнению экспертов, очень многие монастыри сегодня, особенно мужские, - по сути, необлагаемые налогами офшоры, куда перекачивают бюджетные и коммерческие «бабки» для последующего распила.

В большинстве своем это закрытые от людских глаз торгово-посреднические ЗАО, которые, ясен пень, отсылают верхушке РПЦ ее долю.

Оттого, как видно, «второразрядный агент КГБ» так неистово требует все больше монастырей и храмов.

Личный гешефт, прежде всего.

P.S. Просим Администрацию президента РФ рассматривать эту публикацию как журналистский запрос. Имеют ли право чиновники на госслужбе принимать церковные ордена, которые сразу накладывают на них определенные обязательства перед РПЦ?