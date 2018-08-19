Государственная безопаснсть в руках мерзавцев

Вот и очередная годовщина ГКЧП - Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР — неудавшемуся органу, пытавшемуся спасти CCCР в период с 18 по 21 августа 1991 года.

Это не тот юбилей, который надо праздновать. Но этот юбилей вполне годится, чтобы зафиксировать в памяти деятельность той мрази, которая, якобы, обеспечивала государственную безопасность СССР, и которая, как мы видим, была и осталась среди главных грабителей нашей Родины.

Сам я об этом писал много, и в данной статье практически ничего от себя писать не буду, а дам слово реальному свидетелю - жене самого стойкого коммуниста СССР - Олега Семёновича Шенина. Но поскольку я хочу, всё же, в этой работе фиксировать факты, то начну с ранее неизвестного мне факта о КГБ СССР, который привёл яркий историк и публицист из Ленинграда Юрий Нерсесов.

Юрий Мухин

МЁРТВЫЙ СТУДЕНТ ОТ КРОВАВОЙ ГЭБНИ

…Классикой спецоперации с фальшивой жертвой по праву считается убийство чешского студента Мартина Шмида. Когда в Праге начались антикоммунистические выступления, поначалу вялые полицейские 17 ноября 1989 года неожиданно свирепо отлупили группу студентов. Затем одного побитого утаскивают на носилках накрытым с головой и похожим на труп. Участница демонстрации Драгомира Дражская несётся в общежитие и верещит, что полицаи прикончили борца за свободу Шмида. Западные радиоголоса обличают кровавую гэбню, на улицы выходят сотни тысяч человек и ещё до Нового Года коммунистический режим рушится. И уже никому не интересно, что роль покойника сыграл лейтенант госбезопасности Людвик Зифчак, Дражская — его напарница, а задание обоим давал 1-ый замминистра внутренних дел Алоиз Лоренц, который за три дня до этого «убийства» интенсивно общался с 1-м зампредом советского КГБ Виктором Грушко.

В России похожая спецоперация преследовала обратную цель. Когда узбекский гастарбайтер Фарход Турсунов 1 октября 2008 года изнасиловал и убил 15-летнюю москвичку Анну Бешнову, прогрессивная общественность обеспокоилась озверением к прочим понаехавшим и тех, кто их понавозит. Как отвлечь от них внимание, если доля убийц, насильников и наркоторговцев среди мигрантов куда выше, чем среди аборигенов? Правильно, погнать встречную волну! И на анархистском сайте Индимедиа появилось душераздирающее сообщение о 16-летней иркутчанке Ольге Рукосыле, которую трое бритоголовых нацистов забили насмерть за красные шнурки на кроссовках.

Новость немедленно подхватили Эхо Москвы , Аргументы и Факты , немецкая газета Die Tageszeitung, портал NEWSru.com израильского олигарха Владимира Гусинского и много-много других средств массовой дезинформации. В Москве и Берлине прошли акции против фашистского террора. Только когда иркутские издания попытались найти родителей погибшей, выяснилось что её не только не убивали, но и не рожали. Зато гастарбайтеры и их хозяева до следующего громкого преступления могли спать спокойно. ЮРИЙ НЕРСЕСОВ, «Братья утопленниц Кадырова», http://www.apn-spb.ru/publications/article28696.htm

18 АВГУСТА 1991 ГОДА

«Соотечественники! Граждане Советского Союза! В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность!

Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час – значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем независимым и процветающим, должен сделать единственно правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени.

Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по выводу страны из кризиса. Восстановлению вековой дружбы в единой семье братских народов и возрождения Отечества…». Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП)

ПО КОМ ПЛАЧЕТ 64-Я

«Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».

Статья 64 УК РСФСР

Всё забывается

За прошедшие 27 лет со дня «победы над «путчистами» страна пришла к печальному итогу. Это предвидели руководители государства, создавшие ГКЧП. Это был орган высшей власти в стране наподобие Государственного комитета обороны СССР, созданного 30 июня 1941 года. Тогда никому не пришло в голову обвинять членов ГКО в перевороте и обзывать их путчистами. Вся разница в том, что тогда Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии И.В. Сталин встал во главе этого комитета. Потому и победили Гитлера. Через полвека Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев не возглавил Государственный комитет, хотя сам его и создавал еще в марте 1991 года.

Задача у Горбачева была другая, т.к. он уже был «лучшим немцем». Он и его последователи «со страной сотворили все то, о чем Адольф мечтал…» (слова из народной песни). Тогдашние «победители» (в лице Р. Хасбулатова) постоянно употребляют, закрепляя в общественном сознании сфабрикованное на Западе представление о тождестве между коммунизмом и фашизмом. Его вопиющая лживость лишний раз опровергается при сравнении ГКЧП с хунтами, которые создавались в ходе фашистских выступлений.

В отличии от вышеупомянутых путчей, Государственный комитет по чрезвычайному положению не объявлял о свержении существующей тогда Советской власти. Напротив, ГКЧП выступил в защиту Советского строя и сообщил о намерении ликвидировать учреждения, созданные за последние пару лет вопреки конституции СССР. К тому же, в состав ГКЧП входили руководители СССР.

Согласно комментария УК РСФСР «Измена Родине выражается в действии или бездействии, умышленно совершенном гражданином СССР…». Там же пояснение, что относится к бездействию – «не является преступлением действия, хотя и попадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего кодекса, но совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей интересам Советского государства, общественным интересам, личности или правам данного лица и других граждан…». Так надо ли объяснять, кто изменил Родине, а кто ее защищал?

Обвинения организаторов ГКЧП в создании «путча» исходили от членов руководства РСФСР во главе с Ельциным, которые действовали по старому принципу, когда укравший громче всех кричит: «Держи вора!». Еще до создания ГКЧП правительство Ельцина приняло ряд антиконституционных указов, запрещающих действие союзных законов без согласования с властями СССР. Такими же противозаконными были заявления правительства Ельцина после создания ГКЧП. Поскольку правительство РСФСР находилось в прямом подчинении правительству СССР, отказ принять создание ГКЧП и выполнить его распоряжения был мятежом против законной всесоюзной власти. Мятеж Ельцина спровоцировал развал СССР на несколько государственных образований и привел к ликвидации великой социалистической державы, уважаемой всем миром. Но прежде всего мятеж Ельцина представлял собой кульминацию контрреволюционных усилий по реставрации капитализма в нашей стране, нарастающих с каждым годом горбачевской перестройки. Не случайно сторонники Ельцина на демонстрации брокеров во главе с Боровым, прошлись по московским улицам с гигантским триколором (флагом изменника Родины Власова), словно объявляя возобновление гражданской войны против страны Советов.

Контрреволюционный мятеж Ельцина был поддержан выходившей из подполья теневой буржуазией других республик СССР и руководителями крупнейших западных держав (за что они сегодня рассчитываются). В Москве на поддержку мятежа выступили десятки тысяч жителей столицы, многие из которых тогда не понимали, к чему это впоследствии приведет, а потому и пришли утром 19 августа к стенам Верховного Совета РСФСР. По некоторым оценкам, там собралось по призыву радио «Эхо Москвы» (Венедиктов) около 70 тысяч человек, т.е. менее 1 % тогдашнего населения столицы. Нигде больше в Москве или других городах Союза подобных собраний в те дни не проводилось (Юрий Емельянов, историк, академик).

В книге «Как Горбачев прорвался во власть» Валерий Легостаев описал свои впечатления от прогулки по центру Москвы 20 августа: «На углу улицы Горького, у подземного перехода, танк, на нем мужчина лет 30, полноватый, машет полосатым флагом… Время от времени выкрикивает: «Горбачев, Ельцин – да! Военный переворот – нет!» рядом массовка. Человек 10, подхватывают это лозунг». Запомнил Легостаев и женщину лет 40-45, которая коршуном налетает на усталого солдата и кричит ему в лицо: «Ты будешь стрелять в матерей? Будешь стрелять в матерей?». Тогда никто из невольных зрителей этих любительских мини-спектаклей не мог вообразить, что их исполнители вскоре удостоятся медалей за заслуги в борьбе за демократию и будут именоваться «защитником Белого дома».

Тогда вышла первая статья Валерия Легостаева в газете «День» Александра Проханова под названием «Единственный, кто не предал…». Это об О.С. Шенине. Были и еще его статьи, но потом Легостаев погиб в автокатастрофе на Кипре. Расследование, как повелось, не проводилось. Последнее время написано немало книг и статей, посвященных недолгой истории существования ГКЧП. С одной стороны, власть имущие с поразительным упорством продолжают повторять фальшивые шаблоны ельцинской пропаганды, рожденные 27 лет назад, но многие давно поняли лживость этих сочинений и стремятся раскрыть правду тех драматических событий. Читая и слушая все это – я вижу – правду точно не знает никто. Даже глубокоуважаемый мною Евгений Юрьевич Спицин в своем рассуждении о ГКЧП обозвал всех, кроме Варенникова Валентина Ивановича и Шенина Олега Семеновича, трусами. Но это не так. И это не правильно и не справедливо.

Крючков и КГБ

Так случилось, что я была в курсе событий. Многие из участников побывали у нас дома. Практически все встречи с Крючковым проходили при мне. Я помню. Как Олег Семенович спросил Крючкова «Где ты его откопал?». Речь шла о Жириновском. Крючков стал объяснять, что привлек его, чтобы он «доставал» Горбачева. Я точно знаю, что Крючков должен был встретить Ельцина в аэропорту, летевшего от Назарбаева, и увезти на специальный объект. Он сам взял эту роль на себя. Эта задача была главной для ГКЧП и прав Е.Ю. Спицин, что если бы это было бы сделано, то без всякого захвата почты и телеграфа порядок был бы восстановлен в 2 или 3 дня. Но как показали события, Крючков был в сговоре с Ельциным.

Боровым заранее был заготовлен гигантский триколор , о чем конечно Крючков знал. Ельцин прилетел в стельку пьяный, но не был арестован, хотя его антигосударственная деятельность была уже всем службам и правоохранительным органам СССР ясна. Поэтому была разработана «операция Гром». За три дня до 18 августа и с ней были ознакомлены командир группы «Альфа» генерал-майор Карпухин, и начальник внешней разведки Шебаршин. По материалам уголовного дела Карпухин трижды звонил Крючкову и докладывал, что готов к выполнению задачи, но Крючков приказал сопроводить Ельцина до дачи и охранять. Так они и сделали. А «Л. Шебаршин запретил полковнику Б.П. Бескову – командиру группы «Вымпел», участвовать в планируемых акциях ГКЧП, предусматривающих в частности, арест Ельцина» (материалы уголовного дела).

Создавая ГКЧП, его участники понимали, что указами нельзя было остановить Ельцина, и ими заранее был разработан план решительных мер для восстановления конституционного строя в стране.

Величайшим, несмываемым позором покрыл себя Крючков, который после ареста 25 августа 1991 года писал Горбачеву: «Когда вы были вне связи (связь была – прим. Т.Ш.), я думал, как тяжело Вам, Раисе Максимовне, семье и сам приходил от этого в ужас, в отчаяние…» (т.2, л.д.22).

В письме мерзавцу Бакатину Крючков писал: «Уважаемый Вадим Викторович! Обращаюсь к Вам как к председателю Комитета госбезопасности СССР и через Вас, если сочтете возможным, довести до сведения коллектива КГБ слова глубокого раскаяния… Какими бы намерениями ни руководствовались организаторы государственного переворота, они совершили преступление… Осознаю, что своими преступными действиями нанес огромный ущерб своей Отчизне…» (т.2, л.д.25).

Знакомясь с этими документами, встает естественный вопрос: кто руководил страной, важнейшими органами государства?..

Вслед за Крючковым отличился и Язов. Он писал: «Михаил Сергеевич, простите нас, старых дураков, мы пошли на поводу у молодых авантюристов…».

Трусы и предатели. Я знаю, что назначенные адвокаты приставали ко всем с предложениями написать покаянные письма, но отличились только эти двое.

Адвокат О.С. Шенина, Мацкевич, встретив меня у тюрьмы, сказал: «Тамара Александровна, уговорите Олега Семеновича написать письмо Горбачеву…». «А что Олег Семенович?» - спросила я. «А он – отвечает мне Мацкевич - сказал, что рад, что хоть этим путем отмежевался от этой сволочи…».

Про события тех дней так писала тогда газета «Наша Россия» («журналистское расследование». Документы, рассказы, свидетельства участников событий). ТАСС опубликовал сообщение коменданта Москвы «В ночь с 20 на 21 августа с.г. в г. Москве произошли крупные провокации экстремистских элементов с трагическими последствиями. На бронемашины, совершавшие дежурное патрулирование в рамках объявленного комендантского часа, в районе Садового кольца и нового Арбата, были совершены неспровоцированные вооруженные нападения. по одной из машин, проезжавших мимо гостиницы Верховного Совета РСФСР на Смоленской площади, из окон этого здания был открыт огонь. Аналогичные нападения были совершены в районе посольства США, из толпы, в нетрезвом состоянии, на предупреждения комендантских патрулей не реагировали, вели себя провокационно. Бесчисленные группы подожгли несколько троллейбусов и автобусов, используя их для сооружения ограждений. Попытки со стороны военных пресечь хулиганские действия успеха не дали. В результате преступных действий экстремистов среди граждан есть убитые и раненые. Эта трагедия – прямой результат грубейших нарушений конституции СССР и провокационных подстрекательских действий в условиях режима чрезвычайного положения.

В листовках, через радиостанцию «Эхо Москвы» и другими способами москвичи призывались выйти якобы на «защиту» здания Верховного Совета РСФСР. Распространение провокационных слухов и призывов к населению создали совершенно нетерпимую обстановку в городе. Этим не преминули воспользоваться провокаторы и уголовники, пустившие в ход автоматическое оружие, бутылки с зажигательной смесью. То, как действовали погромщиками, со всей очевидностью говорит о том, что эти опасные провокации заранее были запланированы. В течении последних двух дней на митингах, в пропагандистских выступлениях, в которых приняли, к сожалению, и некоторые народные депутаты РСФСР и Моссовета, раздавались прямые призывы к выступлениям против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Принимаются неотложные меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности коренных исполнителей преступного замысла.

Комендатура г. Москвы выражает искреннее соболезнование семьям погибших и пострадавших.

Москвичи! В интересах сохранения общественного порядка, обеспечения личной безопасности граждан обращаюсь к вам с настоятельным призывом сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации подстрекательства к неповиновению, от кого бы они не исходили. Граждане, давайте самый решительный отпор тем, кто разного рода слухи, измышления, пытается вовлечь как много больше людей, особенно молодежи, в эксцессы, чреватые тяжкими последствиями».

Комендант г. Москвы генерал-полковник Н.В. Калинин

Это сообщение было передано по каналам ТАСС 21 августа в редакции всех действовавших газет, но практически никем не напечатано.

Никаких решений по вводу войск ГКЧП не принимало. Это личная самодеятельность Д.Т. Язова. Он, к слову, быстро перешел в стан противника и ходит с власовскими лычками. Жив. Ему за 90, а «молодые авантюристы» Б.К. Пуго, В.И. Болдин, О.С. Шенин давно лежат в земле.

В число предателей так же вошли Борис Громов и Павел Грачев.

Из показаний Б.В.Громова следует, что после совещания у Ачалова он доложил Б.К. Пуго об его итогах. Борис Карлович сказал, что данная задача должна быть выполнена. Несмотря на этот приказ, Громов в 16 часов позвонил Грачеву и сообщил, что внутренние войска он вводить не будет. Грачев тоже заверил его, что и он не будет вводить два полка ВДВ, вызванные на подкрепление. После этого Громов дал указание своему заместителю Дубеняке без его ведома дивизию внутренних войск в Москву не вводить, даже если это будет приказ Пуго (т.82, л.д. 124-134, т.92, л.д. 33-34). Вот такие у нас «герои». Саботажники и предатели!

К ним я бы еще прибавила Александра Руцкого, который надрываясь кричал, что готов бомбить Кремль. Все т.н. гекачеписты готовы были погибнуть (исключая Язова, Крючкова и Лукьянова), но не допустить такого безумия. Пример – Борис Карлович Пуго (какая же светлая была эта пара, как они обожали свою внучку!).

И еще к ним надо причислить председателя Гостелерадио Л.П. Кравченко. Это он допустил выступление Сергея Медведева – тогда помощника Ельцина. Кравченко доложил следствию: «19 августа я чувствовал себя «пешкой», вовлеченной в это дело. Я ловил себя на мысли, что мог отказать Шенину, т.е. не брать у него документы, но понимал, что партийно-государственное руководство играет ведущую роль, а Шенин, в отсутствии Горбачева и Ивашко, по существу, исполнял обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС…» (т. 122, л.д. 162-197).

А Олег Семенович, зайдя утром на часок домой, сказал мне, что когда передал документы в 5 утра Кравченко, тот воскликнул: «Олег Семенович, наконец-то, слава богу…».

Горбачёв

Конечно Шенин для Горбачева был как кость в горле. Когда Олег понял, что Горбачев враг, он начал с ним борьбу. Уходя на Пленум 1991 г., где-то весной, он мне сказал: «Сегодня Горбачева отстраним…». Видимо была такая договоренность с членами ЦК. Но Миша как зверь, почувствовав опасность, взял в перерыве Шенина под руку и несколько раз прошел с ним по сцене. Вопрос не решился и, конечно, было много упреков Шенину. В своей книге помощник Горбачева Черняев пишет, что когда Горбачев ознакомился с материалами предстоящего пленума, он раздраженно спросил: «Олег Семенович! Твоя работа?».

Валентин Иванович Варенников в своей книге пишет, что когда над ним шел суд и к зданию суда подъехал Горбачев, которого вызвали в качестве свидетеля, очень много людей стояли с огромными карикатурами на него и постоянно скандировали: «Горбачев Иуда!», «Горбачев предатель!», «Горбачева под суд!» и т.п. Когда Горбачев подкатил к центральному подъезду, народ взревел. Творилось что-то невообразимое! В него полетели помидоры, яйца, какие-то коробки. Пробравшись, наконец, в здание суда, он заявил: «Я знаю, чья эта работа!... Это Шенин все организовал!... (В.И. Варенников «Дело ГКЧП», стр. 230). Похоже Шенин ему снился в страшных снах. А на самом деле все это организовал Виктор Иванович Анпилов. Светлая ему память!

В зыбкое болото погружались и те, кто должен был проявить твердость и решительность. Бывший сотрудник аппарата ЦК КПСС Валерий Легостаев вспоминал: «Утром 19 августа прошел слух о том, что секретарь ЦК КПСС Олег Шенин отправил на места шифровку с указанием поддержать ГКЧП (все остальные члены Политбюро подписывать ее отказались, а это Разумовский, Лучинский, Ивашко, Дзасохов, Калашников, Семенова, Манаенков, Фалин, Гиренко, Строев, Мельников, Купцов. А Александр Яковлев в это время был занят доверительными «советами», как добивать КПСС, как расправляться с подлинными коммунистами, с ее стойкими руководителями, а это секретари ЦК КПСС О. Шенин и О. Бакланов, А. Рубикс и М. Бурокявичус».

Как уже было сказано выше, ряд руководителей партии вели себя предательски. Например, А. Дзасохов помчался в антисоветский «Взгляд», где просто прокричал: «Михаил Сергеевич, мы все в дерьме…». Я ему ответила через «Независимую газету» в статье «Когда же спросится с живых?». Вот выдержки из письма:

«Глубоко неуважаемый мною Александр Сергеевич!

29.09.1991 года в передаче «Взгляд» вы сообщили, что, оправдываясь перед Горбачевым, сказали буквально следующее: «Михаил Сергеевич! Мы все в дерьме!». Я, конечно, не знаю, кто-то, может, и с удовольствием разделяет с вами эту участь, но говорить за всех не надо. Еще лучше будет, если вы будете говорить о себе, так как вы давно в нем, в этом самом… И еще, запомните, наши дети страдают сейчас, ваши будут страдать потом. Нет суда страшнее, чем суд истории…».

Дальше В. Легостаев сообщает о шифровке: «Во второй половине дня в ЦК приехал из Барвихи Ивашко, отодвинув Шенина, взял ручку управления на себя. Сразу стало тихо, как в детской игре «замри». Ивашко, как первый заместитель Генерального секретаря запретил передавать шифровку…».

А дальше Валентин Купцов с радостью спрятал ее под сукно и с благословения Ельцина, Горбачева, Зюганова возглавлял комиссию по ликвидации КПСС. Страна должна знать своих «героев»!

Грубейшую подлость допускают те, кто говорит: «Они все поехали к Горбачеву после провала…». И если Е.Ю. Спицин подробностей не знает, то Проханов точно знает, кто поехал, но так же говорит: «Они все поехали…».

Поехали Язов, Крючков, Лукьянов. Я думаю, что эта тройка помчалась доложить: мы все сделали, как ты говорил, а нас то, за что? Но Горбачев чувствовал себя победителем. Думал, что всех обвел и покуражился над приехавшими, даже не приняв их.

К слову, Лукьянов звал Шенина, но тот ему сказал: «Поезжайте, вернетесь в наручниках…».

Они все тоже повинны в провале ГКЧП.

Почему безнаказаны?

Боролись до конца О.С. Шенин, О.Д. Бакланов, В.А. Стародубцев, В.И. Варенников, Ю.С. Плеханов, В.В. Генералов (эти двое выполнили приказ Крючкова, а он их подставил), А.И. Тизяков.

А остальные:

Г.И. Янаев – жалобных писем Горбачеву не писал, но никто его не просил называть последнего своим другом;

В.С. Павлов – приехавший накануне ареста к нему его заместитель В. Щербаков подпоил его и, примчавшись в Верховный Совет доложил с высокой трибуны: «Павлов валяется пьяный…»;

А.И. Лукьянов - несмотря на просьбы и требования товарищей отложил созыв Верховного Совета на 25 августа. Шенин убеждал его, что, когда было необходимо, пленум собирали в одну ночь, но у Лукьянова были другие задачи. Когда пошли аресты (а его арестовали последним) он вместе с Нишановым и Ципко принимали решение о снятии депутатской неприкосновенности с Шенина, Бакланова, Варенникова, Стародубцева и Болдина. Он не возражал, когда Нишанов и Ципко называли народных депутатов преступниками, да и сидел он привилегированно, один, когда другим подсаживали разных уголовников. Его жене из гаража ЦК давали машину, а мы все, включая Ольгу Тихоновну Варенникову, прошедшую с Валентином Ивановичем войну, возили передачи на метро.

Вначале отчаянно защищавший всех членов ГКЧП Александр Проханов вдруг сообщил в своей газете «День» - «мы лишились иллюзий, сбросили старые дряхлые структуры, оказались сейчас наедине с руководством России и поняли, что мы во многом нужны друг другу. Произошла наконец-то смена вех – освобождение от марксистского дурмана…».

Это потом, оправившись от потрясения, та же газета будет – на этот раз честно, писать про ГКЧП: «Мы твердо поддержали их еще в том августе, честно стояли и стоим за них до конца и гордимся этим…».

Бывшие первые секретари обкомов, крайкомов, горкомов даже не покидали своих кабинетов – лишь меняли таблички на «главу администрации» и портреты Ленина на портреты Ельцина.

А что же «победители»?

В «Общей газете» от 23 августа 1995 г. № 33 Павел Гутионов сообщает: «Вопиющая безнаказанность толкала к реваншу. А сами августовские победители? Ожидаемые реформы буксовали. Реформаторов оттирали. Растаскивалось заполученное имущество. Как перчатки менялись мерседесы и дачи. Присваивались звезды «Героев России», а генералов в сокращающейся армии становилось значительно больше, чем было при СССР. Венцом всему тому стала Чечня. Непоследовательность, некомпетентность, амбициозность, беспринципность, мелочные свары, отчаянная борьба за место у кормушки и верхушки – все это дискредитировало новую власть, которую, впрочем, осуществляли в основном прежние «старые люди…». И дальше: «мы полагали, что все, кто стоял с нами в августе бок о бок у белого дома и есть подлинные демократы. И потому так были потрясены, узнав, что оказались среди них и элементарные карьеристы, и профессиональные предатели, и банальные воры и хапуги…». Спасибо за правду Павлу Гутионову. Где он сейчас? Написал бы, что все, о чем он сказал тогда, продолжается и по сей день, т.к. «рожденные ползать летать не могут…». Никто до сих пор не ответил за те преступления, что они совершили в августе 91-го года.

Почему на свободе Степанков, следователи Евгений Лисов, Александр Фролов, которые стряпали дело ГКЧП и писали книги до окончания следствия? Издавали эти книги в «Шпигеле» и «Штерне». Отчитывались перед заказчиками и гребли деньги. Где те офицеры – коммунисты, которые производили обыски (к слову, ни у кого не нашли ни машин, ни дач, ни вкладов).

Чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь, что Крючков был в сговоре. За неделю до 18 августа он поменял у Шенина охрану. Начальник охраны был странный, при разговоре отводил глаза. Олег не придал этому значения. Ребята из прежней охраны приходили ко мне потом и говорили, что не дали бы его арестовать. «А что бы вы делали?» - спросила я. «Отстреливались» - ответили они.

Как поживает и чувствует себя судья Анатолий Уколов и другие сидящие с ним рядом судьи? Между прочим, все бывшие «коммунисты». Они что, не понимали, что творят? Когда судили В.И. Варенникова, то прокурор Аркадий Данилин вместо того, чтобы обвинять подсудимого, стал его защищать, сказав судьям: «Вы хоть понимаете, что вы творите и кого судите?». Не слышно ничего о нем.

Как писала «Общая газета» 23 августа 1995 г. № 33: «Вопиющая безнаказанность (новой власти) толкала к реваншу».

А сами августовские победители?

Почему не был арестован Бакатин? В бытность министром внутренних дел СССР организовал, по его собственным словам с санкции начальства, антиправительственные выступления. («Политика», 1991 год № 4). В тоже время он осуществлял вооружение прибалтийских, молдавских и иных сепаратистов автоматическим оружием, иными словами, способствовал созданию незаконных бандформирований.

Передал посольству США в СССР сверхсекретные документы и образцы разведывательной спецтехники, нанеся прямой материальный ущерб государству, интересы которого он обязан был защищать. Этот мерзавец даже не оправдываясь, а так – из внимания к интервьюерам – сообщил, что сделал это по согласованию с обоими президентами. Тягчайшее государственное преступление, совершенное Бакатиным, не может никоим образом быть оправдано даже тем, что оно совершено по приказу свыше. Ведь сам приказ о разглашении документов с грифом «Особой важности» (высшая форма секретности) является преступным и не подлежит исполнению. Почему Бакатин оставался на свободе, а в августе 91-го были брошены в тюрьму те, кто честно служил Родине и до конца защищал ее, оставаясь коммунистом?

Подставили солдат

Стоят на Калининском проспекте в Москве (ныне Новый Арбат) три изваяния «Героев Советского Союза». 19 августа пятая колонна, которая не скрывает, что они враги нашей Родины, устроят около них цирк. Захватчикам нужны были сакральные жертвы, чтобы обвинить ГКЧП.

А вот что сообщает в газете «Наша Россия» (август 1991 г. № 19) журналист газеты «Правда» Александр Головенко, в статье «Бегущий факел»:

«Кадры ночного происшествия на Садовом кольце обошли весь мир: горящая БМП и бегущий, объятый пламенем солдат. Нам удалось отыскать его, рядового Николая Булычева, 19 лет, механика-водителя мотострелковой роты Таманской дивизии, когда ему оставалось полгода до «дембеля». Родился в селе Авдеевка Калужской области, седьмой ребенок в семье, самый младший. Окончил СПТУ в Брянске.

Дальше Николай рассказывает: «Я вел машину в положении «по-походному», то есть наполовину высунувшись из башни. Когда стали продвигаться под мостом, в нас с моста полетели палки, камни. Возле моей головы упал большой камень, после этого я уже сел «по-боевому», спустился вниз. После этого я увидел баррикады из троллейбусов (Степанков не удосужился выяснить – кто вывел троллейбусы? – прим. Т.Ш.). Первые машины сквозь них прошли. Одна машина стала проезжать сквозь троллейбусы, но тут проход задвинули и ее зажали. Она заглохла и тут я потерял видимость, т.к. кто-то накрыл меня. Стал сдавать назад, попробовал пройти баррикады, но не смог. Потом почувствовал – дым пошел из машины. Сначала подумал, что кто-то выхлопные трубы закрыл. Дышать уже стало невозможно, попробовал вылезть, но кто-то стоял на люке, было слышно, как кто-то ходил по машине. Я крикнул: «Десант, горим!». В машине еще четверо ребят сидели. Пламя уже из двигателя показалось. Наверное, я от него загорелся, а когда вылезал, меня облили бензином. На мне вспыхнул плавжилет. Мы выпрыгнули и встали возле машины. В нас полетели палки, бутылки, камни. Толпа стала наседать, кричать. Мы кричали, чтобы все отошли, т.к. в машине боекомплект. Если бы его рвануло, много бы жертв было и мост бы рухнул. Мы начали стрелять вверх, я был вооружен пистолетом, остальные автоматами. Мы с выстрелами сквозь толпу пробивались к машине…, я сделал последний выстрел, залез в соседнюю машину.

Что еще? Пьяных там много было. Когда мы стояли под мостом, ко мне подошел парень, показывает на руку. Вроде мне предлагая. Колется он или еще чего. Потом достал из сумки ампулу – такую здоровую, отбил горло, выпил и обратно пошел в толпу. Наутро я узнал, что наша машина кого-то задавила. Но ни я, ни экипажи никого из этих раздавленных не видели.

Конечно, беспокойно на душе, хотя я все сделал по приказу. Еще говорят, будто мы шли штурмовать «Белый дом». Я о нем и понятия не имел. Если бы надо было пройти – один кумулятивный снаряд – и от этих троллейбусов только щепки бы полетели. Потом наши машины повернули и повели как раз на охрану этого «Белого дома». Значит, тот, кто организовывал засаду и нападение на нас, поджигал машины, знали, что мы просто патрулируем…».

Командир 1-го мотострелкового батальона Таманской дивизии гвардии капитан Сергей Суровикин (впоследствии стал генерал-полковником) продолжая рассказ рядового Булычева, говорит: «Приказа на штурм не было…».

Но Сергей Гончаров – сотрудник КГБ («Альфа»), не сходя с экранов врет, что приказ на штурм был, но Гончаров «геройски» его не выполнил. Может пора спросить этого ныне господина: «А почему ты не выполнил? Ведь был обязан…». Под суд надо отправить негодяя.

Следствие так и не удосужилось выяснить:

- почему боевые машины были направлены на патрулирование улиц без сопровождения ГАИ или ВАИ;

- какие меры принимала присутствовавшая у заграждений милиция по пресечению хулиганских выходок против личного состава БМП;

- кто обеспечил раздачу спиртных напитков;

- кто организовал производство бутылок с зажигательной смесью, доставил брезент…, т.е. подготовил нападение на боевую технику заранее.

Почему до сих пор не ответил за измену Родине Борис Громов, не выполнивший приказ Пуго? Его измена стала причиной ухода из жизни этой замечательной пары Бориса и Вали Пуго.

Языки без костей, сердце без совести

Интернет сообщает, что в ООН не зарегистрирована такая страна как РФ, а по-прежнему числится там СССР. Это очень похоже на правду. Власть, чувствуя зыбкость своего положения, вбивает в головы – возврат невозможен. Почему? В дореволюционную эпоху хотят вернуться с власовским флагом, а вернуть советское время - нет. Страна тогда находилась на втором месте в мире. Была уважаема и победила под флагом Победы Советского народа над фашистской Германией.

На мой взгляд, все это может пройти спокойно. Неужели кто-то бросится проливать кровь за чубайсов, кудриных, медведевых и прочих им подобных. Скорее всего их охрана может превратится для них в конвой. А они как думали, грабя 27 лет страну и плодя нищету.

Так по ком тоскует статья 64-я, которая будет восстановлена с возвращением Союза Советских Социалистических республик?!

Наконец-то! Не прошло и 27 лет после выступления ГКЧП, как разобрались в том, что они Конституцию СССР не нарушали и рисковали своей жизнью, чтобы спасти Советский Союз, Родину, за которую погибали наши отцы и деды. Они и сами верно служили СССР, воевали, восстанавливали страну после разрушительной войны не накопив никакого имущества. Ни машин, ни дач, ни вкладов ни у кого не было в отличии от нынешних ворюг от власти. И вот гекачепистов наконец стали называть героями.

Даже следователь «по особо важным делам» Калиниченко признал, что «они конституцию не нарушали…». Раньше лил на них грязь, обзывал трусами, а сам, по собственному признанию, 21 августа (когда начались аресты) улетел в Англию. Это вот такие калиниченки стряпали лживые дела на Медунова и других, ломали в угоду мерзавцу Горбачеву жизни и судьбы заслуженных и честных советских руководителей. Они помогали ломать страну, а сейчас, околачиваясь на разных шоу, изображают из себя умных и порядочных.

Вслед за Калиниченко разговорился и Анатолий Лукьянов. Говорит все правильно: «Путч совершил Ельцин и его окружение…». Язык-то без костей. Эти два юриста знают, что в Уголовном кодексе есть статья: «привлечение невиновных к уголовной ответственности является уголовным преступлением…».

У оставшихся в живых участников ГКЧП денег нет, чтобы возбудить уголовные дела на Степанкова, Лисова, Фролова, Уколова и др., а у Лукьянова с Зюгановым есть. Заодно КПРФ подправит немного свой имидж и люди простят им позорное поведение в августе 1991 года и в октябре 1993 года.

«И помнит не спасенная страна,

Их было мало, их не поддержали…».

Тамара Шенина,

Август 2018 г.