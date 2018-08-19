Началась голодовка членов месткома ППО РПРиУ-СПР работников ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" голодовка рабочий В связи с тем, что нормы ст.399 ТК РФ делают практически невозможным для профсоюзной организации, не являющейся «своей» для работодателя начать процедуру коллективного трудового спора (невозможно созвать конференцию тридцатитысячного коллектива этого ГБУ для утверждения требований свободного профсоюза), члены названного местного комитета были вынуждены прибегнуть с 17 августа с.г. к голодовке, как способу понуждения руководства ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» к устранению нарушений трудового законодательства. Обращение в ГИТ в Москве подтвердили факты незаконных действий указанного работодателя, однако изменений в деятельности ГБУ не последовало. От предложения о проведении переговоров даже по одной конфликтной ситуации работодатель уклонился. Более того, по сообщению от местного комитета, руководство ГБУ распространяет в коллективе информацию о том, что все «выявленные» члены профорганизации РПРиУ будут уволены сразу после выборов мэра Москвы. Председатель МК ППО Лушечкин Алексей Евгеньевич Тел: +7 (977) 627 97 01 e-mail: profsouzgbu@yandex.ru КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЙ РУКОВОДСТВА ГБУ «АВТОДОР» И ТРЕБОВАНИЯ РАБОТНИКОВ - ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА РПРиУ-СПР К ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ Мы, члены местного комитета первичной профсоюзной организации Союза профсоюзов России работников ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», обращаемся к Правительству Москвы, правоохранительным органам, СМИ, к нашим товарищам, ко всем москвичам о том, что мы, как постоянно работающие в Москве по ее благоустройству граждане России, фактически москвичи, являемся полноценными гражданами своей Отчизны и государства, имеющими полное право участвовать в жизни города и предлагать меры по улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства, будучи его непосредственными тружениками, просим всячески поддержать нас и ЗАЯВЛЯЕМ: Руководством ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы допущены следующие грубые нарушения Законодательства России и ущемлены трудовые и социальные права граждан-работников ГБУ: Трудовые Договоры работников-водителей не соответствуют Законодательству РФ: не прописан режим труда и отдыха, не зафиксирован размер, характер, метод начисления заработной платы и премиальных вознаграждений, а также размер, порядок и основания для депремирования работника (за что, как и когда лишают премий и в каком размере). Под страхом увольнения и лишения премии, нас, водителей грузовиков и спецтехники принуждают к круглосуточной работе даже в зимний период. Для нас, в отличие от начальства, нет премирования за участие в работах по ликвидации стихийных бедствий! Нет надлежащего учета отработанного времени. соответственно, нет полной оплаты нашего труда. Нет индексации заработной платы с учетом роста инфляции. Нет правильной оплаты выходных и праздничных дней. Мы работаем по две недели в месяц, ежедневно по 12-19 часов, вахтовый метод для иногородних водителей не установлен, вследствие чего ночевать приходится не в общежитии (которого нет), а в «комнате отдыха» на 8 человек – 2 кв.метра на человека. Нет нормальных условий для проживания и отдыха водителей. Нет нормального здания общежития. Не принимаются меры к пресечению хищений начальством имущества в автоколонне, виновные не выявляются и к ответственности не привлекаются, имеются попытки возложить возмещение материального ущерба в результате краж на невиновных работников. Руководство ГБУ нарушает наши права создавать профессиональные союзы и всячески этому противодействует, лишает членов свободного профсоюза премий и КТУ, угрожает увольнением, провоцирует конфликтные ситуации, особенно в ремонтном комплексе СПТС. Без всяких оснований запрещают приносить личные вещи: сменную одежду и продукты питания на работу. Препятствуют заезду и выезду личного автотранспорта. Начальством издаются неисполнимые противоестественные приказы. Например, находиться постоянно в спец. одежде, тогда как две недели нет никакой возможности ее постирать и нет места ее высушить, нет сменного комплекта спец. одежды. Запрещен пронос на территорию мобильных телефонов и сигарет. ТРЕБУЕМ: Устранения этих и других нарушений трудовых прав и законодательных норм, изложенных в прилагаемом нашем обращении к мэру Москвы и к прокурору; внесения соответствующих изменений в трудовые договора и локальные акты, включая установление вахтового метода работы; оплаты переработок и премий за работу в зимний период и при ликвидации последствий стихийных бедствий (ураганов); обеспечения всех работающих вахтовым методом комфортными местами в общежитии; постройки мойки и оборудование пункта шиномонтажа–ремонтной зоны для автоколонны; организации горячего питания для водителей-вахтовиков; организации бесплатной стоянки для личного транспорта работников гбу; постановки вопроса о соответствии занимаемым должностям руководящих лиц гбу вплоть до увольнения конкретно Воропаевой Т.Н. - заместителя руководителя ГБУ, Горбунова Е.А. - начальника ПК «грузоперевозки», куда входит автоколонна № 3, и его заместителя - Захаренкова Ю.А., начальника ремонтного комплекса СПТС –Винокурова В.А. Местком ППО РПРиУ-СПР ГБУ «Автомобильные дороги» Москвы Председатель МК ППО Лушечкин Алексей Евгеньевич Тел: +7 (977) 627 97 01 e-mail: profsouzgbu@yandex.ru



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