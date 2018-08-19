Айдаровец Мельничук выступил за скорейшие переговоры с РФ

Депутат Верховной рады Украины и бывший командир украинского националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук призвал Киев как можно скорее садиться за стол переговоров с Россией. По его словам, нужно поскорее закончить с шапкозакидательством и начать переговоры.

«Надо садиться и договариваться, потому что это может привести к тому, что иначе медведь начнет размахивать лапами, и начнется конфликт», — отметил парламентарий, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Киев всерьез рассматривает сценарий применения силы для «разблокирования» Азовского моря. Однако в то же время украинские военные эксперты указывают о на то, что у страны попросту нет флота, чтобы противостоять кому бы то ни было на море.

Нпомним, вчера заместитель представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что российское судно «Механик Погодин» заблокировано в порту Херсона на три года, передает «Общественное радио».

«Десятого августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», — сказал Гданов.

Новости по теме:

На Украине запретили российские лекарства

Порошенко запретил взыскивать долги в пользу РФ

Российское судно заблокировано в украинском порту на 3 года

Теплоцентраль и горячую воду евроинтегрирующаяся Украина планирует окончательно досоветизироват