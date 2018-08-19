Дети убивают себя

Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин подтвердил РИА Новости, что его сын Роман покончил с собой: "Я не могу говорить. Это правда. Я не могу говорить", — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Железнодорожном утром на улице Московской молодая пара покончила с собой. Телеграм-канал Mash сообщал, что погибшим молодым человеком был сын Максима Шингаркина.

18 августа утром тела 19-летнего молодого человека и пристегнутой к нему наручниками 17-летней девушки обнаружили в подмосковном городе Железнодорожный.

Незадолго до трагедии Шингаркин-младший оставил в соцсетях послание. На своей странице в «ВКонтакте» он разместил сделанную из конструктора картинку с двумя человечками розового и голубого цвета, с красными пятнами на месте сердца и надписью «Суицид». В предсмертном посте Роман объяснил: «Моя с виду кажущаяся обычной жизнь внешне, была чередой страданий внутри». Он добавил, что готовился к самоубийству полгода, и просил никого не винить, и никого не наказывать. Юноша добавил, что к его суициду не имеет отношения «Синий кит», политические пристрастия или коммунальщики.

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Подростки кончают с собой довольно часто, эта проблема не какого-то одного времени или какой-то одной страны. Однако причины у подросткового суицида есть, и они не только психологические, но и социальные.

Как правило, общество узнает о самоубийствах громких - когда кончает с собой кто-то известный или, как в нашем случае, сын бывшего депутата. Кстати, молодой человек получил и некоторую собственную известность - на одной из массовых протестных акций он весьма эффектно влез на столб, и попал в объективы множества СМИ. На какой-то миг даже стал символом сопротивления.

Но, как видим, протестная политическая деятельность не стала "зацепкой за жизнь", как не стала ей и позиция депутатского сына - избранники, даже бывшие, у нас как правило не бедствуют.

Те, кто бедствуют, и кто ничем не выделяется из общей среды, тоже кончают жизнь самоубийством, и мы поразились бы, узнав, как часто такое случается. Но смерть большинства проходит для общества практически незамеченной.

Меж тем, при средне-российской частоте самоубийств от 5,5 до 23 случаев на 100 тысяч человек, в Москве этот показатель равен 3,8 случаям на 100 тысяч человек. Согласно критериям ВОЗ такой уровень считается достаточно низким.

Наибольшая склонность к суициду отмечается у коренного населения Удмуртии, Коми, Марий Эл. У северных народов до сих пор сильны языческие корни. В Бурятии и Туве распространён буддизм. Буддисты верят в реинкарнацию, согласно которой жизнь личности продолжается после смерти благодаря цепочке перерождений. По результатам социологических опросов, в этих регионах добровольный уход из жизни воспринимается не как грех, что свойственно христианской традиции, а как поступок, достойный уважения

Ну а теперь посмотрим, во что верят молодые люди в Москве или Подмосковье? Навряд ли среди них очень много истинно верующих христиан, зато знакомых с различными эзотерическими культами, полагаю, довольно. Да и в христианстве проблема добровольного ухода из жизни стояла весьма остро, пока в 452 году в Арле, собор заявляет, что самоубийство - это результат дьявольской злобы и потому преступление. И в 563 году в Праге на церковном соборе было постановлено, что самоубийц нельзя отпевать, ему отказано в церковном погребении. Одновременно церковь отказывает в каноничности учению о перевоплощениях, а церковный философ Ориген, разделявший такой взгляд на реинкарнацию, через 200 лет после смерти вдруг был предан анафеме.

Но сейчас-то все меняется, и источником знаний для молодых людей является вовсе не воскресная проповедь сильно пьющего батюшки, а интернет, где пытливому уму раскрыаются невероятные возможности. В том числе и учения о перевоплощениях.

Ну а если жизнь - это такой квест, который надо пройти, то почему не попытаться перескочить на другой уровень?

На какой уровень? А церковь по старинке ответа не дает - низзя и всё! Но есть, кто отвечает...

Говорят в последние годы число самоубийств в РФ снижается. Но, судя по сообщениям СМИ, не очень...

А.Б.