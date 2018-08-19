Турция готовится открыть второй Босфор

Турция ведет активную подготовку к началу строительства канала "Стамбул", который, по замыслу турецких властей, станет альтернативой проливу Босфор, заявил Тайип Эрдоган.

"Протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", — сказал Эрдоган, выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции.

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Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил еще в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. За прошедшие 7 лет к строительству не приступали...

Однако ж если проект не всего лишь предвыборные посулы, а реальное намерение расширить транспортную доступность бассейа Черного моря, это может возыметь серьезные последствия. В основном, конечно, позитивные, но не только.

Сейчас проход по Босфору регулируется международными документами, в первую очередь конвенцией Монтрё, которая сильно ограничивает возможности для прохода военных кораблей. Гипотетический канал "Стамбул" пройдет по турецкой территории и будут собственностью только Турции, то есть режим прохода по нему будет регулироваться только властями страны. То есть захотят в Анкаре пропустить авианосец или атомную подводную лодку - так и пропустят...

А.Б.