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Московский листок

Турция готовится открыть второй Босфор

Опубликовано 19.08.2018 в разделе комментариев 4

Турция готовится открыть второй Босфор

Турция ведет активную подготовку к началу строительства канала "Стамбул", который, по замыслу турецких властей, станет альтернативой проливу Босфор, заявил  Тайип Эрдоган.

"Протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", — сказал Эрдоган, выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции. 

***

Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил еще в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. За прошедшие 7 лет к строительству не приступали...

Однако ж если проект не всего лишь предвыборные посулы, а реальное намерение расширить транспортную доступность бассейа Черного моря, это может возыметь серьезные последствия. В основном, конечно, позитивные, но не только.

Сейчас проход по Босфору регулируется международными документами, в первую очередь конвенцией Монтрё, которая сильно ограничивает возможности для прохода военных кораблей. Гипотетический канал "Стамбул" пройдет по турецкой территории и будут собственностью только Турции, то есть режим прохода по нему будет регулироваться только властями страны. То есть захотят в Анкаре пропустить авианосец или атомную подводную лодку - так и пропустят...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Украина получит возможность перевозить нефть и газ из Ближнего востока
хаха написал 19.08.2018 10:16
А щас у нее никак? Через Босфор никак?
Проблема Украины не в том, что нет транспортной возможности возить газ и нефть - Украина платить не хочет. Дешевле российской нефти и газа по трубам все равно не будет, но платить надо. А украинцы не платят принципиально. Они считают, что им должны все давать бесплатно за то, что они воюют с Россией.
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re:благодаря каналу Украина получит возможность перевозить нефть и газ из Ближнего востока
пожелание. написал 19.08.2018 10:13
Так пожелаем Фейкраине не дожить до этого момента, когда канал зафункционирует.
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(без названия)
хорошая новость написал 19.08.2018 09:56
благодаря каналу Украина получит возможность перевозить нефть и газ из Ближнего востока
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А грунт с этого канала отсыпать в пролив Босфор.
первое, что осозналось. написал 19.08.2018 09:45
.
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